గోదావరి డెల్టాలో రూ.13.4 కోట్లతో లైడార్ సర్వే పూర్తి - త్వరలో డీపీఆర్: మంత్రి నిమ్మల
Minister Nimmala Review: గోదావరి డెల్టా ఆధునీకరణ, శాశ్వత ముంపు సమస్య పరిష్కారంపై మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అధికారులతో సమీక్షించారు.రూ.13.4 కోట్లతో నిర్వహించిన లైడార్ సర్వే ఆధారంగా డీపీఆర్ సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 3:44 PM IST
Minister Nimmala Review On Godavari Delta : గోదావరి డెల్టా ప్రాంతంలో ఏటా వస్తున్న ముంపు సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆధునీకరణ పనులకు పకడ్బందీ కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తోంది. జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అమరావతిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో ఇరిగేషన్ అధికారులు, సాంకేతిక నిపుణులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
రూపొందుతున్న సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక : ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రూ.13 కోట్ల 40 లక్షల భారీ వ్యయంతో అత్యాధునిక లైడార్ సర్వేను పూర్తి చేశామని, దీని ఆధారంగా సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్)ను రూపొందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇప్పటికే తూర్పు డెల్టా ఆధునీకరణకు రూ.1,137 కోట్లు, సెంట్రల్ డెల్టా ఆధునీకరణకు రూ.1,268 కోట్లతో ప్రత్యేక ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. త్వరలోనే పశ్చిమ డెల్టా అంచనాలను కూడా పూర్తి చేసి అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
డెల్టా పరిధిలోని కాలువలు, డ్రెయిన్లు, బండ్ లెవెల్స్, డీసిల్టింగ్ (పూడికతీత), లాకులు, షట్టర్ల ఆధునీకరణ పనులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని మంత్రి సూచించారు. ముఖ్యంగా పూడికతో పూర్తిగా నిండిపోయిన సీ మౌత్ల వద్ద డ్రెడ్జింగ్ చేపట్టేందుకు సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించాలని స్పష్టం చేశారు. ముమ్మిడివరం, అమలాపురం, రాజోలు, నరసాపురం, భీమవరం తదితర ప్రాంతాల్లో సముద్రంలో కలిసే ప్రధాన డ్రెయిన్ల పూడిక తొలగింపుపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలన్నారు. దశాబ్దాల కాలం నాటి శిథిలావస్థకు చేరిన లాకులు, అవుట్ఫాల్ స్లూయిజ్లకు మరమ్మతులు చేపట్టడం లేదా అవసరమైన చోట కొత్త వాటిని నిర్మించడంపై కార్యాచరణ ఉండాలని పేర్కొన్నారు.
అవసరమైన నిధులను మంజూరు చేసేందుకు చర్యలు: సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదికలను ఖరారు చేసే ముందు, స్థానిక నీటి సంఘాల సభ్యులు, ప్రజాప్రతినిధుల క్షేత్రస్థాయి అనుభవాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఐఐఎస్సీ టెక్నాలజీస్ ప్రతినిధులకు మంత్రి సూచించారు. ఈ నివేదికలు పూర్తిగా సిద్ధమైన తర్వాత, వాటిని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి తీసుకెళ్లి, అవసరమైన నిధుల మంజూరుకు కృషి చేస్తానని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పేర్కొన్నారు. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో నీటిపారుదల శాఖ సలహాదారులు వెంకటేశ్వరరావు, గోదావరి డెల్టా చీఫ్ ఇంజనీర్ (CE), సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్ (SE) ఐఐఎస్సీ టెక్నాలజీస్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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