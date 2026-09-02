కేటీఆర్ హద్దు మీరి మాట్లాడితే ప్రజలు మళ్లీ క్షమించే అవకాశం లేదు : మంత్రి పొంగులేటి
సామాన్య ప్రజల కష్టాలు తీర్చేందుకు కృషి చేశామన్న మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి - పదేళ్లపాటు పేదలకు రేషన్కార్డులు కూడా ఇవ్వలేదని విమర్శ - కేసీఆర్ పదవికి రాజీనామా చేసి గౌరవం నిలబెట్టుకోవాలని హితవు
Published : September 2, 2026 at 4:28 PM IST|
Updated : September 2, 2026 at 4:52 PM IST
Ponguleti Srinivasa Reddy Fire On KTR : తమ 1000 రోజుల పరిపాలన అభివృద్ధి, సంక్షేమం జోడెడ్లుగా సాగుతోందని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ ధనిక రాష్ట్రాన్ని అప్పులమయంగా అప్పజెప్పినా, ఆర్థిక సంక్షోభంలోనూ సంక్షేమ ఫలాలను ప్రజలకు అందిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు. వరుస ఎన్నికల్లో ఓడినా బీఆర్ఎస్ నాయకులకు జ్ఞానోదయం కాలేదని పొంగులేటి ఆక్షేపించారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ 1000 రోజుల పాలనపై సహచర మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, వాకిటి శ్రీహరి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, ప్రభుత్వ విప్లు, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి సచివాలయంలో మాట్లాడిన మంత్రి పొంగులేటి కేటీఆర్ ఆరోపణలపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. కేటీఆర్ హద్దు మీరి మాట్లాడితే ప్రజలు మళ్లీ క్షమించే అవకాశం లేదని చురకలు అంటించారు. రాహుల్గాంధీ విషయంలో కేటీఆర్ సంస్కారహీనంగా మాట్లాడారని మంత్రి మండిపడ్డారు.