కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారాన్ని చంద్రబాబు అంత తేలిగ్గా వదలరు: పయ్యావుల కేశవ్

తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో వైఎస్సార్సీపీకి క్లీన్ చిట్ రాలేదు - క్లీన్ చిట్ అంటూ వైఎస్సార్సీపీ చేసుకునేది అసత్య ప్రచారమే - నియమ నిబంధనలను నీరుగార్చేలా ప్రయత్నాలు చేశారు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 1:54 PM IST

Minister Payyavula Keshav Comments on YSRCP Leaders : తిరుమల శ్రీవారినే ప్రధానంగా నమ్మే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారాన్ని అంత తేలిగ్గా వదలరని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ స్పష్టం చేశారు. కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారాన్ని అంతిమంగా నడిపించిన వారెవరో తేలాల్సిందే అన్నారు. కుప్పం పర్యటన ముగించుకుని వచ్చాక కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంపై సీరియస్ చర్యలే తీసుకుంటారని తెలిపారు.

తిరుమలలో ప్రక్షాళన కొనసాగాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పారు. కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంలో ఇంకా చాలా అంశాలు బయటకు రావాల్సి ఉందని వెల్లడించారు. సీఎం చర్యలు ఎలా ఉంటాయో వేచి చూడాల్సిందే అన్నారు. జగన్ తిరుమల శ్రీవారిని ఏమేర నమ్ముతారో రాష్ట్రం చూసిందని, తన ఇష్ట దైవాన్ని జగన్ నమ్మవచ్చు కానీ ఇతర దేవుళ్లని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ఉంది కదా అని నిలదీశారు. కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంలో జరిగిన దారుణాలపై 200 పేజీల పైనే నివేదిక ఉంటే తప్పు జరగలేదని వైఎస్సార్సీపీ ఎలా చెప్తుందని ప్రశ్నించారు. టీటీడీ పవిత్రత, ప్రజల మనోభావాలు, సెంటిమెంటు, జరిగిన దారుణం అన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకుని చర్చించాక ప్రభుత్వ చర్యలు ఉంటాయని వ్యాఖ్యానించారు.

దేవదేవుడి విషయంలో పాపం చేసి సంబరాలు చేసుకోవటానికి వైఎస్సార్సీపీకి సిగ్గుండాలని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ మండిపడ్డారు. తిరుమల కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంలో వైఎస్సార్సీపీకి ఎలాంటి క్లీన్ చిట్ రాలేదని, ఆ పార్టీ చేసుకునేది అసత్య ప్రచారమేనని ధ్వజమెత్తారు. స్వామి వారి లడ్డూ పవిత్రత కాపాడేందుకు 2014-19మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వం అనేక నిబంధనలు పెట్టిందని గుర్తు చేశారు.

గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే : వైఎస్సార్సీపీ వచ్చీ రావటంతోనే పకడ్బందీ నిబంధనలను సడలించి కల్తీకి బీజం వేసిందని ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే 2022లోనే సీఎఫ్​టీఆర్​ఐ నెయ్యి పేరిట సరఫరా అయిన పదార్ధాల్లో జంతు అవశేషాలు ఉన్నాయని నిర్దారించిందని మంత్రి వెల్లడించారు. ఆ నివేదికను నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తొక్కి పెట్టడంతో పాటు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని మండిపడ్డారు.

'లడ్డూ నాణ్యత ఎప్పటికీ తగ్గకూడదనే ఉద్దేశ్యంతో నిబంధనలు అన్నింటిని ప్రక్షాళం చేయాలంటే ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి, వారు ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా నిబంధనలను ఏర్పాటు చేశాం. 2019లో ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ఆ నిబంధనలను అన్నింటినీ మార్చేందుకు ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడే ఈ ఆక్రమాలు అన్నింటికి పునాది పడింది. తిరుమలలో ప్రక్షాళన కొనసాగాల్సిందే. కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో ఇంకా చాలా అంశాలు బయటకు రావాల్సి ఉంది.' - పయ్యావుల కేశవ్, మంత్రి

సిట్ అనుబంధ ఛార్జ్‌షీట్ 35వ పేజీలోనూ : దేవుడి ప్రసాదానికి ముడిసరుకు పంపిణీ ఆ ఆర్ధిక అంశంగా మాత్రమే గత పాలకులు చూశారన్నారు. వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్పన్నకు హవాలా మార్గంలో వచ్చిన డబ్బు ఎవరెవరికి వెళ్లిందో తేలాల్సి ఉందని అన్నారు. లడ్డూ ప్రసాదంలో జంతు అవశేషాలు ఉన్నాయని ఎన్​.డీ.డీ.బీ నివేదిక స్పష్టం చేసిందని ఇదే అంశం సిట్ అనుబంధ ఛార్జ్‌షీట్ 35వ పేజీలోనూ ఉందని మంత్రి కేశవ్‌ చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ చెప్తున్నట్లుగా క్లీన్ చిట్ ఎక్కడ వచ్చిందో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. చేసిన తప్పునకు క్షమాపణలు కోరాల్సింది పోయి తప్పే జరగనట్లు ప్రజల్ని మోసాగించాలనుకోవటం దుర్మార్గమన్నారు.

అరకొర సౌకర్యాలున్న ల్యాబ్‌ నివేదిక - దాన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకున్న సిట్‌

కల్తీ నెయ్యి కేసులో కీలక పరిణామం - ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, ధర్మారెడ్డి, బాలాజీలపై క్రమశిక్షణ చర్యలు

