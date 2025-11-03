ETV Bharat / state

టిప్పర్​ రాంగ్​ రూట్​లో రావడం వల్లే ప్రమాదం : మంత్రి పొన్నం

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి పొన్నం దిగ్భ్రాంతి - ఆర్టీసీ అధికారులను హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి వెళ్లాలని ఆదేశం

Minister Ponnam on Rangareddy Road Accident
Minister Ponnam on Rangareddy Road Accident (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 11:01 AM IST

Minister Ponnam on Rangareddy Road Accident : రంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రంగారెడ్డి కలెక్టర్​, ఆర్టీసీ ఎండీలతో మంత్రి పొన్నం ఫోన్​లో మాట్లాడారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. టిప్పర్​ లారీ రాంగ్​ రూట్​లో వచ్చి బస్సును ఢీకొట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారని చెప్పారు. ఆర్టీసీ అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలికి వెళ్లాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ ఆదేశాలిచ్చారు.

అసలేం జరిగింది? : చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సును కంకర లారీ ఢీకొట్టింది. రహదారిపై ఉన్న గుంతను తప్పించబోయి లారీ బస్సును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో 21 మంది మృతి చెందారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 72 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు కాగా, అందులో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. క్షతగాత్రులను చేవెళ్ల ప్రభుత్వాసుపత్రి, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ప్రయాణికుల ఆర్తనాదాలతో అక్కడ హృదయవిదారక వాతావరణం నెలకొంది.

అక్కడ సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న చేవెళ్ల సీఐ భూపాల్​ శ్రీధర్​కు గాయాలయ్యాయి. సీఐ కాళ్లపైకి జేసీబీ ఎక్కడంతో గాయాలు కాగా, అతనని చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. బస్సు కండక్టర్​ రాధకు స్వల్ప గాయాలు కాగా ఆమె ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. బస్సులో చిక్కుకున్న వారిలో 15 మందిని సిబ్బంది బయటకు తీశారు.

తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్​ వెళ్తున్న బస్సును ఎదురుగా వచ్చి పూర్తిగా ఆర్టీసీ బస్సుపైకి కంకర లారీ ఒరిగింది. బస్సులోని ప్రయాణికులపై లారీలో ఉన్న కంకర పడింది. దీంతో ఆ కంకర కింద ప్రయాణికులు కూరుకుపోయారు. మూడు జేసీబీల సహాయంతో సహాయచర్యలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్​-బీజాపూర్​ జాతీయరహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం జరగడంతో ట్రాపిక్ జాం అయింది. ఈ ప్రమాదానికి గురైన బస్సు తాండూరు డిపోకు చెందింది.

ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ - 21 మంది మృతి

బస్సు ప్రమాదంపై సీఎం దిగ్భ్రాంతి - అన్ని విభాగాలను రంగంలోకి దించాలని ఆదేశాలు

