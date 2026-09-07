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వచ్చే బోనాల నాటికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పూర్తి చేస్తాం : పొంగులేటి

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల అంశంపై అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి - పేదలు నివసించే ప్రాంతంలోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కట్టించి ఇస్తామని స్పష్టీకరణ - నియోజకవర్గాన్ని యూనిట్‌గా తీసుకున్నామని వెల్లడి

Minister Ponguleti on Indiramma Houses
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 12:20 PM IST

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Minister Ponguleti on Indiramma Houses : వచ్చే బోనాల పండుగ నాటికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పూర్తి చేస్తామని శాసన మండలిలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపునకు నియోజకవర్గాన్ని యూనిట్​గా తీసుకున్నట్లుగా వివరించారు. లబ్ధిదారులకు మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువ రేటుకే సిమెంట్ ఇప్పిస్తామని చెప్పారు.

పేదలు నివసించే ప్రాంతంలోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కట్టించి ఇస్తామని పొంగులేటి వెల్లడించారు. 2023 ఎన్నికలకు ముందు బీఆర్ఎస్​ ప్రభుత్వం హడావిడిగా కొంతమందికి పట్టాలిచ్చిందన్నారు. వారు ఇచ్చిన ఇళ్లలో చాలా మంది నివసించట్లేదని చెప్పారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పేదలు నివసించే ప్రాంతానికి 30-40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇళ్లు ఇచ్చారని, డబుల్​ బెడ్​రూమ్​ ఇళ్లలో నివసించే వారిని అంటరాని వారిగా చూసేవారని ఆయన తెలిపారు.

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TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS
PONGULETI ON INDIRAMMA HOUSES
ఇందిరమ్మఇళ్లపై మంత్రి పొంగులేటి
PONGULETI ON INDIRAMMA HOUSES

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