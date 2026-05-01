ఈ నెల చివరి నాటికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కేటాయింపులు పూర్తి : మంత్రి పొంగులేటి
కాలనీల్లో రూ.400 కోట్ల ఖర్చుతో మౌలిక వసతులు - కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాల ఏర్పాటు ఉద్దేశం లేదు - భూ అక్రమణలపై కఠిన చర్యలు - మంత్రి పొంగులేటి
Published : May 1, 2026 at 7:17 AM IST
Minister Ponguleti on Double Bedroom Houses : తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం ఏ స్థాయిలో ఉన్నా మే నెల చివరి నాటికి లబ్ధిదారులను గుర్తించి కేటాయించాలని రెవెన్యూ, గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. చివరి దశలో ఉన్న ఇళ్ల పనులను త్వరతగతిగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. అసంపూర్తిగా ఉన్న ఇళ్ల నిర్మాణానికి ప్రస్తుతం పూర్తి చేసిన ఖర్చును మినహాయించి మిగతాది ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ద్వారా అందిస్తామని పేర్కొన్నారు.
కాంట్రాక్టర్లు పూర్తి చేయని చోట లబ్ధిదారులే పూర్తి చేసుకోవాలని పొంగులేటి స్పష్టం చేశారు. ఈ ఇళ్ల నిర్మాణానికి గ్రీన్ఛానల్ ద్వారా నిధులు విడుదల చేస్తామని వివరించారు. హైదరాబాద్లోని హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో గురువారం ఉమ్మడి మెదక్, కరీంనగర్ జిల్లాల ఇన్ఛార్జి మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, జిల్లా కలెక్టర్లు, అధికారులతో మంత్రి పొంగులేటి సమీక్ష నిర్వహించారు. మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, దామోదర్ రాజనర్సింహ, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు వేణుగోపాల్ తదితరులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు ప్రస్తావించిన పలు అంశాలపై పొంగులేటి మాట్లాడారు.
కాలనీల్లో రూ.400 కోట్లతో మౌలిక వసతులు : రెండు పడక గదుల ఇళ్లు అనర్హుల ఆక్రమణలో ఉంటే తొలగించి అర్హులకు కేటాయించాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఇళ్ల కేటాయింపులో ఎమ్మెల్యేలను భాగస్వామ్యం చేయాలని సూచించారు. కాలనీల్లో రూ.400 కోట్లతో మౌలిక వసతుల కల్పనకు సంబంధించి చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. బిల్లుల చెల్లింపుల్లో అధికారులు, సిబ్బంది అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు తేలితే సస్పెండ్ చేయడంతో పాటు సర్వీసు నుంచి తొలగించడానికి కూడా వెనుకాడబోమని హెచ్చరించారు. అర్హులకు ఇళ్లను మంజూరు చేయాల్సిన బాధ్యత ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లదేనన్నారు. ఎల్-1, ఎల్-2, ఎల్-3 జాబితా దరఖాస్తు ఎప్పుడు చేశారు అనేది ప్రధానం కాదని పొంగులేటి వివరించారు. అర్హులకు ఇళ్లు అందించడమే ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు.
ఇసుక దుర్వినియోగం కాకుండా చర్యలు : మొదటి విడతలో పలు కారణాలతో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టని వారి స్థానంలో కొత్తవారికి అవకాశం కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రతి ఇందిరమ్మ ఇంటికి 40 టన్నుల ఇసుకను ఉచితంగా అందిస్తున్నామని వివరించారు. అది దుర్వినియోగం కాకుండా కలెక్టర్లు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. నగరానికి దూరంగా రెండు పడక గదుల కాలనీలను నిర్మించడం వల్ల అక్కడ ఉండడానికి లబ్ధిదారులు ఇష్టపడటం లేదని పొంగులేటి పేర్కొన్నారు. పలువురు ఈ ఇళ్లను అద్దెకు ఇచ్చి నగరంలోనే ఉంటున్నారని వివరించారు. ఇలాంటి వారిని గుర్తించి వారు నివసిస్తున్న సమీపంలోనే ఇళ్లను కేటాయించాలన్న అంశంపై కసరత్తు ప్రారంభించామని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ప్రధాన కార్యాలయంలో 30 కేవీ సామర్థ్యంతో నెలకొల్పిన సోలార్ రూఫ్ టాప్ విద్యుత్తు ప్లాంట్ను పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గురువారం ప్రారంభించారు. దీని ద్వారా నెలకు సుమారు 4,500 యూనిట్ల మేర విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయవచ్చని, హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ భవనంలో వినియోగించే కరెంట్లో ఈ మేరకు ఆదా అవుతుందని మంత్రికి హౌసింగ్ కార్యదర్శి గౌతమ్ వివరించారు.
భూ ఆక్రమణలపై కఠిన చర్యలు : ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలను కట్టడి చేసేందుకు జిల్లా కలెక్టర్లు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆదేశించారు. రెవెన్యూ, అటవీ భూముల సరిహద్దు వివాదాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలన్నారు. ఇందుకోసం ఈ రెండు విభాగాలు సంయుక్త సర్వే నిర్వహించడం వల్ల భవిష్యత్తుల్లో వివాదాలుండవని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. కొత్తగా రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాలను ఏర్పాటు చేసే ఉద్దేశం ప్రభుత్వానికి లేదని వివరించారు. ఎక్కడ కలపడం, తీసివేయడం జరగదని అధికారులకు పొంగులేటి దిశా నిర్దేశం చేశారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణంలో నిర్లక్ష్యాన్ని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోమని మంత్రి శ్రీధర్బాబు అన్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు లేవనెత్తిన ప్రతి అంశాన్ని పరిష్కరించేవిధంగా కలెక్టర్లు కార్యాచరణ రూపొందించాలన్నారు. సమావేశంలో రెవెన్యూ శాఖ సెక్రటరీ లోకేశ్ కుమార్, హౌసింగ్ కార్యదర్శి గౌతమ్ పాల్గొన్నారు.
