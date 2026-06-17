రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో వారికే తొలి ప్రాధాన్యత : పొంగులేటి
హౌసింగ్ అధికారులతో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి టెలీకాన్ఫరెన్స్ - గుడిసెలు లేని తెలంగాణ లక్ష్యమని స్పష్టీకరణ - రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో గుడిసెల్లో ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యమిస్తామని వెల్లడి
Published : June 17, 2026 at 10:03 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 10:32 PM IST
Minister Ponguleti on Housing Department : గుడిసెలు లేని రాష్ట్రంగా తెలంగాణను మార్చేందుకు సర్కారు ప్రత్యేక కార్యాచరణను చేపట్టిందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి వెల్లడించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గుడిసెలను గుర్తించేందుకు సమగ్ర సర్వే చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు ప్రక్రియపై అధికారులతో మంత్రి పొంగులేటి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజాపాలన కార్యక్రమంలో సుమారు 75 వేల మంది తాము గుడిసెల్లో నివసిస్తున్నామని దరఖాస్తు చేసుకున్నారని క్షేత్రస్థాయిలో ఆ వివరాలు పరిశీలించి అర్హుల జాబితాను సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. గతంలో దరఖాస్తు చేసుకోని వారు ఇప్పుడు కూడా స్థానిక మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి(ఎంపీడీవో) కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సూచించారు.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపులో వారికే ప్రాధాన్యం : కులం, మతం, పార్టీ అనే తేడా లేకుండా అర్హులను గుర్తించాలని మంత్రి పొంగులేటి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరులో గుడిసెల్లో నివసిస్తున్న పేదలకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లుగా ఆయన స్పష్టం చేశారు. నియోజకవర్గానికి రెండు వేల చొప్పున, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండున్నర లక్షల ఇళ్లను మంజూరు చేసినందువల్ల లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ త్వరగా, పారదర్శకంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
పేదల నివాస భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూఫ్ రీప్లేస్మెంట్ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు. అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి 500 చొప్పున తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 వేల ఇళ్లను ఈ పథకం కింద ఎంపిక చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. గోడలు, పునాదులు బలంగా ఉన్నప్పటికీ పైకప్పులు రేకులు, టార్పాలిన్ షీట్లు, నాపరాళ్లతో పాటు ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఇళ్లను గుర్తించి స్లాబ్ నిర్మాణం కోసం రూ.2 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందించనున్నట్లు పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెప్పారు. ఇళ్ల పథకంపై అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ఆయన పలు కీలక సూచనలు చేశారు.
అసంపూర్తి ఇళ్లను మరోసారి పరిశీలించండి : ఇప్పటికీ అసంపూర్తిగా ఉన్న ఇళ్లను క్షేత్రస్థాయిలో మరోసారి పరిశీలించాలని మంత్రి ఆదేశించారు. పాత ఇందిరమ్మ పథకం కింద మంజూరై బేస్మెంట్ లేదా పైకప్పు స్థాయిలో నిలిచిపోయిన ఇళ్లను కూడా ఈ పథకంలో చేర్చవచ్చని పేర్కొన్నారు. గృహలక్ష్మి పథకం కింద నిర్మాణాలు మధ్యలో నిలిచిపోయిన గృహాలను కూడా గుర్తించి రూఫ్ అప్గ్రేడేషన్ కార్యక్రమం ద్వారా పూర్తి చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. బీఎల్సీ విధానంలో లబ్ధిదారుడే తన ఇంటిని నిర్మించుకొనే అవకాశం కల్పించామని పొంగులేటి తెలిపారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో స్థలాల కొరతను దృష్టిలో పెట్టుకొని చిన్న స్థలాలున్న లబ్ధిదారులకు అవసరం మేరకు జీ ప్లస్ వన్ నిర్మాణాలకు కూడా అనుమతి ఇవ్వవచ్చునన్నారు.
అలా నిర్మిస్తే బిల్లులు మంజూరు కావు : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాల పురోగతిని పరిశీలించేందుకు పంచాయతీ సెక్రటరీలు క్షేత్రస్తాయికి వెళ్లి పరిశీలిస్తారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం నిర్మాణంలో ఉన్న ఇళ్లకు సంబంధించిన ఫొటోలను తీసి యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. అయితే ఆ ఫొటోలను పరిశీలించే బాధ్యతలను ప్రభుత్వం ఈసారి కృత్రిమ మేథ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్)కి అప్పగిస్తోంది. ఈ ఫొటోలను ఏఐ స్కాన్ చేస్తోంది. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన పరిమితి ప్రకారం నిర్మాణాలు చేపట్టిన వారిని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించిన ఇళ్లను ఇది సులభంగానే గుర్తిస్తోంది. ఇలాంటి నిర్మాణాలను ‘అనర్హమైనవి’గా ఏఐ తేల్చేస్తోంది. మానవ ప్రమేయం లేకపోవటంతో ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిళ్లకూ లోనుకాకుండా ఇలాంటి అక్రమాలకు సులువుగా అడ్డుకట్ట వేసేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతోంది. ఇదే తరహాలో ఇళ్ల నిర్మాణాల్లో అవకతవకలకు పాల్పడిన కొంతమంది హౌసింగ్ ఏఈలను గతంలో విధుల్లో నుంచి తొలగించిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి.
పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు - పేదల నివాస ప్రాంతాలకు సమీపంలోనే
ఈనెల 20లోగా డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపిక : మంత్రి పొంగులేటి