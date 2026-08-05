రాయలసీమ తాగునీటి అవసరాల కోసం శ్రీశైలం నుంచి నీటి విడుదల: మంత్రి నిమ్మల
ఎల్నినో నేపథ్యంలో తాగునీటి కోసం భద్రపరచుకోవాలి - 2027 జూన్ వరకు శ్రీశైలం జలాలను తాగునీటి కోసం భద్రపరచుకోవాలి - జలవనరుల నిర్వహణ, నీటి విడుదలపై మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సమీక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 3:49 PM IST
Minister Nimmala Ramanaidu On Rayalaseema Drinking Water : రాయలసీమ తాగునీటి అవసరాల కోసం శ్రీశైలం నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నామని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ప్రకటించారు. 2027 జూన్ వరకు నీటిని భద్రపరుచుకోవడమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామన్నారు. ఎల్నినో విపత్తు ముప్పు పొంచి ఉన్నందున కృష్ణా జలాల్లో ఏపీకి ఉన్న 63 శాతం వాటాలో తాగునీటికే ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. అమరావతి సచివాలయంలో జలవనరుల నిర్వహణ, నీటి విడుదలపై అధికారులతో మంత్రి రామానాయుడు సమీక్ష నిర్వహించారు.
వర్షాలు, వరదల ఆధారంగా చర్యలు : ప్రస్తుతం శ్రీశైలంలో 119 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉందని, రాబోయే 10 రోజుల్లో మరో 100 టీఎంసీల వరకు ఇన్ఫ్లో వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నట్లు మంత్రి నిమ్మల వెల్లడించారు. పోతిరెడ్డిపాడు పరిధిలోని రిజర్వాయర్ల తాగునీటి కోసం రేపటి (గురువారం) నుంచే 10 టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేస్తున్నామని, హంద్రీనీవా పరిధికి 13 టీఎంసీలు, తెలుగుగంగ ద్వారా చెన్నై తాగునీటి సరఫరాకు 10 టీఎంసీలు, నాగార్జునసాగర్ రైట్, లెఫ్ట్ కెనాల్స్ పరిధికి 32 టీఎంసీల నీరు అవసరమవుతుందని వివరించారు. ప్రతివారం పరిస్థితులను సమీక్షించుకుంటూ వర్షాలు, వరదల ఆధారంగా చర్యలు చేపడతామని మంత్రి నిమ్మల వెల్లడించారు. కలెక్టర్లు, ఇరిగేషన్, రెవెన్యూ, వ్యవసాయ శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి నీటి భద్రతను నిర్ధారించాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
"రాయలసీమ తాగునీటి అవసరాల కోసం శ్రీశైలం నుంచి నీటి విడుదల. ఎల్నినో నేపథ్యంలో తాగునీటి కోసం భద్రపరచుకోవాలి. 2027 జూన్ వరకు శ్రీశైలం జలాలను తాగునీటి కోసం భద్రపరచుకోవాలి. రాబోయే 10 రోజుల్లో శ్రీశైలానికి మరో 100 టీఎంసీలు రావచ్చని అంచనా. కృష్ణా జలాల్లో ఏపీ 63 శాతం వాటాను ప్రథమంగా తాగునీటికే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. హంద్రీనీవా పరిధిలోని రిజర్వాయర్ల తాగునీటి అవసరాలకు 13 టీఎంసీలు అవసరం. పోతిరెడ్డిపాడు పరిధిలోని రిజర్వాయర్లకు తాగునీటి కోసం రేపటి నుంచి నీటివిడుదల. తాగునీటి కోసం 10 టీఎంసీలు రేపటినుంచి విడుదల చేస్తున్నాం. తెలుగుగంగ ద్వారా చెన్నై తాగునీటికి 10 టీఎంసీలు విడుదల చేయాల్సి ఉంది. నాగార్జున సాగర్ రైట్ కెనాల్, లెఫ్ట్ కెనాల్ పరిధి తాగునీటికి 32 టీఎంసీలు అవసరం. ఎల్నినో విపత్తును ఎదుర్కొనేలా ప్రణాళికాబద్ధంగా చర్యలు చేపడతాం." - నిమ్మల రామానాయుడు, జలవనరుల శాఖ మంత్రి
ప్రస్తుత నీటిమట్టం 863.90 అడుగులు : మరోవైపు శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 2 లక్షల 45 వేల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం వస్తోంది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 863.90 అడుగులకు చేరింది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ 215 TMCలు కాగా, ప్రస్తుతం 119 TMCల నీటినిల్వ ఉంది. శ్రీశైలానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుండడంతో ఎడమ గట్టు జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభించారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి 4,267 క్యూసెక్కుల నీటిని నాగార్జునసాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకానికి 800 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వదులుతున్నారు.
ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - తాగునీటి సమస్య రాకుండా ముందస్తు చర్యలు: పవన్కల్యాణ్
పనికిరాదని, ఖర్చు దండగని పక్కన పెట్టారు - నేడు 245 గ్రామాలకు తాగునీటి సరఫరా