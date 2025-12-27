'దరఖాస్తులను అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు - నెలల తరబడి తిప్పిస్తున్నారు'
జిల్లా ఇరిగేషన్ కాంపౌండ్ రైతు శిక్షణ కేంద్రంలో డీఆర్సీ సమావేశం - గత సమావేశంలోని లేవనెత్తిన అంశాలపై తీసుకున్న చర్యలపై చర్చ - సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పాలన సాగుతోందన్న మంత్రి సత్యకుమార్
Minister Satya Kumar And MLA Tatayya About Revenue Issues in Meeting : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పాలనలోనూ, సేవల పంపిణీలోనూ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ స్ఫూర్తితో పని చేస్తున్నామని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ అన్నారు. విజయవాడలో ఉన్న జిల్లా ఇరిగేషన్ కాంపౌండ్ రైతు శిక్షణ కేంద్రంలో మంత్రి ఆధ్వర్యంలో డీఆర్సీ సమావేశం జరిగింది. గత డీఆర్సీ సమావేశంలో లేవనెత్తిన వివిధ అంశాలపై తీసుకున్న చర్యలను చర్చించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన సత్యకుమార్ అభివృద్ధి పనుల టెండర్ల ప్రక్రియతో పాటు డీపీఆర్ల సత్వర రూపకల్పనపై దృష్టి సారిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్ర పథకాల అమలుతోపాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లోనూ ఎన్టీఆర్ జిల్లాను ముందు వరుసలో నిలిపేందుకు అధికారులు కృషి చేయాలని సత్యకుమార్ సూచించారు.
రెవెన్యూ సేవల దరఖాస్తులను అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని, నెలల తరబడి కార్యాలయాల చుట్టూ తిప్పిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం తాతయ్య ధ్వజమెత్తారు. మ్యుటేషన్, ఆన్లైన్ చేసేందుకు, పాస్ పుస్తకాలకు దరఖాస్తు చేసుకుంటే వాటి గురించి పట్టించుకోకుండా రైతులను ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. పాసుపుస్తకాల మంజూరులో నందిగామ ఆర్డీవో రైతుల పట్ల తీవ్ర నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారన్నారు. దరఖాస్తుల పరిష్కారంలో నిర్లిప్తంగా ఉన్నారని శుక్రవారం విజయవాడలో జరిగిన ఎన్టీఆర్ జిల్లా సమీక్షా సమావేశంలో జగ్గయ్యపేట ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం తాతయ్య అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ‘మ్యుటేషన్కు సంబంధించిన ఫైళ్లు అసలు ఎక్కడ ఉన్నాయో కూడా తెలియడం లేదన్నారు. ఒక కేసులో 22ఏ జాబితా నుంచి భూమిని తొలగించేందుకు దాదాపు రెండేళ్లు పట్టిందని అన్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయిన తనకే జగ్గయ్యపేట పారిశ్రామికవాడ స్థలాల కేటాయింపులో అధికారులు కనీస సమాచారం కూడా ఇవ్వడం లేదన్నారు. కొందరు తెరవెనుక వ్యవహారం చేస్తున్నారన్నారు. దీనిపై అధికారులు సైతం వారికే అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై ఏపీఐఐసీ అధికారులు జవాబిస్తూ స్థలాల కేటాయింపు జరగలేదన్నారు.
ఆ 9 గ్రామాలను విజయవాడ నగరపాలికలో కలపాలి : గత సమావేశంలో ప్రజాప్రతినిధులు లేవనెత్తిన వివిధ అంశాలు వాటిపై తీసుకున్న చర్యలపై చర్చించారు. ఎన్ని అంశాలు పరిష్కారమయ్యాయి? వివిధ దశల్లో ఉన్నవి ఎన్ని? తదితర అంశాలను విశ్లేషించారు. పరిశ్రమలు, వైద్య ఆరోగ్యం, రహదారులు, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు, శాంతిభద్రతలు, పోలీస్ కమిషనరేట్ అమలు చేస్తున్న వినూత్న కార్యక్రమాలు, జీవో నంబరు 30, పీఎం సూర్యఘర్పై సమీక్షించారు. గన్నవరం నియోజకవర్గ పరిధిలో ప్రస్తుతం ఉన్న 9 గ్రామాలను విజయవాడ నగరపాలిక పరిధిలోకి తీసుకురావాలని ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు కోరారు. ఈ గ్రామాలను మౌలిక సదుపాయాల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోందని, నగరానికి ఆనుకుని ఉండడంతో వేలాది మంది అక్కడ నివసిస్తున్నారని, కార్పొరేషన్లో కలిపితే అన్ని వసతులు సమకూరుతాయన్నారు.
కలెక్టర్ జి. లక్ష్మీశ మాట్లాడుతూ ఎ.కొండూరులో ప్రతి వారం నెఫ్రాలజిస్ట్ వైద్యసేవలు అందిస్తున్నామని, దీనికి సంబంధించి గిరిజన తండాల్లో ప్రచారం చేస్తున్నామన్నారు. కృష్ణాజలాల పంపిణీపై ట్రయల్ రన్ జరుగుతోందని, త్వరలోనే పూర్తి స్థాయిలో పంపిణీ చేస్తామని వివరించారు.
టెండర్లు, డీపీఆర్లపై దృష్టి : గత సమావేశంలో ప్రజాప్రతినిధులు లేవనెత్తిన 61 అంశాలకు సంబంధించి 11 అంశాలు పరిష్కారం అయ్యాయని మంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు. మిగిలినవి వివిధ దశల్లో ఉన్నాయని,టెండర్ల ప్రక్రియతో పాటు డీపీఆర్ల రూపకల్పనపై దృష్టి సారిస్తున్నామన్నారు. 2023-24లో తలసరి ఆదాయం రూ.3.21లక్షలు కాగా ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.4.17లక్షలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వివరించారు. జీడీపీ 2024-25లో రూ.94,561 కోట్లు కాగా 2025-26లో రూ.1,12,148 కోట్లు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని పేర్కొన్నారు.
ప్రజాప్రతినిధులకు అంత తీరిక లేదా? : ఇన్ఛార్జి మంత్రి సత్యకుమార్, అన్ని శాఖల అధికారులు హాజరైన డీఆర్సీ సమావేశానికి జిల్లా నుంచి జగ్గయ్యపేట ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం తాతయ్య మాత్రమే హాజరయ్యారు. ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ సహా మిగిలిన ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు డుమ్మా కొట్టారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు సంబంధం లేని గన్నవరం ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ హాజరైనా ఎన్టీఆర్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు మాత్రం రాలేదు. జిల్లా అభివృద్ధికి కీలకమైన సమావేశానికి రాకపోవడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
