పోలవరం డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణం పూర్తి - ఇంజినీర్లను సన్మానించి స్వీట్లు పంచిన మంత్రి నిమ్మల

పోలవరం ప్రాజెక్టు కొత్త డయాఫ్రం వాల్‌ నిర్మాణం పూర్తి - పోలవరం ప్రాజెక్టు పరిశీలించిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్

Minister Ramanaidu on Polavaram Project Works
Published : April 2, 2026 at 7:20 PM IST

Minister Ramanaidu on Polavaram : పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి నిధుల సమస్య లేదని నిర్మాణ పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తామని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శన నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టు పనుల పరిశీలనకు వచ్చిన నిమ్మల గత ప్రభుత్వ తప్పిదాలను సరిచేసుకుంటూ ప్రాజెక్టు పనులు కొలిక్కి తెస్తున్నామన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎంత ముఖ్యమో నిర్వాసితులు అంతే ముఖ్యమన్న నిమ్మల పునరావాస కాలనీల నిర్మాణాన్ని సైతం వేగవంతం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

పోలవరం ప్రాెజెక్టు నిర్మాణంలో అత్యంత కీలకమైన డయాఫ్రం వాల్ నిర్మాణం పూర్తి అయ్యిందని మంత్రి నిమ్మల తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం నిర్వాకంతో డయాఫ్రం వాల్ దెబ్బతిని, రూ.440 కోట్ల మేర ప్రజాధనం వృథా అయ్యిందని వివరించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, నిపుణుల సూచనలతో రూ.900 కోట్లతో మరో డయాఫ్రం వాల్ నిర్మించిందని అలానే గత ఏడాది జనవరి 18న ఈ పనులు ప్రారంభించారని వెల్లడించారు. రికార్డు స్థాయిలో 440 రోజుల్లో 1,372 మీటర్ల పొడవైన కొత్త డయాఫ్రం వాల్ నిర్మించిందని కొనియాడారు. ఈ పనులు పూర్తి కావడంతో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఇంజినీర్లను సన్మానించి ప్రాజెక్టు వద్ద స్వీట్లు పంచారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన గవర్నర్ : రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ కుటుంబ సమేతంగా పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించారు. కాకినాడ నుంచి హెలికాప్టర్ ద్వారా ప్రాజెక్టు ప్రాంతానికి వచ్చారు. గవర్నర్ ముందుగా ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా ప్రాజెక్టును పరిశీలించారు. ప్రాజెక్టు హిల్ వ్యూ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన హెలిప్యాడ్ చేరుకున్నారు. గవర్నర్​కు మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, జిల్లా కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి, ఎస్పీ ప్రతాప్ శివ కిషోర్, ప్రాజెక్టు అధికారులు, నిర్మాణ సంస్థ ప్రతినిధులు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ప్రాజెక్టు హిల్ వ్యూ నుంచి ప్రాజెక్టును గవర్నర్ పరిశీలించారు. హిల్ వ్యూ వద్ద ప్రాజెక్టు ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి మ్యాప్ ద్వారా ప్రాజెక్టు పనులు జరుగుతున్న తీరును గవర్నర్​కు వివరించారు.

