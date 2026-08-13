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బీసీ మహిళలకు ఫ్రీగా ఆటోమేటెడ్‌ కుట్టుమిషన్ల పంపిణీ - పథకాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి పొన్నం

బీసీ మహిళలకు ఉచిత కుట్టుమిషన్ల పథకం ప్రారంభం  - బీసీ మహిళలకు నియోజకవర్గానికి వెయ్యి ఆటోమేటిక్ కుట్టుమిషన్లు - సంక్షేమ పథకాలకు లబ్ధిదారుల ఎంపిక పారదర్శకంగా జరుగుతుందని స్పష్టం

Free Sewing Machine Scheme In Telangana
Free Sewing Machine Scheme In Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 2:36 PM IST

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Free Sewing Machine Scheme In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుపేద, నిరుద్యోగ బీసీ మహిళల స్వయం ఉపాధి, ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం ఉచిత కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ తెలిపారు. నియోజకవర్గానికి 1000 మంది చొప్పున, వంద శాతం సబ్సిడీతో ఆటోమేటెడ్‌ కుట్టుమిషన్లు పంపిణీ చేయనున్నట్లు సచివాలయం వేదికగా పేర్కొన్నారు.

పారిశ్రామికవేత్తలుగా రాణించేందుకు : మహిళా ఆర్థిక స్వావలంభనే ధ్యేయంగా తమ ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ అన్నారు. బలహీనవర్గాల సంక్షేమానికి ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించామన్న పొన్నం ప్రభాకర్,​ సామాజిక న్యాయానికి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఛాంపియన్ అని పేర్కొన్నారు. సంక్షేమ పథకాలకు లబ్ధిదారుల ఎంపిక పారదర్శకంగా జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. స్వయం ఉపాధి, టైలరింగ్, వ్యాపార అవకాశాలతో మహిళలు పారిశ్రామిక వేత్తలుగా రాణించేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పిస్తోందన్నారు.

ఉచిత కుట్టుమిషన్ల పథకం - ప్రారంభించిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ (ETV Bharat)

నియోజకవర్గానికి 1000 మిషన్లు : రాష్ట్రంలోని 119 శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో ప్రతి నియోజకవర్గానికి 1,000 చొప్పున మిషన్లు కేటాయించామని మంత్రి తెలిపారు. తెలంగాణలో మొత్తం 1,19,000 కుట్టు మిషన్లను బీసీ మహిళలకు ఇవ్వనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

బీసీ మహిళలకు నియోజకవర్గానికి 1000 ఆటోమేటిక్ కుట్టుమిషన్లు పంపిణీ చేయనున్నాం. బలహీనవర్గాల సంక్షేమానికి ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించాం. సామాజిక న్యాయానికి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఛాంపియన్సం. సంక్షేమ పథకాలకు లబ్ధిదారుల ఎంపిక పారదర్శకంగా జరుగుతుంది. - మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్

ఆధునిక ఆటోమేటిక్ మిషన్లు : పాతకాలపు చేతి మిషన్ల కంటే వేగంగా, తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ దుస్తులు కుట్టడానికి వీలుగా ఉండే ఆటోమేటిక్ కుట్టు మిషన్లను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు అందిస్తోంది. లబ్ధిదారులపై ఎలాంటి ఆర్థిక భారం లేకుండా పూర్తిగా ప్రభుత్వ సబ్సిడీతో కుట్టు మిషన్లు అందించడం ఈ పథకం ప్రత్యేకత. ఆధునిక కుట్టు మిషన్ల ద్వారా మహిళలు ఇంటి వద్దనే స్వయం ఉపాధి పొందుతూ తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవకాశం కల్పించాలన్నదే ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని మంత్రి తెలిపారు. మహిళలను కేవలం లబ్ధిదారులుగా కాకుండా ఆదాయం ఆర్జించే స్వయం ఉపాధి మహిళలుగా, భవిష్యత్ మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడమే ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యమని వివరించారు.

మహిళలకు గుడ్​న్యూస్ - ఫ్రీగా కుట్టు మిషన్లు పంపిణీ చేయనున్న ప్రభుత్వం

TAGGED:

ADSF
ఉచిత కుట్టుమిషన్ల పథకం ప్రారంభం
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