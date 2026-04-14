ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె నిర్ణయం వెనక్కి తీసుకోవాలి : మంత్రి ప్రభాకర్
ఈ నెల 22 నుంచి సమ్మెకు వెళ్తున్నట్లు ఆర్టీసీ జేఏసీ ప్రకటన - స్పందించిన రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ - ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె నిర్ణయం వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరిన మంత్రి
Published : April 14, 2026 at 7:43 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 8:10 PM IST
Minister Ponnam on RTC Strike : తెలంగాణ ఆర్టీసీలో సమ్మె సైరన్ మోగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నెల 22 నుంచి సమ్మెకు వెళ్తున్నట్లు ఆర్టీసీ జేఏసీ ప్రకటనపై రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పందించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుబంధంగా ఉన్న ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు సమ్మెను ప్రేరేపిస్తున్నారని, వారి ప్రలోభాలకు గురికావొద్దని మంత్రి హితవు పలికారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా తనను నేరుగా కలవొచ్చని స్పష్టం చేశారు.
మూడు ప్రధాన డిమాండ్లపై కమిటీ : జేఏసీ తమతో మాట్లాడి తమ సమస్యలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని పొన్నం ప్రభాకర్ సూచించారు. ఖైరతాబాద్లోని రవాణాశాఖ కార్యాలయంలో జరిగిన అరైవ్ అలైవ్ కార్యక్రమం అనంతరం ఆర్టీసీ సమ్మెపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పందించారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల మూడు ప్రధాన డిమాండ్లపై కమిటీ వేశామని, ఆ కమిటీ ఆ అంశాల మీదనే పని చేస్తోందని తెలిపారు. ఆర్టీసీ సమస్యల పరిష్కారానికి ఆర్థిక శాఖతో చర్చించేందుకు తాను కూడా వారితో కలిసి వస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
ఆర్టీసీలో ఏ ఒక్క ఉద్యోగం పోదు : సమ్మె ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఇబ్బందులు పడతారని, సమ్మెకు వెళ్లొద్దని ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను కోరారు. తాను కూడా ఉద్యమ నేతనే అని, తనకు ఆర్టీసీ అన్నా కార్మికులు అన్నా, ఉద్యోగులు అన్నా అభిమానం ఉందని అన్నారు. తమ ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తోందని అన్నారని, గత ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేస్తే అణిచివేసిందని గుర్తుచేశారు. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం నుంచి తీసుకొచ్చినవి అని, వాటిపై అనవసరమైన రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈవీ బస్సులు రావడం వల్ల ఆర్టీసీలో ఏ ఒక్క ఉద్యోగం పోదని తాను గ్యారెంటీ ఇస్తున్నానని స్పష్టం చేశారు.
"ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె నిర్ణయం వెనక్కి తీసుకోవాలి. ఆర్టీసీ సంస్థ పరిరక్షణ, ప్రజాప్రయోజనాల కోసం కార్మికులు కృషి చేయాలి. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఆర్టీసీ విలీనం, కార్మిక సంఘాల అంశాలు ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్నాయి. ఆర్టీసీ విలీనానికి సంబంధించి కమిటీ పని చేస్తోంది. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యలు చెప్పుకోడానికి మా తలుపులు తెరిచే ఉన్నాయి. కార్మికులు ఎవరైనా వచ్చి సమస్యలు చెప్పవచ్చు"- పొన్నం ప్రభాకర్, రవాణాశాఖ మంత్రి
స్పందన రాకపోవడంతో సమ్మె : ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్తో జేఏసీ నేతలు మార్చి 13వ తేదీనే సమ్మె నోటీసులు ఇచ్చారు. అనంతరం లేబర్ కమిషనర్ కార్యాలయానికి వెళ్లి సమ్మె నోటీసు అందజేశారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసే ప్రక్రియను వెంటనే చేపట్టాలని యూనియన్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. 2021 వేతన సవరణ 30 శాతం ఫిట్మెంట్తో అమలు చేయాలని, మహాలక్ష్మి పథకం కింద ప్రతినెలా మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఇచ్చే రూ.350 కోట్లలో ఎలాంటి కోతలు, షరతులు లేకుండా సక్రమంగా విడుదల చేయాలని వారు గతంలో సమ్మె నోటీసు ఇచ్చిన సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, యాజమాన్యం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడంతో ఈ నెల 22 నుంచి సమ్మెకు వెళ్తున్నట్లు ఆర్టీసీ జేఏసీ ప్రకటించింది.