సమస్యలకు నిలయంగా ఎంజీఎం - ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ విధుల నుంచి తొలగింపు
ఎంజీఎంలో వరుస ఘటనలపై మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ ఆగ్రహం - నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న వైద్యులు, సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలకు మంత్రి ఆదేశం - ఎంజీఎంలో ఏళ్లుగా ఒకేచోట ఉన్న ఉద్యోగుల వివరాలివ్వాలని ఆదేశం
Published : October 26, 2025 at 7:36 AM IST
Minister Raja Narasimha On MGM : వైద్యులను దైవంగా భావించే ఈ దేశంలో వారే దారి తప్పుతున్నారు. ప్రజల ప్రాణాలు నిలపాల్సిన వైద్యులు వారి అలసత్వం, సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం కారణంగా వరంగల్ ఎంజీఎం రోగులకు ఇక్కట్లు తెచ్చి పెడుతోంది. ఆక్సిజన్ సిలిండర్తో ఉన్న పసిపిల్లలను వార్డుకు తీసుకెళ్లాల్సిన సిబ్బంది బాధ్యతారాహిత్యంతో చేతులెత్తేసిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. దీంతో నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనంగా మారిన ఎంజీఎం అధికారులపై వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ కొరఢా ఝుళిపించారు. ఎంజీఎం సూపరింటెండెంట్ను విధుల నుంచి తొలగించాలని ఆదేశించారు. ఆసుపత్రిని గాడిన పెట్టేందుకు అవసరమైన చర్యలు తక్షణమే తీసుకోవాలని నిర్దేశించారు.
ఉత్తర తెలంగాణకు తలమానికంగా : నిరుపేద రోగులకు ఆరోగ్య ప్రదాయినిగా ఉత్తర తెలంగాణకు తలమానికంగా నిలిచే వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రి సమస్యలకు నిలయంగా మారింది. కాగా ఇక్కడి వైద్యుల అలసత్వం సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం రోగుల పాలిట శాపంగా మారింది. ఈ ఆసుపత్రిలో వేయికిపైగా పడకలు ఉన్నాయి. 24 వైద్య విభాగాలు కలిగిన ఎంజీఎంకు వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాతోపాటు పొరుగు జిల్లాల నుంచి రోజూ పెద్ద సంఖ్యలో రోగులు చికిత్స కోసం వస్తుంటారు. ఇంత ప్రతిష్ఠ కలిగిన ఆసుపత్రి కొందరి నిర్లక్ష్యం కారణంగా తరచూ అపకీర్తి మూటగట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది.
ఇద్దరు చంటి పిల్లలకి ఒకే సిలిండర్ : ఎంజీఎం ఆసుపత్రిలో ఇద్దరు చంటి పిల్లలకి ఒకే సిలిండర్ ద్వారా ఆక్సిజన్ అందిస్తూ పరీక్షలకు తీసుకెళ్తున్న దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి. 12 మంది చిన్నారులకు రోగనిర్ధరణ పరీక్షల్లో భాగంగా వైద్యులు ఎక్స్రే తీయించాలని సూచించారు. కాగా పరీక్షల అనంతరం ఆక్సిజన్ సిలిండర్తో పిల్లలను వార్డుకు చేర్చాల్సిన సిబ్బంది విధులు మరిచి వారిని పట్టించుకోలేదు. దీంతో గత్యంతరం లేక తల్లిదండ్రులే పిల్లలను తీసుకెళుతున్న క్రమంలో సిలిండర్ మూత ఊడిపడి ఆక్సిజన్ లీకైంది. సమీపంలో ఉన్న మరో కేర్ టేకర్ సిబ్బంది సిలిండర్ లీకేజీని నిలువరించడంతో ప్రమాదం తప్పింది.
మరో గ్రూపు రక్తాన్ని ఎక్కించి : ఇటీవల ఎంజీఎం మెడికల్ వార్డు వద్ద పెచ్చులూడిన ఘటన కలకలం రేపింది. అదే కోవలో ఓ రోగికి ఏ పాజిటివ్కి బదులుగా మరో గ్రూపు రక్తాన్ని ఎక్కించిన ఘటన కలవరపెట్టింది. చిన్న పిల్లల విభాగంలో విద్యుత్ అంతరాయం కారణంగా రెండు నెలల పసికందు మృతి చెందింది.
విధుల నుంచి తొలగించాలని ఆదేశం : ఎంజీఎంలో వరస నిర్లక్ష్య ఘటనలపై వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సూపరింటెండెంట్ కిషోర్కుమార్ను విధుల నుంచి తొలగించాలని ఆదేశించారు. డాక్టర్లు, సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ప్రతి వారం ఎంజీఎంపై సమీక్ష : ఆసుపత్రిని గాడిన పెట్టేందుకు అవసరమైన తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని వైద్యారోగ్య శాఖ కార్యదర్శికి సూచించారు. ప్రతి వారం ఎంజీఎంపై సమీక్ష చేసి తనకు నివేదిక సమర్పించాలని డీఎంఈని ఆదేశించారు. ఎంజీఎంలో ఏళ్లుగా ఒకేచోట ఉన్న ఉద్యోగుల వివరాలు సేకరించి వారి పనితీరుపై నివేదిక సమర్పించాలని మంత్రి దామోదర స్పష్టంచేశారు.
