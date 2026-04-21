'ఆ విషయంలో చొరవ తీసుకోండి' : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు మంత్రి పొన్నం లేఖ
ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు తెలంగాణ మంత్రి లేఖ - విభజనపై ఎంపీ తేజస్వీ యాదవ్ వ్యాఖ్యల విషయమై స్పీకర్కు లేఖ రాయాలని కోరిన పొన్నం ప్రభాకర్
Published : April 21, 2026 at 1:34 PM IST
Ponnam Letter To AP CM : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజనపై ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య వ్యాఖ్యలను లోక్సభ రికార్డుల నుంచి తొలగించేలా చొరవ తీసుకోవాలని ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు తెలంగాణ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ లేఖ రాశారు. తేజస్వీ సూర్య భారత్- పాకిస్థాన్తో పోల్చుతూ చేసిన వ్యాఖ్యలను పార్లమెంట్ రికార్డుల నుంచి తొలగించేందుకు లోక్సభ స్పీకర్కు లేఖ రాయాలని కోరారు.
విభజన జరిగి పదేళ్లు గడిచినప్పటికీ పార్లమెంట్లో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం రెండు రాష్ట్రాలకు మంచిది కాదని పొన్నం పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రజల మధ్య విద్వేషాలు రగిలించేలా ఉన్నాయని అన్నారు. అసందర్భ వ్యాఖ్యలు తెలుగు వారి మధ్య వైషమ్యాలు రగిలిస్తాయని లేఖలో వివరించారు. ఎన్డీఏ కూటమి సీనియర్ నేతగా చంద్రబాబు నాయుడు దీనిపై చొరవ తీసుకుని, మరే ఎంపీ రాష్ట్ర విభజనపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయకుండా కట్టడి చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
తెలుగువారి మధ్య ద్వేషాలు రగిలిస్తాయి : కొన్ని విషయాలు చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి తీసుకెళ్లడం ఎంతో అవసరమని భావించి తెలంగాణ ఉద్యమకారుడిగా, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా లేఖ రాస్తున్నట్లు పొన్నం పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు పూర్తిగా రాజ్యాంగబద్ధం, పార్లమెంట్ ఆమోదంతో జరిగిన ప్రక్రియ అని, దానిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు తెలుగు వారి మధ్య ద్వేషాలు రగిలిస్తాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య చేసిన భారత్-పాకిస్థాన్ పోలిక వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు.
మరో పార్లమెంటు సభ్యుడూ రాష్ట్ర విభజనపై అనుచిత, అసందర్భ, అన్యాయపు మాటలు మాట్లాడకుండా కట్టడి చేయాలని బిజెపి ఎంపీ తేజస్వి సూర్య రాష్ట్ర విభజనపై మాట్లాడిన మాటలు లోక్ సభ రికార్డులనుండి తొలగించేలా లోక్సభ స్పీకర్కు మీరు లేఖ రాయండి. ఇది మీకు నా విజ్ఞప్తి.— Ponnam Prabhakar (@Ponnam_INC) April 21, 2026
రాష్ట్ర విభజనను భారత్ -…
ప్రజలు అన్నదమ్ముల్లా ఉంటున్నారు : జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ భావోద్వేగాలను దెబ్బతీశాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన విభజన వ్యాఖ్యలే ఈ వివాదాలకు మూలమని ఆరోపించారు. విభజనపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసే నేతలను కట్టడి చేయాలని చంద్రబాబు నాయుడికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్-తెలంగాణ మధ్య ఎలాంటి శత్రుత్వం లేదని, ప్రజలు అన్నదమ్ముల్లా ఉంటున్నారని వెల్లడించారు. రెండు రాష్ట్రాలు పోటీగా అభివృద్ధి చెందుతూ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు రాష్ట్ర విభజనపై వివాదాస్పదంగా మాట్లాడటం, అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం, అనవసరంగా ద్వేషాలు రగల్చడం ఎవరికీ మంచిది కాదని హితవు పలికారు. తన వినతిని అర్థం చేసుకుని తగిన విధంగా స్పందిస్తారని ఆశిస్తున్నానని తెలిపారు.
తెలంగాణపై తేజస్వి సూర్య వ్యాఖ్యలు - క్షమాపణలు చెప్పిన కేంద్రమంత్రి శోభా కరంద్లాజే
ఇండియా పాకిస్థాన్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగిందన్న బీజేపీ ఎంపీ - మంత్రులు సహా బీఆర్ఎస్ నేతల ఫైర్