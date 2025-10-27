ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులకు అలర్ట్​! - బిల్లుల చెల్లింపులో స్వల్ప మార్పులు

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం బిల్లుల చెల్లింపులో కీలక మార్పు చేసిన ప్రభుత్వం - మూడో దశ బిల్లు చెల్లింపులో స్వల్పమార్పులు చేశామన్న మంత్రి పొంగులేటి - పరిపాలన సౌలభ్యం కోసమే చేసినట్లు వెల్లడి

INDIRAMMA HOUSING SCHEME UPDATES
INDIRAMMA HOUSING SCHEME UPDATES (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2025 at 7:13 AM IST

3 Min Read
Minister Ponguleti Srinivas on Housing scheme : పేదలకు సొంతింటి కలను నెరవేర్చాలనే లక్ష్యంతో తెలంగాణ రాష్ట్రప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరుతో పథకాన్ని అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ పథకానికి సంబంధించి దశలవారీగా చెల్లిస్తున్న బిల్లుల చెల్లింపుల్లో స్వల్ప మార్పులు చేస్తున్నట్లుగా రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహ నిర్మాణ శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. ఇళ్ల నిర్మాణంలో జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం కింద 90 పనిదినాలు, వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం(ఐహెచ్‌హెచ్‌ఎల్‌) పనులను చేసుకునేందుకు కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చినందున ఈ మార్పులు అనివార్యమయ్యాయని ఆయన వివరించారు. లబ్ధిదారుల షెడ్యూల్‌లో మాత్రమే మార్పులు జరుగుతాయి తప్పితే మొత్తం రూ.5 లక్షల చెల్లింపులో మార్పు ఉండదని పొంగులేటి స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు నిన్న(ఆదివారం) ఆయన ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

పరిపాలన సౌలభ్యం కోసమే ఈ మార్పులు : ప్రస్తుతం ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణంలో భాగంగా మొదటి, రెండో దశలు పూర్తయిన తర్వాత రూ.లక్ష చొప్పున లబ్ధిదారుల ఖాతాలో జమ చేస్తున్నామని పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ రెండు దశల చెల్లింపుల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవన్నారు. మూడో దశలో రూ.2 లక్షలు చెల్లిస్తున్నమని వివరించారు. ఇందులో మార్పులు చేసి రూ.1.60 లక్షలు అందిస్తామని పొంగులేటి వెల్లడించారు. తర్వాత దశల్లో మిగిలిన డబ్బులను జమచేస్తామని ఆయన తెలిపారు. పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ఈ మార్పులు చేశామని వివరించారు. ఈ విషయాన్ని గమనించి లబ్ధిదారులు సహకరించాలని మంత్రి పొంగులేటి విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ఫిర్యాదుల టోల్​ ఫ్రీ నెంబర్ : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి సంబంధించిన ఫిర్యాదుల కోసం కాల్ సెంటర్లను రాష్ట్ర సెప్టెంబర్ నెల 11వ తేదీన ప్రారంభించింది. ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులకు ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఆదివారం మినహా మిగతా రోజుల్లో 18005995991 టోల్​ఫ్రీ నంబర్​కు సంప్రదించి తమ సమస్యలను చెప్పాలని సూచించింది. నెల రోజుల్లోపే మొత్తం 14,950 ఫిర్యాదులు అందాయని వివరించింది. వీటిలో అధికంగా బిల్లులు పెండింగ్, అధికారుల అక్రమాలకు సంబంధించినవే ఉన్నాయి.

జిల్లాల్లో ఈఈ స్థాయిలో ఇళ్లకు సంబంధించిన అప్రూవల్, ఆధార్ అప్​డేట్, జియో ట్యాగింగ్, ఆర్థికశాఖలో అనుమతులపైనా లబ్ధిదారులు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కాల్ సెంటర్​ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. లబ్ధిదారులు ఇంటి బేస్​మెంట్ తర్వాత యాప్​లో బిల్లులను అప్​లోడ్ చేస్తున్నారు. హౌసింగ్​శాఖ నుంచి బిల్లులు మంజూరవుతాయి. కానీ బ్యాంకులో లబ్ధిదారుల ఆధార్ కార్డు, ఫోన్​ నంబర్లకు సంబంధించి కేవైసీ అప్​డేట్ లేకపోవండతో కొంతమందికి బిల్లులు ఆగిపోతున్నాయి. ఇదే విషయాన్ని అదనుగా అక్రమార్కులు రెచ్చిపోతున్నారు.

జీ+1 ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి అనుమతి : చిన్న ప్లాట్లలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను జీ+1 పద్ధతిలోనూ నిర్మాణం చేసుకునేందుకు ఇటీవలే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతించింది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో స్థలం ఉన్న లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షలు మంజూరు చేస్తున్న విషయం విదితమే. అయితే, ఇల్లు కనీసం 400 చ.అ. గరిష్ఠంగా 600 చదరపు అడుగులు ఉండాలని షరతు విధించిందిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, గ్రౌండ్‌ఫ్లోర్‌లో 400 చ.అ నిర్మాణం చేపట్టలేనటువంటి ప్లాట్లలో జీ ప్లస్‌ వన్‌ పద్ధతిలో నిర్మించుకునేందుకు సర్కారు సడలింపు ఇచ్చింది.

నిబంధనలు ఇవే : కనీస కార్పెట్‌ ఏరియా 323 చ.అ ఉండాలని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. కిచెన్‌, బాత్‌రూం, టాయిలెట్‌ కచ్చితంగా ఉండాలని జీవోలో స్పష్టం చేసింది. గ్రౌండ్‌ఫ్లోర్‌లో రూఫ్ నిర్మించాక రూ.లక్ష, మొదటి అంతస్తు రూఫ్‌ లెవెల్‌ వరకు కాలమ్స్‌ నిర్మించాక మరో రూ.లక్ష, గోడలు నిర్మించిన అనంతరం రూ.2 లక్షలు, నిర్మాణం పూర్తయిన అనంతరం రూ.లక్ష నగదును విడుదల చేస్తారు.

