2026కి వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌ను పూర్తి చేసి నీరందిస్తాం: మంత్రి నిమ్మల

వెలిగొండ ప్రాజెక్టును సందర్శించిన మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు - మొంథా తుపాను వల్ల దెబ్బతిన్న వెలిగొండ ఫీడర్ కెనాల్‌ పరిశీలన

Minister Nimmala Ramanaidu visited Veligonda project
Minister Nimmala Ramanaidu visited Veligonda project (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Nimmala Ramanaidu visited Veligonda Project: పూర్తి కాని వెలిగొండ ప్రాజెక్టును జాతికి అంకితం అంటూ ప్రకాశం జిల్లా ప్రజల్ని జగన్ మోసం చేశారని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు విమర్శించారు. ఇటీవల మొంథా తుపాను కారణంగా దెబ్బతిన్న వెలిగొండ ఫీడర్ కెనాల్‌ను ఇరిగేషన్ నిపుణుల బృందంతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు. మార్కాపురం ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణ రెడ్డి, యర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్​ఛార్జ్ గూడూరి ఎరిక్షన్​ బాబుతో కలసి ఆయన ప్రకాశం జిల్లా పెద్ద దోర్నాల మండలంలో పర్యటించారు.

అనంతరం టన్నెల్-2 లో చేరిన వరద నీటిని బయటకు తోలుతున్న పనులను పరిశీలించారు. జరుగుతున్న పనుల తీరును మంత్రికి అధికారులు వివరించారు. ప్రాజెక్టు గెస్ట్ హౌస్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఫొటో గ్యాలరీని తిలకించారు. అనంతరం ప్రాజెక్టు పెండింగ్ పనులపై అధికారులు, ఏజెన్సీల ప్రతినిధులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. జంట సొరంగాల్లోకి చొచ్చుకువచ్చిన నీటిని తొలగించే పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. భవిష్యత్తులో వచ్చే వరదలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫీడర్ కెనాల్ సీసీ వాల్ లైనింగ్ నిర్మాణం డిజైన్స్ అప్రూవల్ చేయాలని మంత్రి నిమ్మల అన్నారు.

2026కి వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌ను పూర్తి చేసి, నీరందిస్తాం: మంత్రి నిమ్మల (ETV)

పూర్తి కాని వెలిగొండను పూర్తి చేశానని జగన్ అనడం ప్రపంచంలో ఎనిమిదో వింత అని మంత్రి నిమ్మల దుయ్యబట్టారు. నిర్వాసితులకు రూ.900 కోట్లకు పైగా పరిహారం అందించాల్సి ఉండగా ఒక్క రూపాయి పంపిణీ చేయలేదని విమర్శించారు. ఆగిపోయిన వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులను కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పునరుద్ధరించారని గుర్తు చేశారు. టన్నెల్-2లో ఇంకా 4.2 కి.మీ లైనింగ్ పనులు, బెంచింగ్ పనులు చేయడంతో పాటు, టీబీఎం యంత్రం తొలగించాల్సి ఉందన్నారు.

ఫీడర్ కెనాల్ లైనింగ్, 3 కిలో మీటర్ల పొడవున రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణ పనుల కోసం ఇటీవలే రూ.456 కోట్లతో టెండర్లు పిలిచామన్నారు. ఈ నెలలోనే ఫీడర్ కెనాల్ పనులు మొదలుపెట్టబోతున్నామని, టన్నెల్-2లో టీబీఎం యంత్రం తొలగించడానికి సాంకేతిక నిపుణుల కమిటీని నియమించామని వెల్లడించారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు 2026లో వెలిగొండ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి, ఆయకట్టు రైతులకు నీరందించే లక్ష్యంతో పని చేస్తున్నామని నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు.

గత ఐదేళ్లలో జగన్ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టును నిర్లక్ష్యం చేశారని మంత్రి నిమ్మల విమర్శించారు. పనులు పూర్తవకుండానే పూర్తైనట్లు ఈ ప్రాంత ప్రజలను మోసం చేశారన్నారు. తల్లి, చెల్లినే మోసం చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి, వెనుకబడిన ప్రాంతమైన ప్రకాశం జిల్లా ప్రాంత వాసులను మోసం చేయడం ఓ లెక్కనా అని ఎద్దేవా చేశారు. గత సంవత్సరం నుంచి ప్రాజెక్టు పనులు చకచకా జరుగుతుంటే పనులు జరగట్లేదంటూ తమ అవినీతి పత్రికలో జగన్ కథనాలు రాయిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. టన్నెల్-2లో చేరిన వరద నీటిని తొలగించి యుద్ధప్రాతిపదికన పనులు ప్రారంభించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

"కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాలను సరిచేస్తున్నాం. 2026కి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో యుద్ధప్రాతిపదికన పనులు చేస్తున్నాం. అయినా కూడా సంవత్సరం నుంచి పనులు కుంటుపడ్డాయంటూ అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారు". - నిమ్మల రామానాయుడు, మంత్రి

