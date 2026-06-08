ETV Bharat / state

గొడ్డలి పార్టీ రాష్ట్రానికి చేటు - కూటమి సర్కారే మళ్లీ మళ్లీ రావాలి: మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్

నంద్యాలలో 'ప్రజా పాలనకు రెండేళ్లు' విజయోత్సవ సభ - రాయలసీమలోని ప్రతి సాగునీటి ప్రాజెక్టునూ పూర్తి చేస్తామని పయ్యావుల వెల్లడి - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రులు ఫరూక్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి

Minister Payyavula Keshav Slams YSRCP
Minister Payyavula Keshav Slams YSRCP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 9:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Payyavula Keshav Slams YSRCP : ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అద్భుతమైన ప్రగతి సాధిస్తోందని రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఉద్ఘాటించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి, సమాజానికి హానికరమని ఆయన విమర్శించారు. "గొడ్డలి పార్టీ నెవర్ ఎగైన్, కూటమి పార్టీ అగైన్ అండ్ అగైన్" అనే నినాదంతో ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. నంద్యాల వేదికగా జరిగిన 'ప్రజా పాలనకు రెండేళ్లు' కార్యక్రమంలో మంత్రులు పాల్గొని ప్రభుత్వ విజయాలను వివరించారు.

ఉత్సాహంగా విజయోత్సవ సభ : నంద్యాల మండలం చాపురేవుల సమీపంలోని ఎస్సార్ ఫంక్షన్ హాల్‌లో ఈ సభ జరిగింది. తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించారు. ఈ సభకు మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, ఎన్.ఎం.డి ఫరూక్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. వీరితో పాటు ఎమ్మెల్యేలు గౌరు చరిత, బుడ్డా రాజశేఖరరెడ్డి, గిత్తా జయ సూర్య పాల్గొన్నారు. భారీ సంఖ్యలో టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఈ సభకు తరలివచ్చారు.

ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రగతి : కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో గడిచిన రెండేళ్లలో అభివృద్ధి, సంక్షేమం సమపాళ్లలో కొనసాగుతున్నాయని నేతలు స్పష్టం చేశారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్రం ప్రశాంతంగా ఉందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నేతృత్వంలో రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తున్నట్లు చెప్పారు. యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు భారీగా పరిశ్రమలు తీసుకువస్తున్నామని తెలిపారు. దేశంలోని మొత్తం పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఏపీకే వస్తున్నాయని పయ్యావుల వెల్లడించారు.

"ఈరోజు మళ్లీ రూ.3 వేల కోట్లతో రోడ్లు వేస్తున్నాం. ఎక్కడ చూసినా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పనులు దిగ్విజయంగా జరుగుతున్నాయి. గత పాలకులు ఎయిర్​పోర్ట్స్ కానీ, పోర్ట్స్ కానీ వీటన్నింటినీ పక్కనబెట్టారు. కానీ, మన ముఖ్యమంత్రి వాటన్నింటిపై మళ్లీ సమీక్షలు చేసి పనులు ప్రారంభించేలా చేస్తున్నారు."-పయ్యావుల కేశవ్, మంత్రి.

ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన 'సూపర్ సిక్స్' హామీలను పక్కాగా అమలు చేస్తున్నామని మంత్రులు చెప్పారు. రాయలసీమ ప్రాంత అభివృద్ధికి ప్రత్యేక దృష్టి సారించామన్నారు. సీమలోని ప్రతి సాగునీటి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అవకాశం ఉన్న ప్రతి ఎకరాకు సాగునీరు అందిస్తామన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును సైతం వేగంగా పూర్తి చేస్తామన్నారు. రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని హార్టికల్చర్ హబ్‌గా మారుస్తామని పయ్యావుల చెప్పారు. చంద్రబాబు నాయుడి పాలనలో రాయలసీమలో అనేక అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే 30 ఏళ్ల పాటు కూటమి ప్రభుత్వమే అధికారంలో ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

మౌలిక సదుపాయాలకు పెద్దపీట : రాష్ట్రంలో రహదారుల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఆర్‌ అండ్‌ బీ శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి తెలిపారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి, అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలందరికీ ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయని మంత్రి ఎన్.ఎం.డి. ఫరూక్ పేర్కొన్నారు.

"ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు అవుతోంది. ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో ప్రజలకు చేసిన అభివృద్ధి, చేయబోతున్న ప్రగతి గురించి క్షేత్ర స్థాయిలో అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు శ్రీకారం చుట్టింది. రేపు తిరుపతిలో ఈ కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. మూడు ప్రాంతాల్లో మహా సభలు, ప్రతి జిల్లాలో, ప్రతి నియోజకవర్గంలో సభలు జరుగుతాయి. అందులో భాగంగా నంద్యాల జిల్లా ఒక అడుగు ముందే ఉంది. చంద్రబాబు, నరేంద్ర మోదీ, పవన్​ కల్యాణ్​ నేతృత్వంలో రాష్ట్రంలో అద్భుతమైన ప్రగతి సాగుతోంది. దేశంలోని పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఎలా వస్తున్నాయి, సూపర్​ సిక్స్ హామీలు ఎలా అమలు చేస్తున్నాం అనేది వివరిస్తున్నాం. యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల కోసం పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నాం. కచ్చితంగా పోలవరాన్ని పూర్తి చేసుకుంటూ, రాయలసీమలో ఉన్న ప్రతి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్​ను పూర్తి చేస్తాం. మరో 30 ఏళ్లు కూటమి ఉండేలానే మా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయి."-పయ్యావుల కేశవ్, మంత్రి.

రాజకీయాల్లో హింసకు దారులు వేసింది జగన్‌ కుటుంబమే: మంత్రి పయ్యావుల

పని జరిగితే తామే చేశామని, జరగకపోతే బురద చల్లడం జగన్​కు బాగా అలవాటైంది: మంత్రి పయ్యావుల

TAGGED:

PAYYAVULA KESHAV SLAMS YSRCP
​NANDYAL TDP RALLY
నంద్యాలలో ప్రజా పాలనకు రెండేళ్లు
KESAV ON SUPER SIX IMPLEMENTATION
​PAYYAVULA KESHAV NANDYAL SABHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.