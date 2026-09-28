భూసమస్యల శాశ్వత పరిష్కారానికి రీసర్వేనే ఏకైక మార్గం : మంత్రి పొంగులేటి
భూభారతి కింద తొలిదశలో ప్రతి జిల్లాలో 70 రెవెన్యూ గ్రామాల్లో సర్వే చేయనున్నట్లు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, భూభారతిపై వనపర్తి కలెక్టరేట్లో సమీక్ష నిర్వహించారు.
Published : September 28, 2026 at 7:22 PM IST
Review on Bhubharati and Indiramma Houses : భూసమస్యల శాశ్వత పరిష్కారానికి రీసర్వేనే ఏకైక మార్గమని రెవెన్యూ శాఖమంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, భూభారతిపై వనపర్తి కలెక్టరేట్లో ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అధికారులతో మంత్రి పొంగులేటి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరి పాల్గొన్నారు. రైతులకు శాశ్వత ప్రయోజనం కలిగేలా సర్వే చేయాలని మంత్రి సూచించారు.
వేలాది మంది సర్వేయర్లకు లైసెన్సులు మంజూరు
భూభారతి కింద తొలిదశలో ప్రతి జిల్లాలో 70 రెవెన్యూ గ్రామాల్లో సర్వే చేయనున్నట్లు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. నక్షాలు లేని 413 రెవెన్యూ గ్రామాల్లోనూ దశలవారీగా భూసర్వే చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రతి భూ పార్సిల్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు, జియో కోఆర్డినేట్స్తో మ్యాపింగ్ చేస్తామని అన్నారు. ధరణి ఇబ్బందులు తొలగించి భూధార్ కార్డులు అందించడమే లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. భూసర్వే కోసం అత్యాధునిక రోవర్లను సమకూర్చుతున్నామని, వేలాది మంది సర్వేయర్లకు లైసెన్సులు మంజూరు చేసి సర్వే వేగవంతం చేశామని పేర్కొన్నారు.
విస్తీర్ణం, హద్దులతో మ్యాపింగ్ చేపడతాం
టైటిల్ లేని కుటుంబాల సమస్యలను పరిష్కరించాలని అధికారులకు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సాదాబైనామాలు, భూ హద్దుల వివాదాలకు సమగ్ర సర్వేతో పరిష్కారం చేపడతామని పొంగులేటి వివరించారు. పాత రికార్డుల లోపాలు, అబాదీ ఆస్తుల సమస్యలకు సర్వేతో పరిష్కారిస్తామన్నారు. గ్రామాల్లో ఇళ్ల స్థలాలు, అబాదీ ఆస్తులకు విస్తీర్ణం, హద్దులతో మ్యాపింగ్ చేపడతామని తెలిపారు.