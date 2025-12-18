ETV Bharat / state

'జైలుకు పంపిస్తామంటే ఇక్కడ ఎవరూ బెదిరే వారు లేరు' - జగన్​పై సత్యకుమార్ తీవ్ర ఆగ్రహం

అధికారంలోకి వస్తే గుత్తేదారులను జైలుకు పంపిస్తామన్న జగన్‌ వ్యాఖ్యలపై మంత్రి సత్యకుమార్ ఫైర్ - కోటి సంతకాల అంశంపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపాటు

Published : December 18, 2025 at 10:48 PM IST

Minister Satya Kumar Fire on YS Jagan: పీపీపీ విధానంలో వైద్యకళాశాల నిర్మాణానికి ముందుకొచ్చే గుత్తేదారులను వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వస్తే జైలుకు పంపిస్తామన్న జగన్‌ వ్యాఖ్యలపై మంత్రి సత్యకుమార్ మండిపడ్డారు. జైలుకు పంపిస్తామని అంటే ఇక్కడ బెదిరే వారు ఎవరూ లేరన్నారు. పేదలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందడం సహించలేక జగన్‌ బురదజల్లుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు.

పీపీపీ విధానాన్నివ్యతిరేకిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ కోటి సంతకాలు చేసి గవర్నర్​కు ఇవ్వడంపై వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సత్యకుమార్ యాదవ్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. పీపీపీ విధానానికి, ప్రైవేటైజేషన్​కూ తేడా తెలియని జగన్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ప్రజలతో పాటు గవర్నర్​నూ తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు ఎక్కడా పీపీపీ విదానాన్ని వ్యతిరేకించలేదని, రాష్ట్రంలో ఎక్కడా సంతకాలు సేకరించకుండా తప్పుడు సంతకాలతో అబద్దాలు చెబుతున్నారని మండిపడ్డారు. వైఎస్ జగన్ వ్యవహరిస్తోన్న తీరు అత్యంత బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉందన్నారు.

'జైలుకు పంపిస్తామంటే ఇక్కడ ఎవరూ బెదిరే వారు లేరు' - జగన్​పై సత్యకుమార్ తీవ్ర ఆగ్రహం (ETV)

రాష్ట్రంలో ఒక విజిటింగ్ పోలిటీషియన్ వచ్చి అభివృద్ధికి ఆటంకాలు కల్పిస్తున్నారని మంత్రి సత్య కుమార్ ధ్వజమెత్తారు. కావాలని బలప్రదర్శనలు చేయడం రివాజుగా మారిందన్నారు. నేడు గవర్నర్​ని కలిసి కోటి సంతకాల సేకరణ అంటూ బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈరోజు అన్ని పరిధిలు దాటి చింత చచ్చినా పులుపు చావలేదు అన్నవిధంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ వ్యవహరించారని దుయ్యబట్టారు. మెడికల్ కాలేజిలో ఎవ్వరయినా కన్ స్ట్రక్షన్​కు తీసుకుంటే ఆయన అధికారంలోకి వచ్చాక జైలుకు పంపుతాననడం అత్యంత హేయమని మండిపడ్డారు.

ఆ వ్యాఖ్యలు జగన్ మనస్తత్వానికి నిదర్శనం : వైఎస్సార్ హయాంలో, జగన్ హయాంలో కూడా కాంట్రాక్టులు చేసారని గుర్తుచేశారు. అయినా జగన్ వ్యాఖ్యలు సంకుచిత మనస్తత్వానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని ఎద్దేవా మంత్రి సత్యకుమార్ ఎద్దేవా చేశారు. జగన్​కు ధైర్యం ఉంటే వైద్యారోగ్య శాఖను నిర్వహిస్తున్న తనను జైలుకు పంపాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయంలో ధైర్యం ఉంటే సీబీఐ విచారణను కోరండని న్యాయస్థానాలు ద్వారా జైలుకు పంపండ అన్నారు. కళాశాలల కోసం ముందుకు వస్తున్న సంస్థలను బెదిరించడం సరికాదని హితవు పలికారు.

30 కేసులకుపైగా అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్న వ్యక్తి , ఒక జైలు జీవి ఇలాంటి అసత్య ప్రచారం చేయడం, జైలుకు పంపుతాననడం ఏంటని మంత్రి ప్రశ్నించారు. జగన్ కాంట్రాక్టర్​ల నెత్తిపై వెంట్రుక కూడా పీకలేరని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి అహంకార పూరిత మాటలు మాట్లాడడం వల్లే జగన్​ను ప్రజలు ఎన్నికల్లో ఓడించారని తెలిపారు. లోపభూయిష్టంగా విధానం ఉంటే దాన్ని మాట్లాడండని సూచించారు. పీపీపీ మోడల్​లో ఇవ్వడం తప్పయితే 108ను ఎలాంటి రూల్స్ పాటించకుండా అరబిందోకు పీపీపీ మోడ్​లో ఎలా కట్టబెట్టారని ప్రశ్నించారు. వాటిని విస్మరించి వీటిని తప్పని చెప్పడం ఏంటన్నారు.

