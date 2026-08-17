ETV Bharat / state

22(A) భూముల అప్‌డేట్​లో పొరపాటు జరిగింది - సారీ చెప్పిన మంత్రి పొంగులేటి

అధికారుల తరపున క్షమాపణలు కోరిన మంత్రి పొంగులేటి - ప్రైవేటు ఆస్తులను 22(a) నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగిస్తామని హామీ - 22(ో) జాబితా ఫిర్యాదుల పరిష్కారం కోసం 18005994788 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్ ఏర్పాటు

PROHIBITED LAND LIST
MINISTER PONGULETI SRINIVASA REDDY (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 5:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Prohibited Land Issue In Telangana : తెలంగాణలో 22(a) నిషేధిత భూముల సమస్యల పరిష్కారానికి ఉన్నతస్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి తెలిపారు. ఈ కమిటీ వారానికి ఒకసారి సమావేశమై నిషేధిత భూముల దరఖాస్తులు, ఇతర సమస్యలను సమీక్షించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని వెల్లడించారు. నిషేధిత భూములపై పెండింగ్‌లో ఉన్న దరఖాస్తులను 15 రోజుల్లోగా పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మేడ్చల్–మల్కాజ్‌గిరి జిల్లాల్లో 22(a) సమస్య ఎక్కువగా ఉన్నట్లు వెల్లడించిన మంత్రి, మొత్తం 750 దరఖాస్తులు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు వివరించారు. నిషేధిత భూములపై సమాచారానికి టోల్‌ఫ్రీ నంబరు 1800 5994788 ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

22(a)పై సోమవారం సచివాలయంలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మేడ్చల్–మల్కాజ్‌గిరి జిల్లాల కలెక్టర్లు, అడిషనల్ కలెక్టర్లు, ఆర్డీవోలు, జిల్లా రిజిస్ట్రార్లు, సబ్‌రిజిస్ట్రార్లతో సుదీర్ఘంగా సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఉన్నతస్థాయి కమిటీ వారానికోసారి సమావేశమై దరఖాస్తులు, ఇతర సమస్యలపై సమీక్షించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని మంత్రి పొంగులేటి వివరించారు. రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా ఈ నాలుగు జిల్లాల్లోనే సమస్య ఎక్కువగా ఉందని, మేడ్చల్–మల్కాజ్‌గిరి జిల్లాలో 511 దరఖాస్తులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయన్నారు.

22(A) భూముల అప్‌డేట్​లో పొరపాటు జరిగింది - సారీ చెప్పిన పొంగులేటి (ETV Bharat)

నిషేధిత భూములపై టోల్​ఫ్రీ : వీటితోపాటు మిగిలిన జిల్లాల్లో 22(a) దరఖాస్తులన్నింటినీ ఈ నెలాఖరులోగా పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించామన్నారు. ఇందుకోసం అవసరమైతే స్లాట్ బుకింగ్‌ల సంఖ్య పెంచాలంటూ సూచించినట్లు మంత్రి పొంగులేటి చెప్పారు. నిషేధిత భూములపై సమాచారానికి టోల్‌ఫ్రీ నంబరు 1800 5994788ను ఏర్పాటు చేశామని, ఎవరైనా దీనికి సమాచారం పంపినా కనీసం 3 రోజుల్లో సమాధానం అందుతుందని, పరిష్కారానికి చర్యలు చేపడతారని తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి అవకాశం లేని కేసుల్లో ఎందుకు చేయలేమో? ప్రజలకు స్పష్టమైన కారణం చెప్పాలని అధికారులకు సూచించారు.

రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించినట్లయితే నిబంధనల ప్రకారం తిరిగి వారికి చెల్లించాలని ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలోని భూదాన్ భూములు, వాటికి సంబంధించిన పెండింగ్ సమస్యలు, వివాదాలు, పరిష్కార మార్గాలపై సమగ్ర నివేదిక రూపొందిస్తామని తెలిపారు. యూఎల్‌సీ(అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్) జాబితాను సరిచేస్తున్నామని, అసలైన హక్కుదారులకు న్యాయం చేస్తూ మరో రెండు రోజుల్లో తగు చర్యలు తీసుకునేలా ఆదేశాలు ఇచ్చామని మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు.

