త్వరలోనే కరవు ప్రాంత ప్రజల కల సాకారం - చివరిదశకు వెలిగొండ పనులు: మంత్రి నిమ్మల
అర్ధరాత్రి వెలిగొండ టన్నెల్స్లోకి మంత్రి నిమ్మల - టీబీఎం మెషిన్ వెలికితీత పనుల పరిశీలన - లైనింగ్ పనులను అధికారులు, ఏజెన్సీ ప్రతినిధుల నుంచి తెలుసుకున్న నిమ్మల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 3:11 PM IST
Minister Nimmala Ramanaidu Visit Veligonda Project Works : దశాబ్దాలుగా సాగు, తాగు నీటి కోసం అల్లాడిన ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా కరవు ప్రాంత ప్రజల కల త్వరలోనే సాకారం కానుంది. ఆ ప్రాంతానికి సాగు, తాగు నీరిచ్చేందుకు చేపట్టిన వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చివరి దశకు చేరింది. ఈ నెల చివరి వారంలో ట్రయల్ రన్ నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. అప్పటిలోగా మొదటి దశ పూర్తి చేసి నీళ్లు విడుదల చేస్తామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టు పనులను ఆయన పరిశీలించారు.
దశాబ్దాల కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న వెలిగొండ ప్రాజెక్టు జంట సొరంగాల పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేసి, ఈ నెలలోనే నల్లమల సాగర్కు కృష్ణా జలాలను విడుదల చేస్తామని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. మార్కాపురం పరిధిలోని వెలిగొండ ప్రాజెక్టు టన్నెల్స్ను ఆయన అర్ధరాత్రి వేళ స్వయంగా సందర్శించారు. దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు టన్నెల్లోనే ఉండి 12వ కిలోమీటర్ వద్ద చిక్కుకున్న టీబీఎం వెలికితీత పనులను, లైనింగ్ పనుల పురోగతిని అధికారులు, నిర్మాణ ఏజెన్సీ ప్రతినిధులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మరో వారంలోగా ఈ పనులన్నింటినీ పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
"ఈ నెలలోనే జంట సొరంగాల ద్వారా నల్లమల సాగర్కు కృష్ణా జలాలు విడుదల చేస్తాం. చంద్రబాబు నల్లమల సాగర్లో కృష్ణా జలాలకు జలహారతి ఇస్తారు. 3 దశాబ్దాల చిరకాల కోరికను కూటమి ప్రభుత్వం నెరవేర్చబోతుంది. గొడ్డలి పార్టీ నాయకుడు వెలిగొండను జాతికి అంకితమంటూ మోసం చేశారు. నిర్వాసితులకు అన్నిరకాలుగా అండగా ఉన్నది కూటమి ప్రభుత్వమే" - నిమ్మల రామానాయుడు, మంత్రి
ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు త్వరలోనే నల్లమల సాగర్లో కృష్ణా జలాలకు స్వయంగా జలహారతి ఇస్తారని నిమ్మల రామానాయుడు వెల్లడించారు. ప్రాంతీయ ప్రజల మూడు దశాబ్దాల చిరకాల కోరికను కూటమి ప్రభుత్వం నెరవేర్చబోతోందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గతంలో 'గొడ్డలి పార్టీ' నాయకులు పనులు పూర్తి చేయకుండానే వెలిగొండను జాతికి అంకితం చేస్తున్నామంటూ ప్రజలను తీవ్రంగా మోసం చేశారని ధ్వజమెత్తారు. ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులకు కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటుందని, వారికి పూర్తి న్యాయం చేస్తుందని మంత్రి ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు.
సొరంగంలో విరిగిపడిన కొండచరియలు: మార్కాపురం జిల్లా అర్థవీడు మండల పరిధిలోని వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ కాకర్ల ఆనకట్ట దగ్గర తూర్పు ప్రధాన కాలువ సప్లై ఛానల్ సొరంగంలో కొండ చరియలు విరిగి పడటంతో పనులు ముందుకు సాగడం లేదు. ఇటీవల వర్షాలకు సప్లయ్ ఛానల్ వెనుక భాగంలోని సొరంగం కొండపై భాగంలో సుమారు 20 మీటర్ల మేర పొడవునా 2 అడుగుల వెడల్పుతో పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో పైన ఉన్న దారిలో కొండచరియల జారిపడి దారంతా మూసుకుపోయింది. ఆ వ్యర్థాలు కింద సొరంగంలోకి జారిపడి పనులు నిలిచిపోయాయి. అయితే సమీప కొండ ప్రాంతంలో ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో కొండ పగుళ్లు ఏర్పడటంతో కూలీలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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