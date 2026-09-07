వచ్చే బోనాల నాటికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పూర్తి చేస్తాం : పొంగులేటి
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల అంశంపై అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి - పేదలు నివసించే ప్రాంతంలోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కట్టించి ఇస్తామని స్పష్టీకరణ - నియోజకవర్గాన్ని యూనిట్గా తీసుకున్నామని వెల్లడి
Published : September 7, 2026 at 12:20 PM IST
Minister Ponguleti on Indiramma Houses : వచ్చే బోనాల పండుగ నాటికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పూర్తి చేస్తామని శాసన మండలిలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపునకు నియోజకవర్గాన్ని యూనిట్గా తీసుకున్నట్లుగా వివరించారు. లబ్ధిదారులకు మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువ రేటుకే సిమెంట్ ఇప్పిస్తామని చెప్పారు.
పేదలు నివసించే ప్రాంతంలోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కట్టించి ఇస్తామని పొంగులేటి వెల్లడించారు. 2023 ఎన్నికలకు ముందు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హడావిడిగా కొంతమందికి పట్టాలిచ్చిందన్నారు. వారు ఇచ్చిన ఇళ్లలో చాలా మంది నివసించట్లేదని చెప్పారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పేదలు నివసించే ప్రాంతానికి 30-40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇళ్లు ఇచ్చారని, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో నివసించే వారిని అంటరాని వారిగా చూసేవారని ఆయన తెలిపారు.