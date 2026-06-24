ఆడుదాం ఆంధ్రాలో రూ. 100 కోట్ల అవనీతి - త్వరలో విజిలెన్స్ నివేదిక : మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి
త్వరలో బయటకు రానున్న ఆడుదాం ఆంధ్రా విజిలెన్స్ నివేదిక - రూ.100 కోట్లకు పైగా కుంభకోణం జరిగిందన్న మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి -డీఎస్సీ క్రీడా కోటా అమలులో ఎలాంటి లోపాలు లేవని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:12 PM IST
Minister RamPrasad Reddy on Aadudam Andhra Andhra Scam : గత ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన 'ఆడుదాం ఆంధ్రా' క్రీడా సంబరాల్లో భారీ అవినీతి జరిగిందని క్రీడా, యువజన సర్వీసుల శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరుగుతోందని, త్వరలోనే విజిలెన్స్ నివేదిక బయటకు రానుందని ఆయన ప్రకటించారు. అలాగే, డీఎస్సీ నియామకాల్లో స్పోర్ట్స్ కోటా అమలులో అవకతవకలు జరిగాయంటూ వస్తున్న ఆరోపణలను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. తప్పు చేసిన వాళ్లు శిక్ష నుంచి తప్పించుకోలేరని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
'ఆడుదాం ఆంధ్రా'లో భారీ అవినీతి : గత ప్రభుత్వ హయాంలో క్రీడల పేరుతో భారీ దోపిడీ జరిగిందన్నారు. 'ఆడుదాం ఆంధ్రా' కార్యక్రమంలో సుమారు రూ. 100 కోట్లకు పైగా అవినీతి జరిగిందనే బలమైన ఆరోపణలు ఉన్నాయన్నారు. దీనిపై విజిలెన్స్ అధికారులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ విజిలెన్స్ నివేదిక అతి త్వరలోనే బయటకు రానుందని స్పష్టం చేశారు. అయితే, ఈ రిపోర్టులో తమ పేర్లు ఎక్కడ బయటపడతాయో అని తప్పు చేసిన వారు వణికిపోతున్నారని చెప్పారు. భయంతోనే వాళ్లు ముందుగా స్పందిస్తూ విమర్శలు చేస్తున్నారని, నివేదిక బహిర్గతమయ్యాక, తప్పు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ చట్టపరమైన శిక్ష తప్పదని పేర్కోన్నారు.
డీఎస్సీపై ఆరోపణలు సరికాదు : డీఎస్సీ నియామకాలపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణల్లో ఏమాత్రం వాస్తవం లేదని మంత్రి తెలిపారు. డీఎస్సీలో స్పోర్ట్స్ కోటా రిజర్వేషన్ అమలు అత్యంత పారదర్శకంగా జరిగిందని వెల్లడించారు. ఇందులో కనీసం సూక్ష్మ లోపాలు కూడా లేవని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. కానీ, ప్రతిపక్షాలు పనిగట్టుకుని బురదజల్లుతున్నాయని, అసత్య ఆరోపణలతో నిజాయితీగా ఉద్యోగాలు సాధించిన 16 వేల మందిని అవమానిస్తున్నారని అన్నారు. ఈ విడ్డూరపు ఆరోపణలకు ప్రతిపక్షాలు తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరించారు.
క్రీడాకారుల జీవితాల్లో వెలుగులు : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు క్రీడలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. క్రీడాకారులకు ఉద్యోగ రిజర్వేషన్ను 2 శాతం నుంచి 3 శాతానికి పెంచారని, ఈ నిర్ణయం ఎంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిందని అన్నారు. ఈ 3 శాతం రిజర్వేషన్ ద్వారా గత రెండేళ్లలో 800 మందికి పైగా క్రీడాకారులు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో కొలువులు సాధించారని తెలిపారు. ఇది క్రీడా రంగానికి దక్కిన అతిపెద్ద గౌరవమని చెప్పారు.
కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో క్రీడా శాఖను అత్యున్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ప్రణాళికలు రచిస్తోందని అన్నారు. మన రాష్ట్రానికి సుదీర్ఘమైన సముద్ర తీరం ఉందని, దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని బీచ్ స్పోర్ట్స్, వాటర్ స్పోర్ట్స్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందన్నారు. దీనికి అవసరమైన బ్లూ ప్రింట్ సిద్ధం చేస్తోందని తెలిపారు. తద్వారా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందన్నారు.
"రాష్ట్రంలో ఎన్నో సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయకత్వంలో చేపట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగా క్రీడా శాఖలో గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఎన్నో మార్పులు, చేర్పులు చేసి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాం. ముఖ్యంగా గత ప్రభుత్వలో క్రీడా వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అయితే, మా ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన రెండేళ్లలో మౌలిక వసతులు, యువతకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆరు కోట్ల రూపాయలతో విజయనగరం విజ్జీ స్టేడియాన్ని మల్టీ పర్పస్ ఇండోర్ స్టేడియంగా తీర్చిదిద్ది ప్రారంభించాం. కేలో ఇండియా పథకం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 75 కోట్లు మంజూరు చేసింది. అందులో రూ. 19 కోట్ల ఖర్చుతో విజయవాడ ఇందిరా గాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో సింథటిక్ ట్రాక్, ఫుట్ బాల్ ఫీల్డ్ లాంటివి ఏర్పాటు చేశాం." - మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, క్రీడా, యువజన శాఖ మంత్రి
వచ్చే ఐదేళ్లలో ఏపీని స్పోర్ట్స్ హబ్గా తీర్చిదిద్దుతాం: మంత్రి మండిపల్లి
ఆర్టీసీకి మంచిరోజులు- 1400 బస్సుల కొనుగోలుకు సీఎం గ్రీన్ సిగ్నల్ : మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి