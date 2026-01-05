రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్పై వైఎస్సీర్సీపీ అవాస్తవాలు: కూటమి నేతలు
తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసమే జగన్ విషం కక్కుతున్నారని ఆగ్రహం - నీళ్లు కావాలా? గొడవలు కావాలా? అంటే నీళ్లే కావాలంటామన్న నిమ్మల - రాయలసీమ ద్రోహి జగనేనంటూ మంత్రి సవిత మండిపాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 1:23 PM IST
Rayalaseema Lift Irrigation Issue: నీళ్లు కావాలా? గొడవలు కావాలా? అంటే తాము నీళ్లే కావాలని కోరుకుంటామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. జలాల వినియోగంపై తెలంగాణ నేతల ఆరోపణలు అర్థరహితమని కొట్టిపారేశారు. తెలంగాణ నేతల వాదనలను మన రాష్ట్రంలో చొప్పించి, వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనుకోవడం అవివేకమని మండిపడ్డారు. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని జగన్ ప్రభుత్వమే అడ్డుకుందని పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణలోని అధికార, విపక్ష నేతల మధ్య వ్యాఖ్యలను ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయాల్లోకి చొప్పించడం ద్వారా రాజకీయ లబ్ధి పొందేందుకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రయత్నిస్తోందని మంత్రి రామానాయుడు ధ్వజమెత్తారు. అనుమతులు తీసుకోకుండా రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకానికి 2020 మే 5న జగన్ ఆమోదం తెలిపారని అన్నారు. అదే నెల 20న పనుల నిలుపుదలకు ఎన్జీటీ ఉత్తర్వులు (స్టే) ఇచ్చింది. తద్వారా జగన్ రాయలసీమకు తీరని ద్రోహం చేశారు అని మంత్రి విరుచుకుపడ్డారు. అవినీతి కరపత్రికలో అబద్ధాలు అచ్చేసినంత మాత్రాన రాష్ట్ర ప్రజలు జగన్ను నమ్మే పరిస్థితి లేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
సీమ ప్రాజెక్టులకే ఖర్చు పెట్టాం: కాళేశ్వరం నుంచి నీటిని తెలంగాణకు ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు దిగువన ఉన్న పోలవరం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ నీరు వాడుకుంటే తప్పేంటి? అని అన్నారు. వృథాగా ఏడాదికి 3 వేల టీఎంసీలు సముద్రంలో కలుస్తుంటే అందులో 200 టీఎంసీలే వినియోగించుకుంటే అభ్యంతరం ఎందుకు?’ అని ప్రశ్నించారు. రాయలసీమలో నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకు తన 5 ఏళ్ల పాలనలో జగన్ కేటాయించింది రూ.2,000 కోట్లు మాత్రమే అని పేర్కొన్నారు.
"కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఏడాదిన్నరలోనే రూ.8,000 కోట్లు సీమ ప్రాజెక్టులకే ఖర్చు పెట్టాం. పుంగనూరు బ్రాంచి కెనాల్ 738 కిలోమీటర్ వరకు, మడకశిర బ్రాంచి కెనాల్ 493 అమరాపురం చెరువు వరకు కృష్ణా జలాల్ని తీసుకెళ్లిన ఘనత చంద్రబాబుదే. శ్రీకృష్ణదేవరాయల తర్వాత చంద్రబాబు హయాంలోనే రాయలసీమ చెరువుల్లో జలకళ సంతరించుకుంది. నిజానికి, నిలకడకు, నిబద్ధతకు నిలువెత్తు నిదర్శనం చంద్రబాబు. అబద్ధాలు, అభూత కల్పనకు ప్యాంటు చొక్కా వేస్తే అది జగన్." -రామానాయుడు, మంత్రి
రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు: తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసమే కూటమి ప్రభుత్వంపై జగన్ విషం కక్కుతున్నారని మంత్రి సవిత మండిపడ్డారు. రాయలసీమకు అసలైన ద్రోహి జగనేనని ధ్వజమెత్తారు. నీటి ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని సవిత తేల్చిచెప్పారు. రాయలసీమకు నీరిచ్చి రతనాల సీమగా మార్చిన ఘనత చంద్రబాబుకే దక్కుతుందని మంత్రి సవిత అన్నారు.
