ఏపీలో 44 లక్షలకు పైగా ఈ-చలానాలు - రూ.102 కోట్లు వసూలు - లోక్సభలో నితిన్ గడ్కరీ
దేశవ్యాప్తంగా రూ. 8.18 వేల కోట్ల చలానాలు జారీ - అత్యధికంగా ఉత్తర్ప్రదేశ్లో 1.53 కోట్లు
Published : December 12, 2025 at 5:08 PM IST
Minister Nitin Gadkari About E-Challans Issued In Andhra Pradesh Spoke in Lok Sabha : ఆంధ్రప్రదేశ్లో ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనదారులపై 2024లో 44,24,135 ఈ-చలానాలు జారీ అయినట్లు కేంద్ర రహదారి, రవాణాశాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. వీటి ద్వారా రూ.102.13 కోట్ల మొత్తం వసూలైందని, ఇంకా రూ.126.51 కోట్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయని పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల సందర్బంగా సభలో మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
గురువారం లోక్సభలో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ గుమ్మ తనూజరాణి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారు. దేశవ్యాప్తంగా 8.18 కోట్ల చలానాలు జారీ కాగా రూ.3,834 కోట్లు వసూలయ్యాయని, ఇంకా రూ.9,097 కోట్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. అత్యధికంగా ఉత్తర్ప్రదేశ్లో 1.53 కోట్ల చలానాలు జారీ చేయగా రూ.2,386 కోట్లు వసూలు కావాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో 78.19 లక్షల చలానాలు జారీకాగా రూ.2,247 కోట్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయని చెప్పారు.
అనంతపురం, విశాఖలలో లాజిస్టిక్స్ పార్క్ల ప్రతిపాదన : ఏపీలోని అనంతపురం, విశాఖలలో మల్టీమోడల్ లాజిస్టిక్స్ పార్క్ల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు వచ్చినట్లు గడ్కరీ తెలిపారు. అనంతపురం ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారు. దీని కోసం అనంతపురం ఏపీఐఐసీ ద్వారా 204.92 ఎకరాల భూమి అందుబాటులో ఉందని చెప్పారు. డీపీఆర్ (DPR) కూడా పూర్తయిందని, ప్రస్తుతం మదింపు దశలో ఉందని వివరించారు. విశాఖపట్నంలోనూ తగిన భూమి అందుబాటులో ఉందని చెప్పారు. ఫీజబిలిటీ రిపోర్ట్/డీపీఆర్ కోసం కన్సల్టెంట్ను నియమించినట్లు వివరించారు.
ఎంఎస్ఎంఈ (MSME) యూనిట్లకు రూ.21 వేల కోట్ల క్రెడిట్ గ్యారెంటీ : గత ఆరేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 6.91 లక్షల ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్లకు రూ.21,702 కోట్ల క్రెడిట్ గ్యారెంటీ ఇచ్చిట్లు కేంద్ర ఎంఎస్ఎంఈ సహాయమంత్రి శోభాకరంద్లాజే తెలిపారు. లోక్సభలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ బస్తిపాటి నాగరాజు, బీకే పార్థసారథి అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె సమాధానం ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో రోజువారీగా తలసరి 55 లీటర్ల నీరు అందని నివాస ప్రాంతాలు 19,115 ఉన్నట్లు జలశక్తిశాఖ సహాయమంత్రి వి. సోమన్న తెలిపారు. లోక్సభలో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు మిథున్రెడ్డి, అవినాష్రెడ్డిలు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారు.
రూ.850 కోట్ల విలువైన 31 ప్రాజెక్టులు : ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్మార్ట్సిటీ పథకం కింద ఎంపికయిన 4 నగరాల్లో రూ.5,739 కోట్ల విలువైన 249 ప్రాజెక్టులు పూర్తయినట్లు కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధిశాఖ సహాయమంత్రి టోకన్సాహు తెలిపారు. ఇంకా రూ.850 కోట్ల విలువైన 31 ప్రాజెక్టులు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు.
ఎంవీ (మోటారు వెహికల్) యాక్టు కింద ఇప్పటి వరకు మద్యం తాగి వాహనం నడిపినా, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి ప్రమాదాలకు కారణమైనా డ్రైవింగ్ లైసెన్సు రద్దుకు అవకాశముండేది. కొత్త నిబంధనలు అమలులోకి వస్తే ఒక వాహనంపై అయిదుకు మించి చలానాలుంటే లైసెన్సు కోల్పోవాల్సిందే. 90 రోజుల్లోపు చలానా చెల్లించాల్సి ఉండగా ఆ గడువును గతంలోనే 45 రోజులకు తగ్గించిన విషయం విదితమే.
