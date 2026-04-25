ఆర్టీసీ విలీనం గురించి ఎన్నికల అజెండాలో పెట్టాం: పొన్నం ప్రభాకర్

తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో టీజీఎస్ఆర్టీసీ విలీనంపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ - ఆర్టీసీ కార్మికుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం - కవిత రాజకీయ పార్టీపై స్పందించిన పొన్నం

Minister Ponnam Prabhakar
Minister Ponnam Prabhakar
Published : April 25, 2026 at 5:08 PM IST

Minister Ponnam Prabhakar on TGSRTC Merge : టీజీఎస్​ఆర్టీసీ విలీనం గురించి ఎన్నికల అజెండాలో పెట్టామన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఇన్నాళ్లు వేచిచూడాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్య పరిష్కరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూనే ఉందని స్పష్టం చేశారు.

ఆర్టీసీ విలీన ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తాం : ప్రేరేపితం వల్లనో మరిదేని వల్లనో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగారన్న పొన్న ప్రభాకర్​ అంత పెద్ద వ్యవస్థపై నిర్ణయాన్ని కొన్ని గంటల్లో తీసుకునేది కాదని అన్నారు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న అంశాలపై నిర్ణయం తీసుకున్నామని, విలీనంపై విధివిధానాల కోసం ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. ఆర్టీసీ గుర్తింపు కార్మిక సంఘాల ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని, కార్మిక సంఘాల ప్రతినిధులు, ఆర్టీసీ అధికారులతో చర్చించి విలీన ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

సిబ్బందిని వేధిస్తే ఊరుకోం : ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌ శంకర్‌గౌడ్‌ మృతి విషయంలో కొన్ని పార్టీలు శవరాజకీయం చేశాయని మంత్రి విమర్శించారు. గత ప్రభుత్వం చర్చలకు తావులేకుండా నిరంకుశంగా వెళ్లారని ఆరోపించారు. ఈ ప్రభుత్వం మాత్రం చర్చలు జరిపి సానుకూలంగా స్పందించిందని కొనియాడారు. గత ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఖజానాను ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయిందని, కార్మికులు అడిగినంత ఇవ్వాలని తమకు ఉన్నప్పటికీ ఆర్థిక పరిస్థితి వల్ల ఇవ్వలేని పరిస్థితి అని పేర్కొన్నారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నామని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఆర్టీసీ సిబ్బందిని పైఅధికారులు వేధిస్తే ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు.

తెలంగాణ ఆర్టీసీ నంబర్ వన్​గా ఉండాలి : రవాణా శాఖ మంత్రిగా ఆర్టీసీలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకురావడానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కతో కలిసి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. ఆర్టీసీలో ప్రయాణించే పేద ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉండాలని, ఆర్టీసీ కార్మీకులు కూడా పేదవారని, వారి సమస్యలు కూడా పరిష్కారం కావాలని తెలిపారు. ఈ రెండు కలయిక ద్వారా సంస్థ అభివృద్ధి కావాలని ఆకాంక్షించారు. దేశంలో తెలంగాణ ఆర్టీసీ నంబర్ వన్​గా ఉండాలన్నదే తమ సంకల్పమని, ఆ దిశగా తాము కృషి చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.

కవిత పార్టీతో మాకు ఇబ్బంది లేదు : కల్వకుంట్ల కవిత రాజకీయ పార్టీ 'తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (టీఆర్ఎస్​)'పై ఈ సందర్భంగా స్పందించారు. కవితకు అభినందనలు తెలుపుతూ, టీఆర్ఎస్​కు స్వాగతం పలుకుతున్నామని తెలిపారు. రాజకీయ పార్టీ పెట్టుకుంటే తమకు ఇబ్బంది లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఒక పార్టీ నేత ప్రభుత్వానికి సలహాలు, సూచనలు ఇస్తే బాగుంటుందని సూచించారు. పార్టీ ప్రకటించిన తొలిరోజే సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని దూషించటం సరికాదని హితువు పలికారు.

"ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌ శంకర్‌గౌడ్‌ మృతి విషయంలో కొన్ని పార్టీలు శవరాజకీయం చేశాయి. టీజీఎస్​ఆర్టీసీ విలీనం గురించి ఎన్నికల అజెండాలో పెట్టాం. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్య పరిష్కరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది. గత ప్రభుత్వం చర్చలకు తావులేకుండా నిరంకుశంగా వెళ్లారు. ఈ ప్రభుత్వం మాత్రం చర్చలు జరిపి సానుకూలంగా స్పందించింది. ఆర్టీసీ కార్మికుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నాం. ఆర్టీసీ సిబ్బందిని పైఅధికారులు వేధిస్తే ఊరుకునేది లేదు. కవితకు అభినందనలు. టీఆర్ఎస్​ను స్వాగతిస్తున్నాం. ఒక పార్టీ నేత ప్రభుత్వానికి సలహాలు, సూచనలు ఇస్తే బాగుంటుంది. పార్టీ ప్రకటించిన తొలిరోజే సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని దూషించటం సరికాదు" - పొన్నం ప్రభాకర్, తెలంగాణ రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి

