రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు వరం ‘పీఎం రాహత్’ - రూ.1.5 లక్షల వరకు తక్షణ నగదు రహిత చికిత్స
రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు 'పీఎం రాహత్' ద్వారా వైద్య సేవలు - రూ.లక్షన్నర వరకు తక్షణ నగదు రహిత వైద్య సేవలు అందిస్తున్నామన్న మంత్రి సత్యకుమార్
Published : April 16, 2026 at 5:21 PM IST
Minister Satya Kumar On PM Rahat Scheme : రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ, ప్రమాద బాధితులకు తక్షణ వైద్యసహాయం అందించడంపై ప్రభుత్వం సమగ్ర చర్యలు చేపడుతోందని రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ చెప్పారు. ప్రమాద బాధితులకు లక్షన్నర రూపాయల వరకు తక్షణ నగదు రహిత వైద్యసేవలు అందించేందుకు ‘పీఎం రాహత్’ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ పథకం కింద మొదటి కేసు చిత్తూరు జిల్లాలో నమోదైందని, బాధితుడిని వెంటనే తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించామని చెప్పారు.
పీఎం రాహత్ కార్యక్రమంపై విజయవాడ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయంలో వివిధ శాఖల అధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో మంత్రి సత్యకుమార్ మాట్లాడారు. దేశంలో జరిగే రోడ్డు ప్రమాదాల్లో దాదాపు 45 శాతం మరణాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే సంభవించడం ఆందోళనకర విషయమని చెప్పారు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో కుటుంబానికి ఆధారమైన వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోతే ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా దెబ్బతినడమే కాకుండా, పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా ప్రశ్నార్థకమవుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మూడు నెలల్లో 96 శాతానికి : ప్రమాదం జరిగిన మొదటి గంటలో వైద్య సేవలు అందించడం ద్వారా ప్రాణాలను కాపాడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని మంత్రి సత్యకుమార్ చెప్పారు. ఈ విధానం అమలులో మొదటి ఏడాది 56 శాతం విజయశాతం ఉండగా, ప్రస్తుత ఏడాది మొదటి మూడు నెలల్లో అది 96 శాతానికి పెరిగిందని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాల కోసం 14 క్రిటికల్ కేర్ బ్లాకులను నిర్మించామని, వీటిని త్వరలో ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. అదేవిధంగా మరో 10 క్రిటికల్ కేర్ బ్లాకులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రమాద రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడం, ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణాన్ని కాపాడడం మనందరి సామూహిక బాధ్యతని మంత్రి సత్యకుమార్ పిలుపునిచ్చారు.
100 కిలోవాట్స్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ : విజయవాడ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయంలో 100 కిలోవాట్స్ సామర్ధ్యంతో ఏర్పాటుచేసిన సోలార్ పవర్ ప్లాంటును రాష్ట్ర వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ప్రారంభించారు. 45 లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన ఈ ప్లాంటు ద్వారా రోజుకు 500 యూనిట్ల వరకు విశ్వవిద్యాలయం విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చనున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పునరుత్పాదక విద్యుత్ను ప్రోత్సహిస్తున్నాయని మంత్రి సత్యకుమార్ చెప్పారు.
2022 నాటికి 20 గిగా వాట్స్ పునరుత్పాదక విద్యుత్ తయారుచేయాలనేది లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే, మోదీ ప్రభుత్వం సంస్కరణల ఫలితంగా 2018 నాటికే 30 గిగావాట్ల పునరుత్పాక విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేశారని గుర్తు చేశారు. వినియోగదారుడిని, ఉత్పత్తిదారుడిని చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పీఎం సూర్యఘర్ పథకాన్ని అమలు చేస్తుందని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం 32 లక్షల మంది పీఎం సూర్యఘర్ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ చెప్పారు.
అవయవ దానంలో రాష్ట్రానికి 6వ స్థానం - గడిచిన 2 నెలల్లో 64 మందికి కొత్త జీవితం
పీపీపీ విధానంలో మెడికల్ కాలేజీలు నడపడం అందరికీ ఆమోదయోగ్యం: మంత్రి సత్యకుమార్