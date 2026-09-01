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ఆర్టీసీలో 1,500 కండక్టర్ పోస్టులు భర్తీ చేస్తాం : మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​

ఆర్టీసీలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువస్తున్నామన్న మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ - దాదాపు 4 వేల ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ కూడా చివరిదశలో ఉందని వెల్లడి - ఆర్టీసీ స్థలాలు ప్రభుత్వానికి ఇస్తే తప్పేంటని ప్రశ్న

RTC
త్వరలో ఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలు! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2026 at 7:12 PM IST

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Conductor Posts in TGSRTC : టీజీఎస్ఆర్టీసీలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువస్తున్నామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ తెలిపారు. ఆర్టీసీలో 1,500 కండక్టర్ పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని, దాదాపు 4 వేల ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ కూడా చివరిదశలో ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రజా ప్రభుత్వం మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పించేందుకు పెద్దపీట వేసిందని ఆదిశగా రవాణా సంస్థలో మరిన్ని మార్పులు తెస్తున్నామన్నారు. త్వరలో గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, ప్రయాణికులకు సమాన ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నమని వివరించారు. నిత్యం 65 లక్షల మందికిపైగా ఆర్టీసీ సేవలు సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

MINISTER PONNAM PRABHAKAR
RTC CONDUCTOR POSTS
TGSRTC ELECTIONS
కండక్టర్ పోస్టుల భర్తీ
PONNAM PRABHAKAR ON RTC JOBS

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