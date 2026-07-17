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రాష్ట్రానికి గోదావరి డెల్టా గుండెకాయ లాంటిది - పూర్వవైభవం తీసుకువస్తాం: మంత్రి నిమ్మల

కోనసీమ జిల్లాలో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పర్యటన - గోదావరి సెంట్రల్ డెల్టా కాల్వల వెంబడి లాకుల నీటిమట్టం తనిఖీ - కాల్వ గట్ల వెంట నిమ్మల బైక్‌పై పర్యటిస్తూ నీటి నిర్వహణ పరిశీలన

Minister Nimmala Ramanaidu Visit Godavari Delta Canlas
Minister Nimmala Ramanaidu Visit Godavari Delta Canlas (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 4:37 PM IST

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Minister Nimmala Ramanaidu Visit Godavari Delta Canlas : గోదావరి డెల్టాకు పూర్వ వైభవం తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నామని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే లొల్ల లాకుల మరమ్మతులకు 72 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించామన్నారు. అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలోని ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి కొత్తపేట, పి.గన్నవరం, అమలాపురం, ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గాల్లో మంత్రి నిమ్మల శుక్రవారం పర్యటించారు. కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు కలిసి బైక్​పై కలియదిరిగారు. గోదావరి సెంట్రల్ డెల్టా కాల్వల వెంబడి లాకుల నీటిమట్టాన్ని తనిఖీ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మాట్లాడుతూ ఎల్​నినో దృష్ట్యా సెంట్రల్ డెల్టా కాలువల్లో సాగు నీటి కొరత రాకుండా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రానికి గోదావరి డెల్టా గుండెకాయ లాంటిదన్నారు. గత ఐదేళ్ల జగన్‌ పాలనలో గోదావరి డెల్టాకు కష్టాలు వచ్చాయన్నారు. ఎన్నడూ లేని విధంగా జులైలో సీలేరు నుంచి 4 - 5వేల క్యూసెక్కుల నీటిని తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. డెల్టాకు గరిష్ఠంగా 14,700 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నామన్నారు. శివారు ప్రాంతాల్లో నీటి ఎద్దడి నెలకొందని అన్నారు. తక్కువ కాల వ్యవధి ఉన్న పంటలనే సాగు చేసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. అనంతరం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మరో మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్‌తో కలిసి నిమ్మల పాల్గొన్నారు.

రాష్ట్రానికి గోదావరి డెల్టా గుండెకాయ లాంటిది - పూర్వవైభవం తీసుకువస్తాం: మంత్రి నిమ్మల (ETV Bharat)

"ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో 70 శాతం నీటిని కెనాల్ ద్వారా వాడుకోవాలి. మిగతా 30 శాతం వర్షపాతం ద్వారా సహజంగా రావాలి. అయితే ఈ ఏడాది సాధారణ వర్షపాతం కన్నా 50 శాతం తక్కువ నమోదవుతోంది. సూపర్ ఎల్​నినో దృష్ట్యా రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేయాలి. ప్రతి ఎకరాకు సాగునీరు అందించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది." - నిమ్మల రామానాయుడు, మంత్రి

గత ప్రభుత్వం రైతు సంక్షేమంపై దృష్టి సారించలేదు: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జలవనరుల శాఖ మంత్రి రైతు సంక్షేమం పై దృష్టి సారించలేదని మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్‌ మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో మంత్రి నిమ్మల రాష్ట్రమంతా పర్యటించి రైతుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నారన్నారు. రైతుల కోసం సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌, నిమ్మల అవిశ్రాంతంగా పని చేస్తున్నారని కొనియాడారు. గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంతో రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందన్నారు. ఎల్‌నినో ప్రభావం కారణంగా రైతులు నీటిని పొదుపుగా వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.

గోదావరి డెల్టా ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు: గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు చేసిన తప్పుల కారణంగా గోదావరి డెల్టా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు అన్నారు. గత ప్రభుత్వం గోదావరి డెల్టా ఆధునికీకరణను పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. లొల్ల లాకుల మరమ్మతుల కోసం ప్రభుత్వం రూ.74 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసినట్లు చెప్పారు. రైతులు నీటిని పొదుపుగా వినియోగించుకుంటూ ఆరుతడి పంటలను సాగు చేయాలని సూచించారు.

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