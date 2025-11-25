ETV Bharat / state

2029 నాటికి అర్హులైన పేదలందరికీ ఇళ్లు: మంత్రి పార్థసారథి

చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు ఏపీలో అర్హత ఉన్న వారందరికీ ఇళ్లు - వెల్లడించిన గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి

Minister Parthasarathy on Housing
Minister Parthasarathy on Housing (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 5:12 PM IST

Minister Parthasarathy on Housing: రాష్ట్రంలో అర్హత ఉన్న వారందరికీ ఇళ్లు నిర్మించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారని గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి స్పష్టం చేశారు. ఆ దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలిపారు. ఇళ్లు లేని పేదలంతా ఈ నెలాఖరులోపు సమీపంలోని గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో దరఖాస్తులు ఇవ్వాలని మంత్రి కోరారు.

ప్రతి మూడు నెలలకోసారి గృహ ప్రవేశాలు: సరాసరి 2029 కల్లా అదనంగా 15.59 లక్షల ఇళ్లు కట్టించి ఇవ్వాలన్నదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి పార్థసారథి వెల్లడించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఇప్పటికే 3 లక్షల ఇళ్లను నిర్మించి లబ్దిదారులకు అందించామని వివరించారు. ఉగాది కల్లా మరో 5 లక్షల ఇళ్లు పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారని తెలిపారు.

2029 నాటికి అర్హులైన పేదలందరికీ ఇళ్లు:మంత్రి పార్ధసారధి (ETV)

ఇకపై ప్రతి మూడు నెలలకో సారి గృహ ప్రవేశాలు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారని తెలిపారు. మొత్తం 81,000 మందికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని కోరారని ఇటీవల చేసిన సర్వేలో తేలిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. దాదాపు 1.15 లక్షల మందికి పొజిషన్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి ఇళ్లు నిర్మించుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఒకే కుటుంబంలో ట్విన్ హౌసెస్, సహా పై అంతస్తు వేసుకునేలా ఇళ్లు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు మంత్రి వివరించారు.

వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపణలను ఖండించిన మంత్రి: కొత్తగా ఇళ్ల కోసం 3.47 లక్షల మంది యాప్​లో నమోదు చేసుకున్నారనీ, పారదర్శకంగా ఎలాంటి అవినీతి లేకుండా ఇళ్లు మంజూరు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారని తేల్చిచెప్పారు. ప్రస్తుతం సర్వేలో ఎంపికైన అర్హుల జాబితాను ప్రతి పంచాయతీ కార్యాలయంలో ప్రదర్శించాలని సీఎం ఆదేశించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఇళ్ల నిర్మాణంపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలను మంత్రి ఖండించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ కింద అప్పటికే మంజూరు చేసిన 4.5 లక్షల ఇళ్లను రద్దు చేసిందని వివరించారు.

అంతేకాకుండా 2.7 లక్షల మంది పేదల ఇళ్లను పూర్తి చేసిన రూ.921 కోట్లను చెల్లించకుండా మాజీ సీఎం జగన్ ఎగ్గొట్టారని మండిపడ్డారు. జగన్ తరహాలో సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచించడం లేదనీ, గత ప్రభుత్వంలో మంజూరు చేసినటువంటి 11.9 లక్షల ఇళ్లను రద్దు చేయకుండా లబ్దిదారుల ఇళ్లన్నింటినీ పూర్తి చేస్తోందని భరోసాను కల్పించారు. దీనికితోడు 18 లక్షలు ఇళ్లు ఇస్తే 11 లక్షలు ఇళ్లనూ పూర్తి చేయకుండా ఎందుకు వదిలేశారో వైఎస్సార్సీపీ వారు సమాధానం చెప్పాలని మంత్రి పార్థసారధి విమర్శించారు. దీనికితోడు ఆప్షన్ 3 కింద ప్రభుత్వమే ఇళ్లు నిర్మించే స్కీంలో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి, అక్రమాలు జరిగాయని విజిలెన్స్ దర్యాప్తులో తేలిందని గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పార్థసారథి తెలిపారు.

పెద్ద ఎత్తున అవినీతి అక్రమాలు: తద్వారా పెద్ద ఎత్తున అవినీతి అక్రమాలు జరిగాయని విజిలెన్స్ విచారణ నివేదికలో తేల్చిందని మంత్రి వెల్లడించారు. కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్న రాక్రీట్ నిర్మాణ సంస్థ వారు స్కీంకు తీరని అన్యాయం చేశారని మంత్రి తెలిపారు. రాప్తాడు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాశ్​ రెడ్డి సంబంధీకులకు చెందిన రాక్రీట్ సంస్థ పెద్ద ఎత్తున మోసం చేసిందని దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు. మొత్తం 47,850 ఇళ్లను తీసుకుని నిర్మిస్తామని ఎక్కడా పూర్తి చేయలేదని, రూ.80 కోట్లను అవినీతి చేశారని విజిలెన్స్ విచారణలో తేలిందని మంత్రి వెల్లడించారు.

రాక్రీట్ సంస్థపై క్రిమినల్, సివిల్ కేసులు నమోదు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఆప్షన్ 3లో పేమెంట్ కింద చివరి దశలో ఉన్న నిర్మాణాలను పూర్తి చేయాలని చేయాలని ఆ సంస్థను ప్రభుత్వం ఆదేశించినట్లు తెలిపారు.

"గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ కింద అప్పటికే మంజూరు చేసిన 4.5 లక్షల ఇళ్లను రద్దు చేసింది. అంతేకాకుండా 2.7 లక్షల మంది పేదల ఇళ్ల నిర్మాణాలకు ఖర్చు చేసిన రూ.921 కోట్లను చెల్లించకుండా మాజీ సీఎం జగన్ ఎగ్గొట్టారు. జగన్ తరహాలో సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచించడం లేదనీ, గత ప్రభుత్వంలో మంజూరు చేసినటువంటి 11.9 లక్షల ఇళ్లను రద్దు చేయకుండా లబ్దిదారుల ఇళ్లన్నింటినీ పూర్తి చేస్తోంది. 2029 నాటికి పేదలందరికీ ఇళ్లను కట్టించి ఇవ్వాలన్నదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం". - కొలుసు పార్థసారథి, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి

