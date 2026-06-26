గుడ్న్యూస్ - ఆ విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్లు అందించనున్న ప్రభుత్వం
ఐఐటీ, ఐఐఐటీ, ఎన్ఐటీలకు ఎంపికైన బీసీ విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్లు - మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే గురుకుల సొసైటీ పేరు మార్పు - బీసీ గురుకుల సొసైటీ బోర్డు సమావేశంలో ఆమోదం
Published : June 26, 2026 at 8:49 AM IST|
Updated : June 26, 2026 at 9:34 AM IST
Laptops For BC Gurukula Students : బీసీ గురుకుల విద్యాలయాల నుంచి దేశంలోనే పేరుగాంచిన ప్రముఖ విద్యా సంస్థలైన ఐఐటీ, ఐఐఐటీ, ఎన్ఐటీలకు ఎంపికైన విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్లు ఇవ్వనున్నట్లు రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ, రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. గురుకుల సొసైటీ వ్యవసాయ కాలేజీలో బీసీ గురుకుల విద్యార్థులకు అడ్మిషన్లు ఉంటాయని స్పష్టంచేశారు. మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే గురుకుల సొసైటీని ఇకపై తెలంగాణ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే విద్యాసంస్థల సొసైటీగా మార్చేందుకు బీసీ గురుకుల సొసైటీ బోర్డు ఆమోదం తెలిపినట్లు ప్రకటించారు.
తెలంగాణలో 12 సైనిక్ స్కూళ్ల ఏర్పాటుకు : గురువారం బీసీ గురుకుల సొసైటీ 6వ బోర్డు సమావేశం జరిగింది. సమావేశంలో బీసీ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ బాలమాయాదేవి, పాఠశాల, ఉన్నత, ఇంటర్ విద్యాశాఖ తరఫున సైదులు, ఉషారాణి, ఎల్.భీంసింగ్, ఆర్.శ్రీధర్, జి.రమేష్, గురుకుల సొసైటీ కార్యదర్శి సైదులు, ఈడబ్ల్యూఐడీసీ చీఫ్ ఇంజినీర్ షఫీ, నవోదయ విద్యాలయ సమితి డిప్యూటీ కమిషనర్ బి. చక్రపాణి, తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో 12 సైనిక పాఠశాలల ఏర్పాటుకు సంబంధించి కేంద్రప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనల స్థితిపై వివరాల నివేదిక తీసుకోవాలని సూచించారు. సమావేశంలో పలు నిర్ణయాలకు పచ్చజెండా ఊపారు.
ముఖ్యాంశాలివి…
- బీసీ గురుకుల సొసైటీలో చదువుతున్న విద్యార్థి చనిపోతే తల్లిదండ్రులకు తక్షణమే రూ.2 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లింపు ఉంటుంది.
- ప్రిన్సిపల్ పోస్టులను నూరుశాతం పదోన్నతులతో కాకుండా గతంలో మాదిరిగా 70 శాతం పదోన్నతుల ద్వారా, 30 శాతం ప్రత్యక్ష నియామకాల ద్వారా చేపట్టేందుకు ఆమోదం ముద్ర వేశారు.
- పదవీ విరమణ చేసిన ప్రిన్సిపాళ్లను ఎకడమిక్ కన్సల్టెంట్లుగా నియమించుకునేందుకు విధివిధానాలను రూపొందించాలి. గురుకుల పాఠశాలలకు డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లు, జూనియర్ కాలేజీలకు ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానెళ్ల సరఫరాకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
"బీసీ విద్యార్థులకు అత్యుత్తమ విద్యా అవకాశాలు కల్పించడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలు ఎంజేపీ బీసీ గురుకుల విద్యాసంస్థలను మరింత బలోపేతం చేసి, విద్యార్థులను జాతీయ స్థాయిలో పోటీపడేలా తీర్చితిద్దుతున్నాం" -పొన్నం ప్రభాకర్, రవాణాశాఖ మంత్రి
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