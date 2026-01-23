ఈ ఏడాది సీజన్లోగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తాం: మంత్రి నిమ్మల
వారం రోజుల్లో వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులను సీఎం స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తారన్న నిమ్మల - ఫీడర్ కెనాల్ లైనింగ్, రిటైనింగ్ వాల్ పనుల పరిశీలన - కాంక్రీట్ పనులకు చంద్రబాబు భూమిపూజ చేస్తారన్న మంత్రి నిమ్మల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 4:21 PM IST
Minister Nimmala Ramanaidu Visited Veligonda Project: ఈ ఏడాది సీజన్లోగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పునరుద్ఘాటించారు. మార్కాపురం జిల్లా దోర్నాల మండలం కొత్తూరు సమీపంలోని వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ఆయన సందర్శించారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఫీడర్ కెనాల్ రిటర్నింగ్ వాల్ పనులను స్వయంగా 2 కి.మీ మేర బైక్ నడుపుకుంటూ వెళ్లి పనులను పరిశీలించారు. అనంతరం రెండో సొరంగాన్ని సందర్శించారు. ఆ తర్వాత అధికారులు, గుత్తేదారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
ఐదేళ్ల జగన్ పాలనలో టన్నెల్-2లో 745 మీటర్లు బెంచింగ్, 705 మీటర్లు లైనింగ్ మాత్రమే చేశారని నిమ్మల మండిపడ్డారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వంలో 18 నెలల్లోనే 6579 మీటర్ల బెంచింగ్ పనులు, 3644 మీటర్ల లైనింగ్ పనులు పూర్తి చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఐదేళ్ల క్రితం చేసిన లైనింగ్ పనులను కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన 50 రోజుల్లోనే చేశామన్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకుండానే జాతికి అంకితం అంటూ స్థానిక రైతులను జగన్ మోసం చేశారన్నారు. రూ. 456 కోట్లతో చేపట్టిన ఫీడర్ కెనాల్ లైనింగ్, 5.3 కి.మీ రిటైనింగ్ వాల్ కాంక్రీట్ పనులకు త్వరలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భూమి పూజ చేస్తారని మంత్రి వెల్లడించారు.
'గత వైఎస్సార్సీపీకీ నేటి కూటమి ప్రభుత్వ పాలనకూ నక్కకూ నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వాళ్లు ఐదు సంవత్సరాలు చేసిన పనుల్ని మేము 50 రోజుల్లో పూర్తి చేశాం. జూన్ వరకు ప్రాజెక్టు పూర్తి లైనింగ్ క్లియర్ చేస్తాం.'- నిమ్మల రామానాయుడు, జలవనరుల శాఖ మంత్రి
వెలిగొండ ప్రాజెక్టులో జగన్ మోసం తెలియాలనే రైతులతో కలిసి సమీక్ష: మంత్రి నిమ్మల
రూ.456 కోట్లతో టెండర్లు: ప్రస్తుతం 4 గ్యాంట్రీలతో రోజుకు 12 మీటర్ల లైనింగ్ పనులు చేస్తుండగా, గ్యాంట్రీల సంఖ్య పెంచి లక్ష్యం మేరకు పనులు పూర్తి చేయాలని ఏజెన్సీని ఆదేశించామని మంత్రి చెప్పారు. ఫీడర్ కెనాల్లో 45 వేల క్యూబిక్ మీటర్ల హార్డ్ రాక్ పనులు చేయాల్సి ఉండగా ఇప్పటికే 28 వేల క్యూబిక్ మీటర్ల పనులు పూర్తి చేశామని వెల్లడించారు. ఫీడర్ కెనాల్ లైనింగ్, రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణం కోసం రూ.456 కోట్లతో టెండర్లు పూర్తి చేశామని అలాగే ఈ డిసెంబర్లోనే పనులు మొదలు పెట్టి, సీజన్ వచ్చేలోపు పూర్తి చేయాలని ఏజెన్సీని ఆదేశించామని తెలిపారు. తీగలేరు కెనాల్కు సంబంధించి 600 మీటర్ల టన్నెల్ లైనింగ్ చేసి, గేట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మంత్రి నిమ్మల గతంలోనే చెప్పారు.
నల్లమల సాగర్ ముంపుతో 9.6 కిలోమీటర్ల పర్మినెంట్ డైవర్షన్ రోడ్డు నిర్మాణ పనులు మొదలుపెట్టామని మొంథా తుపాను కారణంగా దెబ్బతిన్న ఫీడర్ కెనాల్ గండ్లు పూడ్చి, జంట సొరంగాల్లో డీవాటరింగ్ పనులను పూర్తి చేసి, లైనింగ్ పనులు చేస్తున్నట్లు మంత్రి చెప్పారు. జగన్ వెలిగొండ ప్రాజెక్టును జాతికి అంకితం చేసే నాటికి ఇంకా రూ.4 వేల కోట్ల విలువైన పనులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకుండానే, పూర్తి చేసినట్టు జాతికి అంకితం చేసి దగా, మోసానికి జగన్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయ్యారని విమర్శించారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సహకరించకపోయినా జగన్ విధ్వంసం చేసిన ఇరిగేషన్ రంగాన్ని చంద్రబాబు గాడిలో పెట్టారని, వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ప్రాధాన్యత ప్రాజెక్టుగా గుర్తించి పూర్తి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే.
2026కి వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ను పూర్తి చేసి నీరందిస్తాం: మంత్రి నిమ్మల