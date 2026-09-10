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త్వరలో ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాల ఎన్నికలు : పొన్నం ప్రభాకర్​

త్వరలో టీజీఎస్ఆర్టీసీలో కార్మిక సంఘాల ఎన్నికల తేదీపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. హైదరాబాద్ వాసుల కోసం కొత్తగా వంద మినీ బస్సులు తీసుకొస్తున్నట్లు కూడా తెలిపారు.

PONNAM PRABHAKAR
అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతున్న మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2026 at 3:13 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 3:25 PM IST

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Minister Ponnam Prabhakar on RTC : గత బీఆర్ఎస్​ ప్రభుత్వం హయాంలో టీజీఎస్​ఆర్టీసీ మూసివేసే పరిస్థితి ఉండగా ఇప్పుడిప్పుడే గాడిన పడుతోందని రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. అసెంబ్లీలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు పొన్నం ప్రభాకర్ సమాధానం ఇచ్చారు. పీఎం ఈడ్రైవ్ కింద హైదరాబాద్ నగరానికి 2,200 బస్సులు రాబోతున్నాయని అన్నారు. టీజీఎస్ఆర్టీసీలో కార్మిక సంఘాల ఎన్నికలను గత బీఆర్ఎస్​ ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందని, త్వరలో ఎన్నికల తేదీపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. కార్మిక సంఘాల ఎన్నికలపై సంఘాల నేతలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయని, కార్మిక సంఘాల ఎన్నికల తర్వాత ఆర్టీసీ వీలీన ప్రక్రియ ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రభుత్వంలో విలీనమైనా ఏపీ ఆర్టీసీలో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని వెల్లడించారు. హైదరాబాద్‌లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఆర్టీసీ స్థలం అందించామని పేర్కొన్నారు.

347.47 కోట్ల మంది మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం : హైదరాబాద్ నగరానికి వంద మినీ బస్సులు రాబోతున్నాయని మంత్రి ప్రకటించారు. వాటిలో 50 పాతబస్తీకి, మరో 50 బస్సులు ఎంఎంటీఎస్, మెట్రోతో అనుసంధానిస్తామని తెలిపారు. మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఇప్పటివరకు 347.47 కోట్ల మంది మహిళలు ఉచిత ప్రయాణం పొందగలిగారని, ఇదొక రికార్డ్ అని పొన్నం వెల్లడించారు.

త్వరలో ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాల ఎన్నికలు : పొన్నం ప్రభాకర్​ (ETV Bharat)

"ఆర్టీసీ ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకున్న తర్వాత కొత్త బస్టాండ్లు నిర్మిస్తాం. వంద మినీ బస్సులు రాబోతున్నాయి. పాతబస్తీకి 50 కేటాయిస్తాం. మరో 50 బస్సులు ఎంఎంటీఎస్‌, మెట్రోతో అనుసంధానం చేస్తాం. బస్టాండ్ల అభివృద్ధికి ఆర్థికంగా ఎమ్మెల్యేలు సహకరించాలి. 347.47కోట్ల మంది మహిళలు ఆర్టీసీలో ఉచిత ప్రయాణాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. మహిళలు రూ.12,171 కోట్ల విలువైన ఉచిత ప్రయాణం చేశారు. హైదరాబాద్‌లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఆర్టీసీ స్థలం అందించాం. కార్మిక సంఘాల ఎన్నికలను గత ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. కార్మిక సంఘాల ఎన్నికలపై సంఘాల నేతలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కార్మిక సంఘాల ఎన్నికల తర్వాత ఆర్టీసీ వీలీన ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఆర్టీసీ విలీనమైన ఏపీలో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కుంటున్నారు" - పొన్నం ప్రభాకర్, రవాణాశాఖ మంత్రి

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Last Updated : September 10, 2026 at 3:25 PM IST

TAGGED:

PONNAM PRABHAKAR
RTC ELECTIONS
మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్
RTC NEW BUSES
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS 2026

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