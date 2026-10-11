'రైతన్నలూ ఈసారి రబీ పంటలు సాగు చేయొద్దు' : మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి
ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ సంవత్సరం రెండో పంట సాగు చేయొద్దని రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి రైతులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. మొదటి పంటను ప్రభుత్వం ఎలాగోలా కాపాడుతుందని హామీ ఇచ్చారు.
Published : October 11, 2026 at 10:19 PM IST
Minister Ponguleti About Rabi Crops : ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉన్నందున రైతులు రబీ సీజన్లో రెండో పంటలు సాగు చేయకుండా సర్కారుకు సహకరించాలని రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవాలని అన్నదాతలకు సూచించారు. ఖమ్మం జిల్లా కుసుమంచిలో కల్యాణలక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం అనంతరం జరిగిన సమావేశంలో మంత్రి యాసంగి పంటలపై రైతులకు పలు సూచనలిచ్చారు.
ఇప్పటికే సాగు చేసిన మొదటి పంటను ఎలాగోలా ప్రభుత్వం రక్షిస్తుందని మంత్రి పొంగులేటి భరోసా కల్పించారు. వర్షాలు లేకపోవడంతో నీటి లభ్యత లేదని, అలాగే విద్యుత్ కూడా అందుబాటులో లేనందున కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి లేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇక పేదలకు లబ్ధి చేకూర్చే కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలను ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తుందని కూడా మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
నీరు, విద్యుత్ పొదుపుగా వినియోగించాలి
రేపు లేదా ఎల్లుండి అత్యవసర మంత్రివర్గ సమావేశం జరుగుతుందని మంత్రి పొంగులేటి వెల్లడించారు. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రంలోని అన్నదాతలను ఎలా కాపాడుకోవాలి? పశువులను ఎలా రక్షించాలి? తాగునీరు, కరెంటు తదితర అంశాల పట్ల చర్చ జరగుతుందని ఆయన తెలిపారు. ఈ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్రానికి సహకరించేలా కేంద్రంతో చర్చలు జరపనున్నట్లు చెప్పారు. అయితే ఈ కష్ట కాలంలో నీటి వనరులను పొదుపుగా వినియోగించాలని అన్నదాతలకు పొంగులేటి విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా నీరు, కరెంటును పొదుపుగా వినియోగించడం అందరి భాద్యతగా మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
"ఎల్నినో ప్రభావంతో తాగునీరు, విద్యుత్ దొరక్క రాష్ట్రమే కాదు దేశం కూడా ప్రమాదపు అంచుల్లో ఉందని చెప్పక తప్పదు. గతంలో యూనిట్ విద్యుత్ రూ.7 నుంచి రూ.8కే దొరికేది. కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.15 ఇస్తామన్నా దేశంలో ఏ ప్లాట్ఫారం మీద కరెంటు దొరకని పరిస్థితి నెలకొంది. మొదటి పంటను కాపాడుతూనే, తాగు నీటికి ఇబ్బంది రాకుండా చర్యలు చేపడుతున్నాం. ఇప్పటికే నాణ్యమైన విద్యుత్తును రైతులకు అందించాలని ఆదేశాలు కూడా ఇచ్చాం. మొదటి పంటను ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో కాపాడుతుంది. నీరు లేకపోవడంతో పాటు కరెంటు కూడా బయట మార్కెట్లో దొరక్కపోవడంతో తొందరపడి రెండో పంట వేయొద్దని రైతులకు ముఖ్యమంత్రి కూడా చెప్పారు" - పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, రెవెన్యూ మంత్రి
కోవిడ్-19 మాదిరిగానే ఎల్నినోను ఎదుర్కోవాలి
రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సమస్యపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు పలు సూచనలు చేశారు. విద్యుత్ వినియోగంపై ఆధారపడే పనులను సాధ్యమైనంత వరకు తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో అనుసరించిన వ్యూహ తరహాలోనే ఎల్నినో సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఓ కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వచ్చే ఏడాది జూన్ వరకు తాగునీరు, సాగునీరు, వ్యవసాయం, విద్యుత్ సరఫరాకు సంబంధించి ముందస్తు ప్రణాళికలను తక్షణమే రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
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