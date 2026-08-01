భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు ఎలాంటి భంగం సరికాదు : మంత్రి పొన్నం
రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు, నేరాలను అరికట్టేలా చట్టాన్ని రూపొందించిన ప్రభుత్వం - బిల్లును మరింత సమగ్రంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా రూపొందించే లక్ష్యంతో ఏర్పాటైన సెలెక్ట్ కమిటీ సమావేశం - వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యమని వెల్లడి
Published : August 1, 2026 at 6:25 PM IST
Minister Ponnam Prabhakar On Hate Speeches : కులం, మతం, ప్రాంతం, లింగం పేరుతో విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు, నేరాలను అరికట్టేలా చట్టాన్ని రూపొందించడంపై కమిటీ దృష్టి సారించినట్లు విద్వేషపూరిత నేరాల కమిటీ అధ్యక్షుడు, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. తెలంగాణ శాసనసభలో తొలిసారిగా ప్రతిపాదించిన 2026 తెలంగాణ విద్వేషపూరిత నేరాల - హేట్ స్పీచ్ అండ్ హేట్ క్రైమ్స్ బిల్లుపై కీలక ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. బిల్లును మరింత సమగ్రంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా రూపొందించే లక్ష్యంతో ఏర్పాటైన సెలెక్ట్ కమిటీ సమావేశం స్పీకర్ ఛాంబర్లో జరిగింది.
సమతుల్యత పాటించాలని కమిటీ స్పష్టం : అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ముగిసేలోపు సెలెక్ట్ కమిటీ నివేదికను సభకు సమర్పించాలనే లక్ష్యంతో కార్యాచరణ రూపొందించినట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. బిల్లుపై శాసనసభ్యులు, శాసనమండలి సభ్యుల అభిప్రాయాలు సేకరించాలని కూడా కమిటీ నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఈ చట్టం భవిష్యత్తులో దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచే విధంగా ఉండాలని, అదే సమయంలో రాజ్యాంగం కల్పించిన భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండా సమతుల్యత పాటించాలని కమిటీ స్పష్టం చేసినట్లు వివరించారు.
చట్టపరమైన వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యం : ఇది కేవలం శిక్షలు విధించే చట్టం కాదని, సమాజంలో విద్వేషపూరిత వాతావరణాన్ని నిరోధించి సామాజిక సామరస్యాన్ని కాపాడే దిశగా రూపొందిస్తున్న సమగ్ర బిల్లు అని పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. సభలో కానీ, సమాజంలో కానీ విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు, ద్వేషాన్ని ప్రేరేపించే చర్యలకు తావు లేకుండా చట్టపరమైన వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యమని తెలిపారు. నిర్మాణాత్మక సూచనలు, ప్రజాప్రతినిధుల అభిప్రాయాలు, నిపుణుల సలహాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని తుది నివేదిక సిద్ధం చేస్తామని వెల్లడించారు.
మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్తో పాటు కమిటీ సభ్యులు పాల్గొని బిల్లులోని నిబంధనలు, ప్రజాస్వామ్య విలువలు, భావప్రకటన స్వేచ్ఛ, సామాజిక సామరస్యం వంటి అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు.
"కులం, మతం, ప్రాంతం, లింగం పేరుతో విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు, నేరాలను అరికట్టేలా చట్టాన్ని రూపొందించాం. ఈ చట్టం భవిష్యత్తులో దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచే విధంగా ఉండాలి. సభలో కానీ, సమాజంలో కానీ విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు, ద్వేషాన్ని ప్రేరేపించే చర్యలకు తావు లేకుండా చట్టపరమైన వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యం" - పొన్నం ప్రభాకర్, మంత్రి
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