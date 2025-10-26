ETV Bharat / state

సమస్యలకు నిలయంగా ఎంజీఎం - ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్​ విధుల నుంచి తొలగింపు

ఎంజీఎంలో వరుస ఘటనలపై మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ ఆగ్రహం - నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న వైద్యులు, సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలకు మంత్రి ఆదేశం - ఎంజీఎంలో ఏళ్లుగా ఒకేచోట ఉన్న ఉద్యోగుల వివరాలివ్వాలని ఆదేశం

Minister Raja Narasimha On MGM
Minister Raja Narasimha On MGM (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Raja Narasimha On MGM : వైద్యులను దైవంగా భావించే ఈ దేశంలో వారే దారి తప్పుతున్నారు. ప్రజల ప్రాణాలు నిలపాల్సిన వైద్యులు వారి అలసత్వం, సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం​ కారణంగా వరంగల్ ఎంజీఎం​ రోగులకు ఇక్కట్లు తెచ్చి పెడుతోంది. ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌తో ఉన్న పసిపిల్లలను ​వార్డుకు తీసుకెళ్లాల్సిన సిబ్బంది ​బాధ్యతారాహిత్యంతో చేతులెత్తేసిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. దీంతో నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనంగా మారిన ​ఎంజీఎం​ అధికారులపై వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ కొరఢా ఝుళిపించారు. ఎంజీఎం సూపరింటెండెంట్‌ను విధుల నుంచి తొలగించాలని ఆదేశించారు. ఆసుపత్రిని గాడిన పెట్టేందుకు అవసరమైన చర్యలు తక్షణమే తీసుకోవాలని నిర్దేశించారు.

ఉత్తర తెలంగాణకు తలమానికంగా : నిరుపేద రోగులకు ఆరోగ్య ప్రదాయినిగా ​ఉత్తర తెలంగాణకు తలమానికంగా నిలిచే ​వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రి సమస్యలకు నిలయంగా మారింది. కాగా ఇక్కడి వైద్యుల అలసత్వం ​సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం రోగుల పాలిట శాపంగా మారింది. ఈ ఆసుపత్రిలో వేయికిపైగా పడకలు ఉన్నాయి. ​24 వైద్య విభాగాలు కలిగిన ఎంజీఎం​కు ​వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాతోపాటు ​పొరుగు జిల్లాల నుంచి రోజూ పెద్ద సంఖ్యలో రోగులు చికిత్స కోసం వస్తుంటారు. ఇంత ప్రతిష్ఠ కలిగిన ఆసుపత్రి​ కొందరి నిర్లక్ష్యం కారణంగా తరచూ అపకీర్తి మూటగట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది.

సమస్యలకు నిలయంగా మారిన ఎంజీఎం - ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్​ను విధుల నుంచి తొలగిస్తూ ఆదేశం (ETV)

ఇద్దరు చంటి పిల్లలకి ​ఒకే సిలిండర్ : ఎంజీఎం​ ఆసుపత్రిలో ఇద్దరు చంటి పిల్లలకి ​ఒకే సిలిండర్ ద్వారా ఆక్సిజన్ అందిస్తూ ​పరీక్షలకు తీసుకెళ్తున్న దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారాయి. 12 మంది చిన్నారులకు రోగనిర్ధరణ పరీక్షల్లో భాగంగా వైద్యులు ఎక్స్​రే తీయించాలని సూచించారు. కాగా పరీక్షల అనంతరం ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌తో​ పిల్లలను వార్డుకు చేర్చాల్సిన సిబ్బంది విధులు మరిచి వారిని పట్టించుకోలేదు. దీంతో గత్యంతరం లేక​ తల్లిదండ్రులే పిల్లలను తీసుకెళుతున్న క్రమంలో ​సిలిండర్ మూత ​ఊడిపడి ఆక్సిజన్ లీకైంది. సమీపంలో ఉన్న మరో కేర్ టేకర్ సిబ్బంది సిలిండర్ లీకేజీని నిలువరించడంతో ప్రమాదం తప్పింది.

మరో గ్రూపు రక్తాన్ని ఎక్కించి : ఇటీవల ఎంజీఎం​ మెడికల్ వార్డు వద్ద పెచ్చులూడిన ఘటన కలకలం రేపింది. అదే కోవలో ఓ రోగికి ​ఏ పాజిటివ్‌కి బదులుగా ​మరో గ్రూపు రక్తాన్ని ఎక్కించిన ఘటన కలవరపెట్టింది. చిన్న పిల్లల విభాగంలో విద్యుత్ అంతరాయం కారణంగా ​రెండు నెలల పసికందు మృతి చెందింది.

విధుల నుంచి తొలగించాలని ఆదేశం : ఎంజీఎం​లో వరస నిర్లక్ష్య ఘటనలపై వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సూపరింటెండెంట్‌ కిషోర్‌కుమార్‌ను విధుల నుంచి తొలగించాలని ఆదేశించారు. డాక్టర్లు, సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

ప్రతి వారం ఎంజీఎంపై సమీక్ష : ఆసుపత్రిని గాడిన పెట్టేందుకు అవసరమైన తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ​వైద్యారోగ్య శాఖ కార్యదర్శికి సూచించారు. ప్రతి వారం ఎంజీఎంపై సమీక్ష చేసి తనకు నివేదిక సమర్పించాలని డీఎంఈని ఆదేశించారు. ఎంజీఎంలో ఏళ్లుగా​ ఒకేచోట ఉన్న ఉద్యోగుల వివరాలు సేకరించి వారి పనితీరుపై నివేదిక సమర్పించాలని మంత్రి దామోదర స్పష్టంచేశారు.

'గాంధీ'కి కార్పొరేట్ రూపు - ఏ విభాగం ఎక్కడుందో ఇక ఎవరినీ అడగాల్సిన పనుండదు!

వందేళ్ల అవసరాలకు తగ్గట్లుగా ఉస్మా'నయా ఆసుపత్రి' - రెండేళ్లలో నిర్మాణం పూర్తి : సీఎం

TAGGED:

MGM HOSPITAL WARANGAL
MGM HOSPITAL WARANGAL ISSUE
MGM SUPERINTENDENT REMOVAL
ఎంజీఎం ఆసుపత్రి సమస్యలు
MINISTER RAJA NARASIMHA ON MGM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.