2020లో అనుమతులు తీసుకోకుండా పనులు చేసినందుకు రాయలసీమ లిఫ్ట్ పనులకు ఎన్జీటి అభ్యంతరం తెలిపిందని ఆ కారణంగానే పనులు ఆగిపోయాయని సవిత గుర్తు చేశారు. దీనిపై 2025లో ఎన్టీటీ తీర్పునిచ్చింది. చంద్రబాబును బూచిగా చూపి రాజకీయ ఉనికి చాటుకోవడం తెలంగాణ నేతలకు అలవాటుగా మారిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటి ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని సవిత తేల్చిచెప్పారు.
డ్యామ్ కొట్టుకుపోయినా: జగన్ హయాంలో ఒక్క పిల్ల కాలువైనా తవ్వారా అని మంత్రి సవిత నిలదీశారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు కట్టకపోగా, ఉన్న వాటి నిర్వహణనూ పట్టించుకోలేదని వ్యాఖ్యానించారు. జగన్ ఇసుక మాఫియా కారణంగా అన్నమయ్య డ్యామ్ కొట్టుకుపోయి పలువురు ప్రాణాలు పోయినా పట్టించుకోలేదని ధ్వజమెత్తారు. చిత్తూరు జిల్లా రామకుప్పం మండలం రాజుపేట వద్ద నీటి విడుదల పేరుతో 2024 ఫిబ్రవరి 26న డ్రామాలు ఆడారని అన్నారు. సినిమా సెట్టింగ్ తీరునే గేటు పెట్టి, దాన్ని ఎత్తుతున్నట్లు మీడియా ముందు హడావుడి చేయగా సాయంత్రానికి అదంతా మోసమని తేలిపోయిందన్నారు. గేటు వెంట చుక్క నీరు కూడా పారలేదు. మరుసటి రోజే జేసీబీ తెచ్చి గేటు తరలించుకుపోయారు అని విమర్శించారు.
నీళ్లిచ్చిన ఘనత ఎన్టీఆర్దే: 'రాయలసీమకు మొట్ట మొదటిసారి నీళ్లిచ్చిన ఘనత ఎన్టీఆర్దే. 2016-17లో గాలేరు నగరి ద్వారా గండికోట రిజర్వాయర్ నింపి పులివెందుల పైడిపాలెం ప్రాజెక్టుకు లిఫ్ట్ ద్వారా నీరు అందించిన ఘనత చంద్రబాబుకు దక్కుతుంది. అక్కడ నుంచి సీబీఆర్ ప్రాజెక్టు ద్వారా కడపకూ నీరందించాం. 40 సంవత్సరాల్లో వైఎస్ కుటుంబం చేయలేని పనిని చంద్రబాబు చేసి చూపారు’ అని సవిత పేర్కొన్నారు.
"5 ఏళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాయలసీమ రైతులకు డ్రిప్, స్ప్రింక్లర్లు కూడా ఇవ్వలేదు. చంద్రబాబు హయాంలోనే రైతులకు సూక్ష్మ సేద్య పరికరాలు అందుతున్నాయి. రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని ఉద్యాన హబ్గా తీర్చిదిద్దుతున్నాం, హంద్రీ- నీవా ద్వారా కుప్పం వరకు సాగునీరు అందించాం. రాయలసీమ సహా రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఎకరానికీ నీరు అందించడమే చంద్రబాబు సంకల్పం." -సవిత, మంత్రి
రాయలసీమ లిఫ్ట్ పనులు - రేవంత్రెడ్డి వ్యాఖ్యలను ఖండించిన ఏపీ