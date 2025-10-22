షోరూమ్లోనే వాహన రిజిస్ట్రేషన్ చేసే అంశంపై ఆలోచన చేస్తున్నాం : మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్
రవాణాశాఖ కార్యాలయాల్లో మధ్యవర్తులు లేకుండా చేస్తామన్న మంత్రి పొన్నం - ఏఐ వినియోగాన్ని మరింత పెంచాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడి - ఈవీల అమ్మకాలు 0.03 శాతం నుంచి 1.30 శాతానికి పెరిగాయన్న పొన్నం ప్రభాకర్
Published : October 22, 2025 at 9:48 PM IST
Minister Ponnam Prabhakar on Vehicle Registration : దిల్లీలో కాలుష్యం ఎలా ఉందో అందరం చూస్తూనే ఉన్నామని అలాంటి పరిస్థితులు హైదరాబాద్ నగరంలో రాకుండా ప్రణాళికలు చేపట్టినట్లుగా రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ వెల్లడించారు. ఖైరతాబాద్ రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. రవాణాశాఖ కార్యాలయాల్లో మధ్యవర్తులు లేకుండా చేస్తామని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. ఈ శాఖలో ఏఐ వినియోగాన్ని మరింత పెంచాలని నిర్ణయించామన్నారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై రూ.577 కోట్ల పన్ను మినహాయింపు ఇచ్చామని పొన్నం ప్రభాకర్ గుర్తుచేశారు. దీంతో ఆ వాహనాల విక్రయాలు 0.03 శాతం నుంచి 1.30 శాతానికి పెరిగాయన్నారు. వాహన సారథి పోర్టల్ను పూర్తిగా అందుబాటులోకి తెచ్చామని పొన్నం ప్రభాకర్ వివరించారు. రాష్ట్రంలో వాహనాల సంఖ్య 1.70 కోట్లకు చేరిందన్నారు. షోరూమ్లోనే వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ చేసే అంశంపై ఆలోచన చేస్తున్నామన్న ఆయన ప్రజలు సహకరిస్తేనే ట్రాఫిక్ కష్టాలు, కాలుష్యం తగ్గుతుంది అభిప్రాయపడ్డారు.
చెక్పోస్టులకు ప్రత్యామ్నాయంగా మొబైల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చెక్పోస్టులను ఎత్తివేస్తూ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆగష్టు 28న తీసుకున్న నిర్ణయం ఈ రోజు నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ వెల్లడించారు. చెక్పోస్టులకు ప్రత్యామ్నాయంగా మొబైల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలిపారు. రాష్ట్ర రవాణా శాఖలో గడిచిన రెండేళ్లుగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టామన్నారు. ఆర్టీఏ కార్యాలయాల్లో పూర్తిస్థాయిలో ఏఐ సర్వైవలెన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకవచ్చామని, దాని ద్వారా మధ్యవర్తులకు చెక్ పెడుతామన్నారు. రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించి ఇప్పటికీ చాలా కార్యక్రమాలు చేశామని మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తామని ప్రకటించారు. ఆర్టీఓలకు కొత్త వాహనాలకు ఇచ్చే దిశగా కృషి చేస్తున్నామని వివరించారు. రోడ్ సేఫ్టీ క్లబ్లకు సంబంధించి కళాశాలకు అవగాహన కల్పించేందుకు ముందుకు రావాలని కోరారు. చిన్నపిల్లలకు వాహనాలు ఇవ్వద్దన్న మంత్రి ప్రతి ఒక్కరూ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
"హైదరాబాద్ ప్రజారవాణాలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కొనుగోలుపై రాయితీ ఇస్తున్నాం. వాహనాల స్క్రాపింగ్ విషయంలోనూ కొత్త పాలసీలను తీసుకురానున్నాం. వాహనాల స్క్రాపింగ్ను ప్రైవేటు సంస్థలకు కూడా కేటాయించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నాం. రవాణాశాఖలో ఏఐ వినియోగాన్ని మరింత పెంచాలని నిర్ణయించాం. ప్రతి ఆర్టీఏ కార్యాలయంలో సిమ్యులేటర్లు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించాం. విద్యాసంస్థల్లో రోడ్డు సేఫ్టీ అవగాహన సదస్సులు ఎక్కువ నిర్వహించేలా చర్యలు. చెక్పోస్టుల విషయంలో మరింత పారదర్శకత తీసుకువస్తాం"- పొన్నం ప్రభాకర్, మంత్రి
గుడ్న్యూస్ - ఓఆర్ఆర్ లోపల కొత్త ఆటోలకు పరిమిత సంఖ్యలో అనుమతి