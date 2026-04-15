సమగ్ర కుటుంబ సర్వే పూర్తి వివరాలను పబ్లిక్ డొమైన్‌లో పెడుతున్నాం : మంత్రి పొన్నం

సీపెక్ సర్వే వల్లే దేశవ్యాప్తంగా కులగణన చేపట్టాలని కేంద్రం నిర్ణయించిందన్న మంత్రి పొన్నం - అసెంబ్లీలో చర్చించి భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తాం - తెలంగాణ కులగణనను దేశవ్యాప్తంగా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 15, 2026 at 10:32 PM IST

Minister Ponnam on Family Survey Details : సమగ్ర కుటుంబ సర్వే పూర్తి వివరాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. సీపెక్‌ సర్వే పూర్తి వివరాలు పబ్లిక్ డొమైన్‌లో పెడుతున్నామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ ప్రకటించారు. సీపెక్‌ సర్వేపై నిపుణుల నివేదికనూ బహిరంగపరుస్తున్నట్లు తెలిపారు. సీపెక్ సర్వే వల్లే దేశవ్యాప్తంగా కులగణన చేపట్టాలని కేంద్రం నిర్ణయించిందన్నారు. అసెంబ్లీలో చర్చించి భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తామని, తెలంగాణ కులగణనను దేశవ్యాప్తంగా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సూచించారు.

"ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి సమగ్ర సర్వే చేశాం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోటి 12 లక్షల 36 వేల 849 కుటుంబాలను (97.10) శాతం సర్వే నిర్వహించడం జరిగింది. మొత్తం 3 కోట్ల 55 లక్షల 50 వేల 759 జనాభా వివరాలు సేకరించాం. లక్ష ప్రభుత్వ సిబ్బందితో సర్వే పారదర్శకంగా జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా రోల్​మోడల్​గా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కులగణన సర్వేను నిర్వహించింది. కేంద్రం మా ప్రభుత్వం చేపట్టిన సర్వే డేటాను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి" -పొన్నం ప్రభాకర్, రవాణాశాఖ మంత్రి

వర్గాల వారీగా జనాభా

  • బీసీ - 56.36 శాతం
  • ఎస్సీ - 17.42 శాతం
  • ఎస్టీ - 10.43 శాతం
  • ఓబీసీ - 15.79 శాతం
  • కులం లేదు - 4 శాతం

కులగణన సర్వే వివరాలు చూడాలనుకుంటే WWW.des.telangana.gov.in వెబ్​సైట్​ను సందర్శించాలి. ఈ నివేదిక తెలంగాణ సామాజిక న్యాయం సమానత్వం సాధించడంలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

