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అర్బన్‌ ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందే : మంత్రి పొంగులేటి

గాంధీభవన్‌ ప్రజలతో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ముఖాముఖి - సమస్యలను నేరుగా మంత్రి దృష్టికి తీసుకొచ్చిన బాధితులు - ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కోసం మరోసారి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందేనని స్పష్టం

INDIRAMMA HOUSES
INDIRAMMA HOUSES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 8:15 PM IST

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Minister Ponguleti Srinivasa Reddy on Urban Indiramma Houses : హైదరాబాద్‌ క్యూర్‌ పరిధిలో లక్ష ఇళ్లు నిర్మించి ఇవ్వనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. ప్రస్తుతం 16 నియోజకవర్గాల్లో పైలట్‌ ప్రాజెక్టుగా ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మాణం చేపడుతున్నామని వెల్లడించిన మంత్రి గతంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు కూడా మరోసారి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.

ప్రజలతో ముఖాముఖి కార్యక్రమం : మీ సేవ కేంద్రాలు, వాట్సాప్‌, అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా తిరిగి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. కొత్త దరఖాస్తులతోపాటు పాత దరఖాస్తులను కూడా సమగ్రంగా పరిశీలించి అర్హులందరికీ న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. యాప్‌లో వస్తున్న చిన్న, చిన్న సమస్యలను సరిదిద్దుతామని ప్రకటించారు. గాంధీభవన్‌లో నిర్వహించిన ప్రజలతో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి ప్రజల నుంచి వినతిపత్రాలు స్వీకరించారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో ప్రజలు తమ సమస్యలు చెప్పుకునే అవకాశం కూడా లేకుండా పోయిందని, ఇప్పుడు ప్రతి వారం గాంధీభవన్‌లో మంత్రులు నేరుగా ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరిస్తూ సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు.

సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటాం : భూములు, ఇండ్లు, రెవెన్యూ, సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించిన సమస్యలను బాధితులు నేరుగా మంత్రి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. కొన్ని సమస్యలపై అక్కడికక్కడే జిల్లా కలెక్టర్లకు ఫోన్‌ చేసి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి ఆదేశించారు. గత ప్రభుత్వంలో మంత్రులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేవారు కాదని, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగినా ఫలితం ఉండేది కాదని ఎద్దేవా చేశారు. ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి వారం ఒక మంత్రి గాంధీభవన్‌లో ప్రజలతో ముఖాముఖి నిర్వహిస్తూ నేరుగా సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు.

అర్బన్‌ ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందే : మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి (ETV Bharat)

ఇంటి స్థలంలో వాటా హక్కు : గత ప్రభుత్వ నగరాలకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇండ్లు నిర్మించడం వల్ల ఉపాధి అవకాశాలు దూరమవుతాయనే కారణంతో చాలా మంది పేదలు ఆ ఇళ్లలో నివసించలేదని పొంగులేటి ఆరోపించారు. అలాంటి పరిస్థితి మళ్లీ రాకుండా పేదలు పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతంలోనే నివాసం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి నియోజకవర్గాన్ని యూనిట్‌గా తీసుకుని ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ టవర్లలో నిర్మించే ఫ్లాట్ల విలువ రూ.40 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు ఉంటుందని, లబ్ధిదారులకు ఇంటి స్థలంలో వాటా హక్కు కూడా కల్పిస్తామని వివరించారు.

"ప్రస్తుతం 16 నియోజకవర్గాల్లో పైలట్‌ ప్రాజెక్టుగా ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మాణం చేపడుతున్నాం. గతంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు కూడా మరోసారి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందే. మీ సేవ కేంద్రాలు, వాట్సాప్‌, అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా తిరిగి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కొత్త దరఖాస్తులతో పాటు పాత దరఖాస్తులను కూడా సమగ్రంగా పరిశీలించి అర్హులందరికీ న్యాయం చేస్తాం" - పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి

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TAGGED:

URBAN INDIRAMMA HOUSES
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ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఎలా అప్లై చేయాలి
MINISTER PONGULETI SRINIVASA REDDY
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