18 నెల్లల్లో రూ.6,000 కోట్లు ఖర్చు : అప్పడు మీరు నడిపిన ఆరోగ్యశ్రీ , క్యాథలాబ్​లను కూడా పీపీపీ అంటారా? అని మంత్రి నిలదీశారు. 18 నెల్లల్లో రూ.6,000 కోట్లు పేదలకు వైద్య కోసం ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ పేరుతో ఖర్చుచేశామని గుర్తుచేశారు. నేదురుమల్లి జనార్ధన్ రెడ్డిని వారి అధిష్టానం ఆయన్ను రాజీనామా చేయించింది తప్ప మెడికల్ కాలేజీల ఇష్యూ కాదని గుర్తు చేశారు. స్కాలర్ షిప్​ల విషయంలోనూ పెద్ద స్కాం చేశారని ఆరోపించారు. స్ధాయిసంఘం కూడా ప్రభుత్వానికి ఆర్దిక పరమయిన ఇబ్బందులు ఉన్నాయి గనుక పీపీపీలో వెల్లడం తప్పులేదు అన్నదని తెలిపారు.

పీపీపీ అనేది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ విధానం, 100 మంది జగన్ మోహన్ రెడ్డిలు కట్టగట్టుకుని వచ్చినా ఎవర్ని ఏం చేయలేరని స్పష్టం చేశారు. కోటి 40 లక్షల కుటుంబాలకు 25 లక్షల రూపాయలు వరకూ వైద్యం అందాలి అని ఎన్డీఏ ప్రయత్నం చేస్తుందని మంత్రి సత్యకుమార్ వెల్లడించారు. దానికి కొన్ని సంస్దలు కూడా ముందుకు వస్తున్నాయన్నారు. జగన్ ఏదీ చేయడు, తాటాకు చప్పుళ్లు చేస్తాడని విమర్శించారు. కాలేజీల నిర్మాణం జరగకూడదు, విద్యార్ధులకు సీట్లు రాకూడదు, పేదలకు వైద్య అందకూడదు అనేది జగన్ నినాదంలా ఉందని ఆక్షేపించారు.

అవి కోటి సంతకాలు కావు కోడిగీతలు : జగన్ మానసిక పరిస్ధితి చూస్తే అయన ఓ ఆత్మనూన్యతా భావనలో ఉన్నట్టు ఉన్నారని మంత్రి సత్యకుమార్ ఎద్దేవా చేశారు. అది ఒక రకమయిన మానసిక స్థితి అని, ఆయనకు తొందరగా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు పీపీపీ మోడ్​లో రావడం వల్ల పేద విద్యార్ధులకు సీట్లు వస్తాయని తెలిపారు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి పీపీపీ మోడ్​ను ప్రైవేటైజేషన్ అంటూ సేకరిస్తున్నవి కోటి సంతకాలు కావు కోడిగీతలు అని ఎద్దేవా చేశారు. విశాఖలో యోగాకు రూ.300 కోట్లు ఖర్చు కాలేదని, అది కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్యక్రమం అయినందున కేంద్రం నుంచి నిధులు వచ్చాయన్నారు.

ఎంపీ గురుమూర్తి సంతకం పెట్టాలేదా? : వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ, జగన్ వ్యక్తిగత వైద్యుడు డాక్టర్ ఎం. గురుమూర్తి పార్లమెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యుడిగా పీపీపీ మెడికల్ కాలేజీలకు అనుకూలంగా సంతకాలు చేశారని ఏపీ స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ తెలిపారు. జగన్ అనుమతి లేకుండా తన ఎంపీ గురుమూర్తి సంతకం పెట్టాడా? అని ప్రశ్నించారు. దీనికి సమాధానం చెప్పి జగన్ రెడ్డి గవర్నర్ దగ్గరకు వెళ్లాలన్నారు. దిల్లీలో పీపీపీకి అనుకూలంగా సంతకాలు పెట్టి గల్లీలో ఫేక్ సంతకాల హడావిడి జగన్నాటకం కాదా? అని నిలదీశారు. ప్రజల్ని మోసం చేయడం కాదా అని మండిపడ్డారు.

అందుకే పీపీపీలపై అబద్ధాల ప్రచారం : పీపీపీ విధానాన్ని ఎన్ఎంసీ, నీతి ఆయోగ్, పార్లమెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీ, హైకోర్టు సమర్థించింది వాస్తవం కాదా అన్నారు. మెడికల్ కాలేజీల కాంట్రాక్టర్ల వద్ద జగన్ కమిషన్లు దండుకున్నారని ఆరోపించారు. అందుకే పీపీపీలపై అబద్ధాల ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పీపీపీ కాలేజీల వల్ల మన రాష్ట్ర విద్యార్థులకు అదనంగా 220 మెడికల్ సీట్లు వస్తాయన్నారు. పేదలకు కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యం అందడం జగన్​కు ఇష్టంలేదని తెలిపారు.

పీపీపీ విధానం వల్ల రెండేళ్లల్లోనే మరో 1750 మెడికల్ సీట్లు మన రాష్ట్ర విద్యార్థులకు వస్తాయని వెల్లడించారు. జగన్ విధానం అయితే 15 ఏళ్ల దాకా కాలేజీల నిర్మాణాలు పూర్తికావు, అప్పటివరకు 1750 మెడికల్ సీట్లు మురిగిపోతాయన్నారు. జగన్ పాలనలోనే ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ సీట్లు ప్రైవేటీకరించారని ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమీ చేయడంలేదని తెలిపారు. కూటమి పాలనలో పీపీపీ కాలేజీల ఫీజులు, రిజర్వేషన్లు ప్రభుత్వ నియంత్రణలోనే వుంటాయని అవి ప్రభుత్వ కాలేజీలుగానే కొనసాగుతాయని పట్టాభిరామ్ స్పష్టం చేశారు.

