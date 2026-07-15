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గోదావరి, కృష్ణా అనుసంధానం - కేఎల్‌ రావుకు నిజమైన నివాళి

445 TMCలకుపైగా గోదావరి జలాలను కృష్ణా డెల్టాకు తరలింపు - గోదావరి, కృష్ణా అనుసంధానం ద్వారా కేఎల్‌ రావుకు నిజమైన నివాళి - చంద్రబాబుపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన కేఎల్​ రావు కుమారుడు

Minister Ramanaidu On River connection Of Godavari And Krishna
Minister Ramanaidu On River connection Of Godavari And Krishna (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 1:44 PM IST

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Minister Ramanaidu On River connection Of Godavari And Krishna : పట్టిసీమ ద్వారా 445 TMCలకు పైగా గోదావరి జలాలను కృష్ణా డెల్టాకు తరలించామని మంత్రి రామానాయుడు తెలిపారు. పట్టిసీమ, ఒట్టిసీమ అన్న గొడ్డలి పార్టీ నాయకుడు ఇప్పుడు ఏం చెబుతారని ఆయన నిలదీశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం వద్ద పవిత్ర హారతి ఏర్పాట్లను మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీమంత్రి దేవినేని ఉమా, కేఎల్ రావు కుమారుడు విజయరావు పాల్గొన్నారు. గోదావరి, కృష్ణా అనుసంధానం ద్వారా కేఎల్‌ రావుకు నిజమైన నివాళి అర్పించామని నిమ్మల చెప్పారు.

నదుల అనుసంధానం ద్వారా దేశం అభివృద్ధి చెందాలని పరితపించిన దార్శనికుడు స్వర్గీయ కేఎల్ రావు. ఆయన స్ఫూర్తితోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నదుల అనుసంధానం కోసం నిరంతరం పాటుపడుతున్నారని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. కృష్ణా, గోదావరి నదులను పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా అనుసంధానించి నీరు అందిస్తున్న ఘనత చంద్రబాబుకే దక్కుతుందని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.

"భారతదేశం కరవు విపత్తును అధిగమించాలంటే నదులను అనుసంధానం చేయడమే ఏకైక మార్గం. గంగా, మహానది, గోదావరి, కృష్ణా, కావేరి వంటి నదులు ఈ దేశానికి చాలా అవసరమని కేఎల్ రావు అన్నారు. ఆయన ఇచ్చిన స్ఫూర్తి, అప్పటి ప్రధానమంత్రి నుండి ప్రస్తుత నరేంద్ర మోడీకి స్ఫూర్తినిచ్చింది. అదేవిధంగా, చంద్రబాబు నాయుడు కూడా దీనిని అమలు చేసి, పట్టిసీమ ద్వారా గోదావరి-కృష్ణా డెల్టాలను అనుసంధానించారు. ఇది కేఎల్ రావుకు మన గొప్ప నివాళి" - రామానాయుడు, మంత్రి.

విధ్వంసపు ఆలోచనలు, పాలన అనుభవం లేకపోవడం, ముందుచూపు లేకపోవడం వల్లే గొడ్డలి పార్టీ నాయకుడు పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల వైపు కన్నెత్తి చూడలేదని మంత్రి విమర్శించారు. కృష్ణా డెల్టాకు నీరు అందక, సాగు తాగునీరు లేక బీడుగా మారితే చూడాలన్నదే గొడ్డలి పార్టీ ఆకాంక్ష అని ధ్వజమెత్తారు. జలవనరుల శాఖ నిపుణుడు, కేంద్ర మాజీ మంత్రి దివంగత కేఎల్ రావు 125వ జయంతి సందర్భంగా విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఆయన ఘాట్ వద్ద మంత్రి నివాళులర్పించారు.

442 టీఎంసీల నీటిని వినియోగించుకొని 50 వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన పంటలను కృష్ణా డెల్టా రైతులు పండించారని మాజీ మంత్రి దేవినేని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు ఎన్ని చేసినా, సీఎం చంద్రబాబు తాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తారని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన తండ్రి ఆశయాలతో ముందుకు సాగుతుండటం సంతోషంగా ఉందని కేఎల్ రావు కుమారుడు విజయరావు అన్నారు.

"ఈ అండర్ టన్నెల్ అయినా, భవానీపురం సమీపంలోని గాంధీ హిల్ అయినా, లేదా ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద నీటిని నిల్వ చేయడం అయినా, ఈ స్ఫూర్తిని అందుకున్న ఎన్టీ రామారావు ఆ రోజుల్లో కృష్ణమ్మను తన కలంలో ఇరికించి తెలుగు గంగపై వారి మద్రాసులకు నీటిని అందించారు. అదే స్ఫూర్తితో, ముఖ్యమంత్రి పట్టిసీమ ప్రాంతంలో నదుల అనుసంధానం ద్వారా ఆ ప్రాంతానికి 445 టీఎంసీల నీటిని తీసుకువచ్చారు" -దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు, మాజీమంత్రి

నాచు, చెత్త, మద్యం సీసాలు - అపరిశుభ్రంగా కృష్ణా-గోదావరి సంగమం

కృష్ణమ్మ ఒడికి గోదావరి జలాలు - పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం నుంచి నీటి విడుదల

TAGGED:

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గోదావరి కృష్ణా డెల్టా అనుసంధానం
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