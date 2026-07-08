ఎల్నినో వేళ రైతులకు గుడ్న్యూస్ - పట్టిసీమ నుంచి కృష్ణా డెల్టాకు నీరు
కృష్ణాడెల్టా రైతులకు, ప్రభుత్వం తీపి కబురు - పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల ద్వారా పోలవరం కుడికాలువకు సాగునీరు విడుదల - పూజలు చేసిపంపులు ఆన్ చేసిన మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 4:39 PM IST
Minister Nimmala Water Released From Pattiseema To Krishna Delta : ఎల్నినో ప్రభావంతో సాగు ఆశలు సన్నగిల్లి దిగాలు పడిన కృష్ణాడెల్టా రైతులకు, ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల ద్వారా పోలవరం కుడికాలువకు సాగునీరు విడుదల చేసింది. జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, పట్టిసీమ వద్ద పూజలు చేసి పంపులు ఆన్ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి నిమ్మల మాట్లాడుతూ, పట్టిసీమ ద్వారా గోదావరి జలాలను, కృష్ణా జలాలతో అనుసంధానం చేసి నదుల అనుసంధానానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టారని అన్నారు. 2014-19లో రూ.1300 కోట్లతో నిర్మించిన పట్టిసీమ, నేడు రూ.50 వేల కోట్ల ఆదాయం సృష్టించిందన్నారు. ఎత్తిపోతల పథకాన్ని గొడ్డలి పార్టీ వట్టిసీమ అని విమర్శించిందని, ఇప్పుడు అదే పథకం ద్వారా ఇప్పటివరకు 450 టీఎంసీలు తరలించామని, దీనికి జగన్ ఏం సమాధానం చెబుతారని నిలదీశారు.
నీటిని ఒడిసిపట్టి కృష్ణా డెల్టాకు : దూరదృష్టి, ముందుచూపు, నిర్మాణాత్మక ఆలోచన కలిగిన నాయకుడు ఉంటే ప్రజలకు ఏవిధంగా మేలు జరుగుతుందో పట్టిసీమే ఉదాహరణ అని పేర్కొన్నారు. పాలనా అనుభవం లేకపోవడం, విధ్వంసపు ఆలోచనలు, ముందుచూపు లేకపోవడం వల్లే జగన్ పట్టిసీమ వైపు కన్నెత్తి చూడలేదని విమర్శించారు. కర్ణాటకలో ఆలమట్టి నుంచి నాగార్జునసాగర్ వరకు పాజెక్టులు డెడ్స్టోరేజీలో ఉన్నాయని, గోదావరికి ఎగువ నుంచి వస్తున్న నీరు సముద్రంలోకి పోకుండా ఒడిసిపట్టుకుని కృష్ణా డెల్టాకు తరలిస్తున్నామన్నారు. కార్యక్రమంలో పోలవరం, కొవ్వూరు, గోపాలపురం ఎమ్మెల్యేలు సిరి బాలరాజు, ముప్పిడి వెంకటేశ్వరరావు, మద్దిపాటి ధర్మరాజు, కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి తదిరుతుల పాల్గొన్నారు.
"ఆల్మట్టి నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీ వరకు ఉన్న కృష్ణానదిలో ఈ ఏడాది మొదటిసారి పట్టిసీమ నుంచి నీరు వస్తుంది. దీనికి కారణం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విజన్. ఇప్పటివరకు 450 టీఎంసీలు తరలించాం. గోదావరికి ఎగువ నుంచి వస్తున్న నీరు సముద్రంలోకి పోకుండా ఒడిసిపట్టుకుని కృష్ణా డెల్టాకు తరలిస్తున్నాం. ఈ ఏడాది వర్షభావం తక్కువగా నమోదు కావటం వల్ల, రైతులు కూడా తక్కువ నీటిని ఉపయోగించే పంటలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి." - నిమ్మల రామానాయుడు, జలవనరుల శాఖ మంత్రి
ప్రయోజనం: శ్రీశైలం నుంచి కృష్ణా నదికి వరద వచ్చే వరకు వేచి చూడకుండా, గోదావరి వరద జలాలను ముందుగానే ఒడిసిపట్టి డెల్టాకు తరలిస్తారు. ఈ నీటి విడుదల ద్వారా కృష్ణా డెల్టా రైతులకు మొదటి ప్రాధాన్యతగా సాగునీరు అందనుంది. ఈ పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల ద్వారా కృష్ణా డెల్టా తూర్పు, పశ్చిమ కాలువల కింద ఉన్న దాదాపు 13 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు మరియు తాగునీరు అందుతుంది.
రైతన్నలకు గుడ్న్యూస్: ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి కృష్ణా డెల్టాకు సాగునీరు విడుదల
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