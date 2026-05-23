వడదెబ్బకు తాజాగా 16 మంది మృత్యువాత - మరణించిన వారి కుటుంబాలకు రూ.4 లక్షల పరిహారం

నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తున్న ఉష్ణోగ్రతలు - అత్యధికంగా జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో నలుగురు మృతి - మరణించిన వారి కుటుంబాలకు పరిహారం ప్రకటించిన విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి

Published : May 23, 2026 at 7:53 PM IST

Compensation to Sunstroke Deaths : వడగాలుల ప్రభావంతో ఏడు జిల్లాల్లో నేడు 16 మంది మృత్యువాత పడ్డట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. నిన్నటి ఎండ తీవ్రత కారణంగా 34 మంది మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. మరణించిన వారి కుటుంబాలకు రూ.4 లక్షల రూపాయల చొప్పున పరిహారం ఇవ్వనున్నట్లు రాష్ట్ర రెవెన్యూ, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రకటించారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో నలుగురు, వరంగల్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో ముగ్గురు చొప్పున, జోగులాంబ గద్వాల, రంగారెడ్డి, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కరు మృతి చెందినట్లు కలెక్టర్లు ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చారు.

ప్రజలకు ముందస్తు హెచ్చరికలు : ఎండలు, వడగాలుల తీవ్రత నేపథ్యంలో సచివాలయంలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న మండలాలు, గ్రామాలను గుర్తించి అక్కడి ప్రజలకు ముందస్తు హెచ్చరికలు చేసి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని వెల్లడించారు. బస్ స్టాండ్లు, మార్కెట్లు, ప్రధాన రహదారులు, కార్మికులు ఎక్కువగా పనిచేసే ప్రాంతాలు, ప్రజలు ఎక్కువగా రాకపోకలు సాగించే ప్రాంతాల్లో చల్లని తాగునీరు, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్​ ప్యాకెట్లు అందుబాటులో ఉంచాలని మంత్రి ఆదేశించారు.

జీవరాశుల సంరక్షణ మన బాధ్యత : కలెక్టర్లు వడగాలుల పరిస్థితులను వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షించాలని గ్రామ, మండల స్థాయి సిబ్బంది అందరూ క్షేత్రస్థాయిలో ఉండాలని అన్నారు. ఎండదెబ్బ లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే చికిత్స అందించేలా అత్యవసర వైద్య సేవలను సిద్ధంగా ఉంచాలని తెలిపారు. ప్రజలతో పాటు జీవరాశుల సంరక్షణ కూడా మన బాధ్యతేనన్న మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి నీటి తొట్టెలు, మట్టి కుండల ద్వారా పక్షులు, జంతువులకు తాగునీరు ఏర్పాటు చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

రోజంతా ఎండలో డ్యూటీ చేయడంతో మృతి : పెరుగుతున్న ఉష్ణాగ్రతలతో రాష్ట్రంలో వృద్ధులు, చిన్నారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు గురై ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వడదెబ్బకు గురై పెద్దపల్లి, నిజామాబాద్ జిల్లాలో ముగ్గురు చొప్పున మరణించారు. మృతుల్లో ఒకరు హోంగార్డు కాగా, ఇద్దరు కూలీలు, ఇంకొకరు వ్యాపారి. రోజంతా ఎండలో హైవేపెట్రోలింగ్ డ్యూటీ చేయడంతో ఆరోగ్యం సహకరించక ఆసుపత్రికి వెళ్తున్న క్రమంలో శ్రీనివాస్ కింద పడి మృతి చెందారు. మృతుల్లో ఒకరు మహారాష్ట్ర చంద్రాపూర్​కు చెందిన వ్యక్తిగా పోలీసులు గుర్తించారు. పని నిమిత్తం ఆదిలాబాద్ వెళ్లిన చెప్పుల వ్యాపారి రాజేశ్వర్ వడదెబ్బ తగిలి చికిత్స పొందుతూ రాజేశ్వర్ మృతిచెందారు.

సరస్వతి అంత్య పుష్కరాల్లో విషాదం : జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా, మహాదేవపూర్ మండలం కాళేశ్వరంలో జరుగుతున్న సరస్వతి అంత్య పుష్కరాల్లో విషాదఘటన చోటుచేసుకుంది. కాళేశ్వరంలోని ఇప్పల్ బోరు సమీపంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి వడదెబ్బతో మృతి చెందాడు. పుష్కరాలకు వచ్చిన ఆ వ్యక్తి ఇప్పలబోరు వద్ద అపస్మారక స్థితిలో పడిఉండగా స్థానికులు గమనించి 108కు సమాచారం అందించారు. వెంటనే పోలీసులు, వైద్య సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని పరీక్షించి 108 వాహనంలో ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే ఆవ్యక్తి వడదెబ్బతో మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఎండల తీవ్రత నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఎండల తీవ్రత నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని బయటకు వెళ్లే సందర్భాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

రాష్ట్రంలో భానుడి భగభగలు : తెలంగాణలోని 15 జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీలు దాటిన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. కొత్తగూడెం జిల్లాలో అత్యధికంగా 46.3 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా నారాయణపేట జిల్లాలో అత్యల్పంగా 39.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నమోదైన అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

జిల్లాఉష్ణోగ్రతజిల్లాఉష్ణోగ్రత
కొత్తగూడెం46.3ఆదిలాబాద్‌44.5
జగిత్యాల46.3రాజన్నసిరిసిల్ల44.5
కుమురంభీం46.2జనగామ44
సూర్యాపేట46.2కామారెడ్డి43.5
ఖమ్మం46.1భువనగిరి43.1
మంచిర్యాల46.1మెదక్‌42.4
ములుగు46హైదరాబాద్‌42.1
పెద్దపల్లి45.9మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి42
భూపాలపల్లి45.7రంగారెడ్డి41.9
నల్గొండ45.7సంగారెడ్డి41.8
నిర్మల్‌45.5నాగర్‌కర్నూలు41.7
నిజామాబాద్45.5మహబూబ్‌నగర్‌41.6
కరీంనగర్‌45.3వనపర్తి41.5
మహబూబాబాద్‌45.3వికారాబాద్‌41.2
వరంగల్‌ 45.2గద్వాల40.3
సిద్దిపేట45.1నారాయణపేట39.8
హనుమకొండ44.6

