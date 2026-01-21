ETV Bharat / state

సమ్మక్క-సారలమ్మ భక్తులకు గుడ్ న్యూస్ - మేడారం జాతరకు స్పెషల్​ బస్సులు

జనవరి 25 నుంచి 31 వరకు అందుబాటులోకి - రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 3,495 బస్సులు - హైదరాబాద్‌లో పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు రానున్నాయన్న రవాణా శాఖ మంత్రి

Special Buses For Medaram Jatara
Special Buses For Medaram Jatara (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 21, 2026 at 8:12 AM IST

Special Buses For Medaram Jatara : ఈ నెల 28 నుంచి 31 వరకు జరగనున్న ప్రసిద్ధ మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరకు వెళ్లే భక్తులకు ఆర్టీసీ భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 3,495 బస్సులు నడిపించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ఇవి జనవరి 25 నుంచి 31 వరకు ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఈ బస్సుల్లో అదనంగా 50 శాతం ఛార్జీలు మాత్రమే వసూలు చేయాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఐదు రీజియన్ల నుంచి ప్రత్యేక బస్సుల్ని నడిపించాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది.

ప్రత్యేక బస్సుల్లోనూ 'మహాలక్ష్మి' : జాతరకు బస్సుల్లో సుమారు 20 లక్షల మంది ప్రయాణికులు వెళతారని ఆర్టీసీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50కి పైగా ప్రాంతాల నుంచి మేడారానికి ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడిపించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో వరంగల్‌ 1,905, కరీంనగర్‌ 700, ఆదిలాబాద్‌ 369, హైదరాబాద్‌ 281, ఖమ్మం రీజియన్‌ నుంచి 240 బస్సులు నడపనున్నారు. ప్రయాణికుల డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా ఈ సంఖ్యలో మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయని ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఆర్డినరీ, ఎక్స్‌ప్రెస్‌ల్లో వర్తించే 'మహాలక్ష్మి' ఉచిత ప్రయాణ పథకాన్ని మేడారం ప్రత్యేక బస్సుల్లోనూ అమలు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ స్పష్టం చేసింది.

ఛార్జీలు ఎంతంటే? : హైదరాబాద్‌ నుంచి ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు ఛార్జి రూ.600 ఉండగా గరుడప్లస్‌కు 1,110గా ఉంది. వరంగల్‌ నుంచి ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు రూ.250, గరుడప్లస్‌కు రూ.500గా నిర్ణయించారు. మేడారంలో భక్తుల రాకపోకలకు 50 ఎకరాల్లో తాత్కాలిక బస్‌స్టేషన్‌ ఏర్పాటు చేశారు. 50 క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేయగా, వీటిలో ఒకేసారి సుమారు 20 వేల మంది ప్రయాణికులు నిలిచే అవకాశం ఉంటుంది. ట్రాఫిక్‌ను నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు బస్‌స్టేషన్‌లో 76 సీసీ కెమెరాలతో కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

ప్రమాదాల నివారణకు తగ్గిన చర్యలు : మేడారం జాతరకు వచ్చే లక్షల మంది భక్తుల భద్రతే లక్ష్యంగా రహదారి ప్రమాదాల నివారణకు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ ఆర్టీసీ అధికారుల్ని ఆదేశించారు. జాతర మార్గాల్లో హోర్డింగ్‌లను ఏర్పాటుచేయడంతోపాటు బస్‌స్టేషన్లు, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో టీవీల ద్వారా రోడ్డు నిబంధనలపై ప్రచారం చేయాలన్నారు. ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి సచివాలయంలోని తన ఛాంబర్‌లో మంగళవారం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

"వరంగల్, హనుమకొండ, ఖమ్మం, కరీంనగర్‌ రూట్లలో అధిక రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సులు నడపడానికి అధికారులు సిద్ధంగా ఉండాలి. మేడారంలో శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఆర్టీసీ సముదాయ భవనాన్ని నిర్మించాలి" - పొన్నం ప్రభాకర్‌, రవాణా శాఖ మంత్రి

నగరమంతా ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులే : హైదరాబాద్‌లో పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు రానున్నాయని రవాణా శాఖ మంత్రి తెలిపారు. అందుకు తగినట్టుగా మౌలిక సదుపాయాలు, ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు. విజన్‌-2047 ఆర్టీసీ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా బస్సులు, ఉద్యోగుల సంఖ్యను పెంచే కార్యాచరణతో ముందుకెళ్లాలని అన్నారు. మహాలక్ష్మి పథకంతో 90కిపైగా డిపోలు లాభాల్లో ఉన్నాయి. మిగిలిన డిపోల్లో నష్టాలకు కారణాలపై అధ్యయనం చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని పొన్నం ఆదేశించారు. సమీక్షా సమావేశంలో స్పెషల్‌ సీఎస్‌ వికాస్‌రాజ్, ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.

జిల్లా వ్యాప్తంగా 25 ప్రయాణ ప్రాంగణాలు : జాతరలో 50 ఎకరాల స్థలంలో ఆర్టీసీ రకరకాల ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. 20 ఎకరాల్లో బస్టాండు, 20 ఎకరాల్లో పార్కింగ్‌ కోసం స్థలం కేటాయించారు. తాడ్వాయి వద్ద టిక్కెట్లు జారీ చేయనుండటంతో ఇక్కడ మరో ఆరెకరాలను అవసరాలకు తీసుకున్నారు. ట్రాఫిక్‌ ఎక్కువగా ఉండి స్థలం సరిపోకపోతే కామారం ప్రాంతంలో మరో 15 ఎకరాలను అధికారులు సిద్ధం చేశారు. మేడారం ప్రయాణ ప్రాంగణంలో 52 క్యూరైలింగ్‌ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 25 ప్రయాణ ప్రాంగణాలను తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

