By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 6:53 PM IST
Minister Payyavula Fires on YS Jagan: పని జరిగితే తామే చేశామని, జరగకపోతే బురద చల్లడం జగన్ కు క్రెడిట్ చోరీ బాగా అలవాటైందని రాష్ట్ర ఆర్థికశాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ విమర్శించారు. అనంతపురంలో ఆర్ అండ్ బీ అతిథి గృహంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, ఇవాళ రాష్ట్రానికి చరిత్రాత్మకమైన రోజని గుర్తు చేశారు. గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు భూమి పూజచేయడం, ఆ సంస్థను రాష్ట్రానికి రావడం చరిత్ర అన్నారు.
జగన్కు క్రెడిట్ చోరీ బాగా అలవాటైంది: గతంలో హైదరాబాద్లో ఐటీ సంస్థలను తెచ్చినపుడు అనేక విమర్శలు చేసిన వారు, నేడు ముక్కున వేలేసుకునేలా అభివృద్ధి చెందిందన్నారు. హైదరాబాద్కు హైటెక్ సిటీ బొడ్రాయి మాదిరిగా ఎలా కీలకమైందో, రానున్న రోజుల్లో అమరావతిలోని గూగుల్ డేటా సెంటర్ రాజధానికి బొడ్రాయి కానుందని పయ్యావుల కేశవ్ చెప్పారు. ఏదైనా అభివృద్ధి పని జరిగితే అది తానే తెచ్చానని, చేశానని చెప్పుకునే జగన్కు, క్రెడిట్ చోరీ బాగా తెలుసన్నారు. తమ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దూరదృష్టికి అప్పట్లో ఐటీ పరిశ్రమలకు స్థానం కల్పించడంతో నేడు హైదరాబాద్ను ఎలా అభివృద్ధి చేశారో ఇవాళ గూగుల్ డేటా సెంటర్కు వేసిన పునాదితో భవిష్యత్తు తరాలు అదే అభివృద్ధిని చూస్తాయని మంత్రి పయ్యావుల వివరించారు.
అనంతపురం జిల్లాలో తాగునీటి సమస్యకు గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వారసత్వంగా రూ.30 కోట్ల బకాయిలను పెట్టడమేనని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఆరోపించారు. అనంతపురం ఆర్ అండ్ బీ అతిథి గృహంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఓ.ఆనంద్తో కలిసి తాగునీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కోనే ప్రణాళికపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లాకు అత్యంత ముఖ్యమైన శ్రీరామిరెడ్డి, శ్రీ సత్యసాయి తాగునీటి ప్రాజక్టులను గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్లనే ప్రస్తుతం గ్రామాల్లో తాగునీటి సమస్య తలెత్తిందన్నారు. గత బకాయిలను చెల్లించుకుంటూ సమస్యను పరిష్కరిస్తూ ముందుకు పోతున్నట్లు మంత్రి పయ్యావుల చెప్పారు.
అదే విధంగా జిల్లాలో తాగునీటి పథకాల విద్యుత్ బకాయిలు కూడా రూ.300 కోట్ల మేర కూటమి ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సి వస్తోందన్నారు. ఎక్కడా తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా తగిన చర్యలు తీసుకునేలా అధికారులకు తాను, కలెక్టర్ దిశానిర్దేశం చేశామని మంత్రి పయ్యావుల పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు తాగునీటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేయడమే తమ లక్ష్యంగా ఈ వేసవిలో ముందుకు పోతామని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.
