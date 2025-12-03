ETV Bharat / state

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తర్వాత భూధార్‌ కార్డులు పంపిణీ చేస్తాం : మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి

ఆలస్యమైనా భూ భారతి వ్యవస్థను మరింత పటిష్టంగా రూపొందిస్తామన్న మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి - హిల్ట్ పాలసీపై ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్​ఎస్​ కావాలనే రాజకీయం చేస్తోందని ఆక్షిపణ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 10:53 PM IST

Minister Ponguleti Srinivas Reddy Says Land Issues Resolved Through Bhu Bharati : భూ భారతిలో నియమ నిబంధనలు కఠినతరం చేశామని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి తెలిపారు. ప్రతి చిన్న విషయానికి కోర్టుకు వెళ్లకుండా భూ భారతిని సమగ్రంగా తయారు చేశామని అన్నారు. 9 లక్షల ఫిర్యాదుల్లో న్యాయపరమైనవి పరిష్కరించినట్లు చెప్పారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చాక ధరణిలోని ఉన్న అనేక సీక్రెట్‌ లాకర్లు ఓపెన్‌ చేశామని పేర్కొన్నారు. కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి ఉన్న సమస్యలను భూ భారతి ద్వారా పరిష్కరించామని, భూ భారతిలో చెప్పిన విధంగా భూధార్‌ కార్డులు సిద్ధం చేశామని, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తరువాత వాటిని పంపిణీ చేస్తామని వెల్లడించారు.

ఐదు రెవెన్యూ గ్రామాలను పైలెట్‌ ప్రాజెక్టుగా తీసుకున్నాం : భయంకరమైన ధరణిని బంగాళాఖాతంలో వేస్తామని గతంలో చెప్పామని, భూ భారతిలో నియమనిబంధనలు కఠిన తరం చేశామని, కాస్త ఆలస్యమైనా భూ భారతి వ్యవస్థను మరింత పటిష్ఠంగా రూపొందించి ప్రజలకు పారదర్శక సేవలు అందిస్తామని పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. గత ఎన్నికల్లో మాట ఇచ్చిన ప్రకారం ధరణిని బంగాళఖాతంలో వేశామన్న మంత్రి 9 లక్షల ఫిర్యాదుల్లో న్యాయపరమైనవి పరిష్కరించామని స్పష్టం చేశారు. ఐదు రెవెన్యూ గ్రామాలను పైలెట్‌ ప్రాజెక్టుగా తీసుకున్నామని, అభద్రతతో ఉన్న రైతులకు భూ భారతి ద్వారా భద్రత కలిస్తున్నామని అన్నారు. మొదటి విడతలో 3,490 మందిని సర్వేయర్లుగా నియమించామని చెప్పారు. రెండో విడతలో 2,500 మందిని సర్వేయర్లను నియమించనున్నామని, మొదటి విడతలో సర్వేల కోసం 400 రోవర్లను కొన్నామని వివరించారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తర్వాత భూధార్‌ కార్డులు పంపిణీ చేస్తాం : మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి (ETV)

బీఆర్​ఎస్​ కావాలనే రాజకీయం చేస్తోంది : హిల్ట్ పాలసీపై ప్రతిపక్షాల ఆరోపణలను పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తోసిపుచ్చారు. మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫార్సుల మేరకు నిబంధనల ప్రకారం హిల్ట్‌ పాలసీ కింద కాలుష్యకారక పరిశ్రమలను ఔటర్‌ వెలుపలకి తరలిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్​ఎస్​ కావాలనే రాజకీయం చేస్తోందని ఆయన ఆక్షిపంచారు. నాటి కేసీఆర్‌ సర్కార్‌ హయాంలో వారికి కావాల్సిన అనుయాయులకే భూములను కన్వెర్షన్‌ చేశారని ఆరోపించారు.

"భూ భారతిలో నియమనిబంధనలు కఠిన తరం చేశాం. ప్రతి చిన్న విషయానికి కోర్టుకు వెళ్లకుండా భూ భారతిని తయారు చేశాం. 9 లక్షల ఫిర్యాదుల్లో న్యాయపరమైనవి పరిష్కరించాం. మా ప్రభుత్వం వచ్చాక ధరణిలో ఉన్న అనేక సిక్రెట్ లాకర్లను ఓపెన్‌ చేశాం. కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి ఉన్న సమస్యలను భూ భారతి ద్వారా పరిష్కరించాం. భూ భారతిలో చెప్పిన విధంగా భూధార్‌ కార్డులు సిద్ధం చేశాం. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తర్వాత భూధార్‌ కార్డులు పంపిణీ చేస్తాం."- పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి

