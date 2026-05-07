ఈనెల 20లోగా డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపిక : మంత్రి పొంగులేటి
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లులు సకాలంలో విడుదల చేయాలని పొంగులేటి ఆదేశం - ఈనెల 20లోగా డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపిక పూర్తి చేయాలన్న మంత్రి
మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి (ETV Bharat)
Published : May 7, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : May 7, 2026 at 4:49 PM IST
Ponguleti Meeting on Housing and Revenue Issues : హౌసింగ్, రెవెన్యూ అంశాలపై మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లులు సకాలంలో విడుదలయ్యేలా కలెక్టర్లు చూడాలని, ఈనెల 20లోగా డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపిక చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. లక్షకు పైగా జనాభా ఉన్న మండలాల్లో అదనంగా మరో తహశీల్దార్ను నియమిస్తామని ప్రకటించారు. అనంతరం ఉమ్మడి నల్గొండ, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల ప్రజాప్రతినిధులతో భేటీ అయ్యారు.
