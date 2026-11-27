భూ వివాదాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపడమే సమగ్ర భూ రీసర్వే లక్ష్యం : మంత్రి పొంగులేటి
Minister Ponguleti on Land Resurvey : రాష్ట్రంలోని ప్రతి అంగుళం భూమిని శాస్త్రీయంగా సర్వే చేసి భూముల విస్తీర్ణం, సరిహద్దుల విషయంలో ఉన్న వివాదాలకు శాశ్వతంగా తెరదించుతామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు.
Published : November 27, 2026 at 10:12 PM IST
తెలంగాణలో భూ వివాదాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమగ్ర భూ రీ సర్వే చేపట్టినట్లు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ భూ రీ సర్వే దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి అంగుళం భూమిని శాస్త్రీయంగా సర్వే చేసి భూముల విస్తీర్ణం, సరిహద్దుల విషయంలో ఉన్న వివాదాలకు శాశ్వతంగా తెరదించుతామని వెల్లడించారు. ఇప్పటికే నక్షాలు లేని 373 గ్రామాల్లో తొలి విడత సర్వే చేపట్టామని డిసెంబర్ చివరి నాటికి ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తామన్నారు. రానున్న ఏడాదిన్నరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమగ్ర భూ సర్వే పూర్తి చేసి క్యూ ఆర్ కోడ్తో కూడిన కొత్త పాస్ పుస్తకాలను రైతులకు ఉచితంగా అందిస్తామని ప్రకటించారు.
భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా
రాష్ట్రంలో భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా సమగ్ర భూ రీసర్వేను ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ప్రతి అంగుళం భూమిని శాస్త్రీయంగా కొలిచి...భూ రికార్డులను క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాలతో అనుసంధానం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి వివరించారు. శుక్రవారం సచివాలయంలో మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడిన ఆయన...తొలి విడతలో జిల్లాకు 70 గ్రామాల చొప్పున 2720 గ్రామాలతోపాటు నక్షాలు లేని 373 గ్రామాలను ఎంపిక చేసి సర్వే చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. ఈ విడత సర్వేను డిసెంబర్ చివరి నాటికి పూర్తి చేస్తామని....ఆ తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దశలవారీగా విస్తరిస్తామని వివరించారు. మొత్తం ప్రక్రియ ఏడాదిన్నరలో సమగ్ర సర్వేను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని మంత్రి చెప్పారు. ఈ ప్రక్రియను పకడ్బందీగా నిర్వహించేందుకు ఇప్పటికే తాను తొమ్మిది ఉమ్మడి జిల్లాల్లో పర్యటించి ప్రజాప్రతినిధులతో సమావేశాలు నిర్వహించినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.
న్యాయబద్ధంగా భూవివాదాల పరిష్కారానికి కృషి
ఒక్కో సమావేశం నాలుగు నుంచి ఆరు గంటలపాటు కొనసాగిందని క్షేత్రస్థాయిలో భూముల విస్తీర్ణంలో తేడాలు, సరిహద్దు వివాదాలు, రైతుల అభ్యంతరాలపై చర్చించినట్లు చెప్పారు. సర్వే సమయంలో భూమి విస్తీర్ణంలో హెచ్చుతగ్గులు గుర్తించిన ప్రాంతాల్లో రైతుల మధ్య వివాదాలు తలెత్తకుండా కలెక్టర్లు, అదనపు కలెక్టర్లు, ఆర్డీఓలు, తహసీల్దార్లు ప్రత్యక్షంగా జోక్యం చేసుకోవాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. అవసరమైతే ఇరు పక్షాలతో చర్చించి ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారం చూపాలని సూచించినట్లు చెప్పారు. ప్రైవేటు భూ వివాదాల్లో ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా వ్యవహరించదని.. న్యాయబద్ధంగా పరిష్కారానికి కృషి చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ భూములకు సంబంధించిన అంశాలను మాత్రం ప్రభుత్వ రికార్డుల ఆధారంగా పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు. సర్వే ప్రారంభానికి ముందే గ్రామాల్లో చాటింపు ద్వారా ప్రజలకు సమాచారం అందిస్తామని మంత్రి చెప్పారు. సర్వే పూర్తయ్యాక భూ యజమానులకు వారి భూమి విస్తీర్ణం, సరిహద్దుల వివరాలు తెలియజేస్తామని.. అభ్యంతరాలు ఉంటే స్వీకరించి విచారణ జరుపుతామని వివరించారు. న్యాయం ఉన్నచోట అవసరమైన సవరణలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. సర్వేలో పారదర్శకతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామని నిబంధనలు ఉల్లంఘించే అధికారులపై చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
ఉచితంగా కొత్త పాస్బుక్లు పంపిణీ
సమగ్ర రీసర్వే పూర్తయిన తర్వాత రైతులకు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన కొత్త పాస్ పుస్తకాలను ఉచితంగా అందిస్తామని పొంగులేటి ప్రకటించారు. ఇవి వాటర్ ప్రూఫ్తో పాటు చిరిగిపోకుండా మన్నికైన రీతిలో ఉంటాయని తెలిపారు. ప్రతి పాస్ పుస్తకంపై ప్రత్యేక క్యూ ఆర్ కోడ్ ఏర్పాటు చేస్తామని.. దాన్ని స్కాన్ చేయగానే సంబంధిత సర్వే నంబర్, భూమి విస్తీర్ణం, ల్యాండ్ పార్సెల్ మ్యాప్ వంటి వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని చెప్పారు. ఒక్కో భూ యజమానికి చెందిన వివిధ సర్వే నంబర్లు, భూముల వివరాలను మ్యాపింగ్తో అనుసంధానం చేసి.. ఒకే పాస్ పుస్తకంలో ప్రత్యేక పేజీల ద్వారా పొందుపరుస్తామని వివరించారు. కేవలం వ్యవసాయ భూములకే పరిమితం కాకుండా గ్రామాల్లోని నివాస స్థలాలు, ఇళ్లు, ఆబాదీ ఆస్తులకు కూడా సమగ్ర సర్వే నిర్వహిస్తామని మంత్రి వెల్లడించారు.
వంద గజాలైనా, 150 గజాలైనా, 500 గజాలైనా.. ప్రతి నివాస స్థలానికి మ్యాప్తో కూడిన ఆస్తి గుర్తింపు పత్రం అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. వ్యవసాయ భూములకు ఒక రంగులో, ఆబాదీ ఆస్తులకు మరో రంగులో రెండు రకాల పాస్ పుస్తకాలు అందించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. గతంలో ఒక మండలానికి ఒక సర్వే యూనిట్ మాత్రమే ఉండగా ప్రస్తుతం రెండు యూనిట్లకు పెంచామని చెప్పారు. ప్రారంభ దశలో ఎదురైన సాంకేతిక, క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను అధిగమించి...తదుపరి విడతల్లో మరింత వేగంగా సర్వే చేపడతామని వెల్లడించారు. భూ రీ సర్వే అనేది కేవలం భూమిని కొలిచే కార్యక్రమం మాత్రమే కాదని...తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే చారిత్రాత్మక కార్యక్రమమని పొంగులేటి పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి రైతులు, ప్రజాప్రతినిధులు, మీడియా సహకరించాలని కోరారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఎదురయ్యే సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తే అవసరమైన మార్పులు, సవరణలు చేస్తామని తెలిపారు.