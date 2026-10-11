'ఓటు హక్కు కోల్పోయిన వారందరినీ తీసుకొస్తా' - రాంచందర్రావుకు మంత్రి పొన్నం సవాల్
Ponnam Challenges Ramchander Rao : ఓటర్ల జాబితా సవరణ పేరుతో అర్హులైన ఓటర్లకు అన్యాయం జరగకూడదన్న మంత్రి పొన్నం సమగ్ర ప్రక్షాళన చేస్తే సరిగా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
Published : October 11, 2026 at 2:58 PM IST
Ponnam Challenges Ramchander Rao : ఓటు హక్కు కోల్పోయిన వారందరినీ తీసుకొస్తా తేదీ, సమయం చెప్పాలంటూ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రాంచందర్ రావుకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సవాల్ విసిరారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీల ఓట్ల తొలగింపుపై సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. 'సర్'లో ఏవైనా తప్పులు జరిగితే వాటిని సరిదిద్దుకుందామని, బీజేపీ కార్యకర్తలు కూడా భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిస్తే ప్రజాస్వామ్యానికి మేలు జరిగేదని సూచించారు. కానీ సర్పై జరుగుతున్న ఆందోళనలను తప్పుబడుతూ, ఓటు హక్కు కోల్పోయిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? అని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు ప్రశ్నించడం సరికాదని మంత్రి పొన్నం తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.
అర్హులైన ఓటర్లకు అన్యాయం చేయొద్దు
ఓటరు జాబితా సమగ్ర ప్రక్షాళన చేస్తే సరిగా చేయాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ హితవు పలికారు. ఓటు కోసం కొట్లాడే వారిని దూషించడం తగదన్నారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణ పేరుతో అర్హులైన ఓటర్లకు అన్యాయం జరగకూడదని పేర్కొన్నారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణ పారదర్శకంగా, నిష్పక్షపాతంగా జరగాలన్న మంత్రి, అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు తొలగించకుండా చూడటం ఎన్నికల సంఘం బాధ్యత అని గుర్తు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద సంఖ్యలో ఓట్లు తొలగిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్న క్రమంలో ఎన్ని ఓట్లు తొలగించారు? వాటిలో అనర్హులైన వారి ఓట్లు ఎన్ని? అర్హులైన వారి ఓట్లు పొరపాటున తొలగించారా? అనే అంశాలపై స్పష్టమైన వివరాలు వెల్లడించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఓట్ బచావో, దేశ్ బచావో నినాదంతో పోరాడాల్సిన అవసరం వచ్చిందని మంత్రి పొన్నం అన్నారు.
"బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడికి ఇదే నా సవాల్. ఓటు కోల్పోయిన వారిని తీసుకొస్తా. తేదీ, సమయం చెప్పండి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీల ఓట్ల తొలగింపుపై సమాధానం ఇవ్వండి. దేశవ్యాప్తంగా 13 కోట్ల మంది ఓట్లు తొలగించారు. హైదరాబాద్లో 40 లక్షల ఓట్లు పోయాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 70 లక్షల ఓట్ల సవరణ పేరుతో తీసేశారు. ఓట్ల తొలగింపుపై రికార్డులను పరిశీలించి ప్రజలకు వాస్తవాలు చెప్పాలి. ఓటర్ల జాబితాలో ఏమైనా తప్పులుంటే వాటిని సరిదిద్దుకుందాం. మా నాన్న పేరులో చిన్న తేడా చూపి, నా ఓటు తొలగించే ప్రయత్నం జరిగింది." - పొన్నం ప్రభాకర్, రవాణా శాఖ మంత్రి
ఎస్ఐఆర్ పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా 13 కోట్ల మంది ఓట్లు తొలగించారని మంత్రి పొన్నం ఆరోపించారు. తెలంగాణలోనే 70 లక్షల ఓట్లు, కేవలం ఒక్క హైదరాబాద్లోనే 40 లక్షల ఓట్లు పోయాయన్నారు. ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ సమగ్ర ప్రక్షాళనను సరిగా చేయాలని, అంతేగానీ ఓటు కోసం కొట్లాడే వారిని దూషించడం తగదని సూచించారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణ పేరుతో అర్హులైన వారికి అన్యాయం జరగకూడదని పేర్కొన్నారు.
ఓటు కోల్పోయిన వారిని ఒక్కరినైనా తీసుకురాగలరా?
సర్ ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ నాయకులు లేని పోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రాంచందర్రావు శనివారం తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. రాష్ట్రంలోని ఓటరు జాబితా నుంచి పేరు డిలీట్ అయిన ఒక్క ఓటరునైనా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రజల ముందుకు తీసుకురాగలరా? అని ప్రశ్నించడంతో నేడు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ దీటుగా స్పందించారు.
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