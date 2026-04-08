నాదర్‌గుల్‌ భూముల్లో వాటా రాకపోవడంతో హరీశ్‌రావు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు : శ్రీనివాస్‌రెడ్డి

భూముల విషయంలో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి ఆగ్రహం - అబద్దాలరావు చెప్తున్న కంపెనీల్లో తన కుటుంబ సభ్యులెవరూ లేరని ఎద్దేవా - వేల కోట్ల అవినీతి జరిగిందని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని వెల్లడి

Minister Ponguleti Srinivas Reddy
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 5:53 PM IST

Ponguleti Srinivas Reddy on Lands Issue : నాదర్‌గుల్ భూముల విషయంలో బీఆర్​ఎస్​ నేత హరీశ్‌ రావు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి విమర్శించారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తరపున కేరళం ప్రచారానికి వెళ్లామని, తాము కేరళం ప్రచారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్షనేతలు అబద్ధాలు ప్రచారం చేశారని తెలిపారు. సర్వే నంబర్ 613లోని భూములను 2014లో 3 సంస్థలకు అప్పటి గత ప్రభుత్వమే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసిందని అన్నారు. భూముల మ్యుటేషన్‌ జరిగిన 2016లోనూ వారి ప్రభుత్వమే ఉందన్నారు. 2014, 2016లో జరిగిన రిజిస్ట్రేషన్లతో ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి ఏం సంబంధమని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయంలో మంత్రులు సీతక్క, పొన్నం ప్రభాకర్​లతో కలిసి ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.

హరీశ్‌రావు వాటా రాకపోవడంతోనే : హరీశ్‌రావు చెప్తున్న భూముల్లో 2022లోనే నిర్మాణాలు ప్రారంభించారని, భూములు పొందిన వారు నాలా కర్వర్షన్‌ ఇవ్వట్లేదని 2022లోనే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారని, వాళ్లు కోర్టుకు వెళ్తే బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వం కనీసం కౌంటర్‌ కూడా దాఖలు చేయలేదని పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి గుర్తు చేశారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం వచ్చాక అవి ప్రభుత్వ భూములు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టులో తాము కౌంటర్ వేశామని అన్నారు. ఆనాడు వాటాల ఒప్పందం చేసుకుని భూములు కట్టబెట్టి ఇవాళ తమ మీద నిందలు వేస్తున్నారని, నాదర్‌గుల్‌ భూముల్లో వాటా రాకపోవడంతో హరీశ్‌రావు ఇవాళ తెరపైకి తెచ్చారని, ప్రొహిబిటెడ్‌ భూముల్లో ఈ ప్రభుత్వం ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదని స్పష్టం చేశారు.

భూములను నా కుమారుడు కొనలేదు : అబద్దాలరావు చెప్తున్న కంపెనీల్లో తన కుటుంబ సభ్యులెవరూ లేరని, తన కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నట్లు నిరూపించాలని అబద్దాలరావుకు సవాలు చేస్తున్నానని స్పష్టం చేసారు. వట్టినాగులపల్లి భూముల్లోనూ అబద్దాలరావుది పూర్తిగా దుష్ప్రచారమని కొట్టిపారేశారు. కుటుంబ సభ్యుల వివాదాన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి అంటగట్టారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. షా కుటుంబానికి సంబంధించిన భూమిని తన కుమారుడు సహా నలుగురు డెవలప్‌మెంట్‌కు తీసుకున్నారని, వట్టినాగులపల్లి భూములను తన కుమారుడు కొనలేదని వెల్లడించారు.

వేల కోట్ల అవినీతి జరిగిందని ఆరోపణలు : హోమ్‌ అనే సంస్థ కొన్న భూమి కొంత ఓఆర్‌ఆర్‌లో పోయిందని, ఓఆర్‌ఆర్‌లో పోయిన కొంత భూమిని రికార్డుల నుంచి తొలగించుకోలేదని తెలిపారు. ఓఆర్‌ఆర్‌లో పోయినంత భూమిని పక్కవాళ్ల భూమి నుంచి కబ్జా చేసే ప్రయత్నం చేశారని, ఆనాడు ప్రభుత్వం అండతో హోం సంస్థ భూఅక్రమాలకు పాల్పడిందని ఆరోపించారు.

స్థానిక ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఫలితాలు చూసి జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. దేవాలయం వంటి శాసనసభలో బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో ప్రజలు గమనిస్తున్నారని, ఒక్క ఆధారం చూపకుండానే వేల కోట్ల అవినీతి జరిగిందని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని, సన్నబియ్యం పథకంపై ప్రజల స్పందన చూసి దాని మీద కూడా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తయితే బీఆర్‌ఎస్‌ ఉనికి పోతుందని కోమటిరెడ్డిపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని, గతంలో వారికి అంటిన బురదను ప్రస్తుత మంత్రులందరికి రుద్దాలని చూస్తున్నారని అన్నారు. ఏ పాలసీ తెచ్చినా ప్రజలందరికీ సమానన్యాయం జరిగేలా రూపొందించామని తెలిపారు.

