నిషేధిత భూములపై ఎవరూ ఆందోళన చెందొద్దు - అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ న్యాయం చేస్తాం : మంత్రి పొంగులేటి
22/ఎ భూములపై ఆందోళన చెందొద్దని ప్రజలకు సూచించిన రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి - కలెక్టర్లు, అధికారులతో సమీక్ష - యుద్ధప్రాతిపదికన దరఖాస్తులు పరిష్కరించాలని ఆదేశాలు - 3 రోజుల్లో డాక్యుమెంట్లను ఆన్లైన్ చేయాలని సూచన
Published : August 12, 2026 at 8:34 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 9:25 AM IST
Ponguleti Reassurance To People On 22a Lands : రాష్ట్రంలో ఇటీవల నిషేధిత భూములు 22(A)పై ప్రజలు కలవరపాటుకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దీని గురించి ఎవరూ ఆందోళన చెందొద్దని రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. యుద్ద ప్రాతిపదికన దరఖాస్తులను పరిష్కరించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈనెల 14లోగా ఆయా భూములకు సంబంధించిన అన్ని డాక్యుమెంట్లను ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాలని ఆయన సూచించారు.
మూడు రోజుల్లోగా స్పష్టం చేయాలి : ప్రభుత్వ స్థలాలు, భూములతో కలిసి ఉన్న ప్రైవేట్ స్థలాల రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియలో నిషేధిత జాబితా (22ఎ) పేరిట ఎప్పటి నుంచో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఆయా స్థలాల బైనంబర్లకు స్పష్టత ఇవ్వడం ద్వారా వాటిని పరిష్కరించాలని నిర్ణయించింది. వీటిని నిర్దిష్ట కాలవ్యవధిలో పరిష్కరించాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. దరఖాస్తులను పరిశీలించి అవి పరిష్కారానికి అర్హమైనవా? కావా? అనేది మూడు రోజుల్లోగా తేల్చిచెప్పాలని ఆయన నిర్దేశించారు.
ఈనెల 14లోగా ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ : 22ఎ/ పీవోబీ (నిషేధిత భూముల జాబితా) అంశంపై సచివాలయంలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి, సంగారెడ్డి కలెక్టర్లు, జిల్లా సబ్ రిజిస్ట్రార్లతో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. భూముల రెగ్యులరైజ్కి ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు జారీచేసిన జీవోలు, ఉత్తర్వులు, మెమోలు, భూసేకరణ ప్రొసీడింగ్స్, లే-అవుట్ల అనుమతులు తదితర వివరాలతో కూడిన అన్ని డాక్యుమెంట్లను ఈనెల 14లోగా ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాలని అధికారులను పొంగులేటి ఆదేశించారు.
పహానీలు సబ్రిజిస్ట్రార్ అందుబాటులో : అన్ని డాక్యుమెంట్లను ఆన్లైన్ చేయడం ద్వారా ఫోర్జరీకి పాల్పడిన వాటికి చెక్పెట్టవచ్చని, రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో సహ్రిజిస్ట్రార్లకు స్పష్టత వస్తుందని రెవెన్యూ మంత్రి తెలిపారు. ఏది బోగస్ డాక్యుమెంట్? ఏది నిజమైన డాక్యుమెంట్ అనే దానిపై సూపర్ చెక్కి వీలు కలుగుతుందన్నారు. మరింత పారదర్శకత కోసం పహానీలు సబ్ రిజిస్ట్రార్కు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. వచ్చిన దరఖాస్తుల్లో వాస్తవమైనవి ఉంటే యుద్ధప్రాతిపదికన పరిష్కరించాలని కలెక్టర్లకు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సూచించారు.
ఆ భూముల సర్వే నంబర్లతో చిక్కులు : మిగులు భూములు, అసైన్డ్ భూములు తదితరాలు కలిపి ఇప్పటి వరకు భూ యజమానుల నుంచి 950 వరకు విజ్ఞాపనలు ప్రభుత్వానికి అందాయి. వాటిలో అత్యధికంగా మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా నుంచే 575 విన్నపాలు రాగా వాటిలో 300 వరకు పరిష్కారానికి అర్హత ఉన్నవేనని అధికారులు గుర్తించారు. అయితే రంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, నల్గొండ జిల్లాల్లో పలు కేసులు వెలుగు చూశాయి. ప్రభుత్వం సేకరించిన భూమిపోగా మిగులు భూములు, ప్రభుత్వం వేలం పాటల ద్వారా విక్రయించినవి, లే అవుట్ల అభివృద్ధి అనంతరం అమ్మినవి, దేవాదాయ, వక్ఫ్ భూములకు చెందిన సర్వే నంబర్లతో ఉన్న భూములకు నిషేధిత జాబితా చిక్కు వచ్చిపడింది. ప్రభుత్వ రకానికి చెందిన భూమి అనే ‘క్లాజ్’ ఉండటంతో ఆ సర్వే నంబరు మొత్తం 22ఎలో చేరిపోతోంది.
బైనంబర్లతో ఆధారంగా పరిశీలన : హైదరాబాద్లోని చాలాప్రాంతాల్లో ఇంటినంబర్ల ఆధారంగా రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయి. కొన్ని చోట్ల అసైన్డ్, ప్రభుత్వ రకానికి చెందిన భూముల్లోనూ నివాసాలు వెలిశాయి. రెవెన్యూశాఖ వద్ద ఆ ఇంటి నంబర్లు ఉండవు. సర్వే నంబర్లను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకొని నిషేధిత జాబితాలో చేర్చడంతో కొన్ని ఇళ్లు 22ఎలో ఉండిపోయాయి. అలాంటి కేసులను బైనంబర్ల ఆధారంగా పరిశీలించాలని భావిస్తున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా రిజిస్ట్రార్లు పరస్పరం చర్చించుకొని పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ప్రతి సోమవారం ప్రత్యేకంగా సమీక్షించి ఆ భూములపై స్పష్టత తీసుకురావాలని కలెక్టర్లను ప్రభుత్వం స్పష్టంచేసింది.
22ఏ భూముల పేరిట ఏ ఒక్క అర్హుడికీ అన్యాయం జరగనివ్వం : మంత్రి పొంగులేటి
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