సూపర్ ఇంపోజ్ చేసే సమయంలో సమస్యలు : హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఒక ఆస్తికి సర్వే శాఖ నుంచి టీఎస్‌ఎల్‌ఆర్‌, సర్వే నంబర్లు ఇవ్వగా, అదే ఆస్తికి జీహెచ్‌ఎంసీ కూడా ఇచ్చిందని, ఈ రెండింటినీ సూపర్ ఇంపోజ్ చేసే సమయంలో సమస్యలు ఏర్పడ్డాయని, వీటిని కూడా పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి శ్రీనివాస రెడ్డి వివరించారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో 12 ఎకరాల భూమి ఉంటే అందులో రెండు ఎకరాలు భూదాన్‌ భూములు ఉండగా, మొత్తం 12 ఎకరాలను 22(a)లో పెట్టడంతో సమస్య ఉత్పన్నమైనట్లు తెలిపారు. అదేవిధంగా కొన్ని దేవాదాయ, అటవీ భూములు కూడా నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయని, జియో ట్యాగింగ్ ద్వారా అసలు స్థలాలకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి మిగిలిన భూములను ఫ్రీహోల్డ్ చేయాలంటూ ఆదేశించినట్లు తెలిపారు.

గతంలో హైకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో అప్పట్లో అధికారులు నిషేధిత భూముల జాబితా నుంచి తొలగించిన భూముల వివరాలను వదిలేయడంతో అవి నేటికీ నిషేధిత జాబితాలో ఉండిపోయాయన్నారు. అధికారుల చర్యలతో సామాన్యులు కూడా ఇబ్బంది పడినట్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన మంత్రి పొంగులేటి ప్రజలకు 22(a) విషయంలో క్షమాపణలు చెప్పారు. అయితే అధికారులపై నెపం నెట్టి తమ ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను ప్రజలపై వదిలేయడం లేదని, దీనిని పరిష్కరించే బాధ్యత కూడా తానే తీసుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. నిషేధిత భూముల పేరిట అసలైన యజమానులకు ఎటువంటి అన్యాయం జరగదని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఓ వైపు ప్రభుత్వ భూములను పరిరక్షిస్తూనే భవిష్యత్తులో ఎటువంటి పొరపాట్లు జరగనివ్వబోమని వెల్లడించారు.

పరిశీలించి నిర్ణయం : సీఎస్‌-7, సీఎస్‌-14కు సంబంధించి కొన్ని దశాబ్దాలుగా కోర్టు కేసుల్లో మగ్గుతున్నాయని మంత్రి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఒకవైపు కోర్టులో విచారణలు నడుస్తుండగానే మరోవైపు కొన్ని చోట్ల రెగ్యులరైజేషన్ జరిగిందని వీటన్నింటినీ పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. హైదరాబాద్‌లోని ఆల్విన్, ఆజ్‌బెస్టాస్ కాలనీల్లోని ప్రైవేటు భూములను విభజించి అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్లకు ఇబ్బంది లేకుండా చేయాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. మేడ్చల్-మల్కాజ్‌గిరి జిల్లాలో 511 దరఖాస్తులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని వెల్లడించిన మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, మిగిలిన జిల్లాల్లో ఉన్న 22(a) దరఖాస్తులన్నింటినీ ఈ నెలాఖరులోగా పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అవసరమైతే రిజిస్ట్రేషన్ స్లాట్ బుకింగ్‌ల సంఖ్య పెంచాలని అధికారులకు సూచించారు.

"హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి ఈ నాలుగు జిల్లాల్లోని ప్రైవేటు ఆస్తులను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారని 750 మంది దరఖాస్తులు ఇచ్చారు. ప్రైవేటు ఆస్తులకు ఆటంకం కలిగించవద్దనేదే ఈ ప్రభుత్వం ముఖ్య ఆలోచన. 6 వేలకు పైగా కేసులు హైకోర్టులో ఉన్నాయి. న్యాయబద్దమైన దరఖాస్తులను పరిష్కరిస్తాం. అధికారుల వల్ల ఆన్​లైన్​ చేసేటప్పుడు కొన్ని ప్రైవేటు ఆస్తులు నిషేధిత జాబితాలో చేరాయి. అందుకు వారి తరఫున రాష్ట్రప్రజలను క్షమాపణ కోరుతున్నా" -పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి

మీ భూమి 22(A) నిషేధిత జాబితాలోకి వెళ్లిందా? - అయితే ఇలా చేయండి

22ఏ భూముల పేరిట ఏ ఒక్క అర్హుడికీ అన్యాయం జరగనివ్వం : మంత్రి పొంగులేటి

TAGGED:

URBAN LAND CEILING
SECTION 22A PROHIBITED LAND LIST
PROHIBITED LAND ISSUE IN TG
SECTION 22A PROHIBITED LAND LIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.