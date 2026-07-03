కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఇరిగేషన్ రంగాన్ని గాడిన పెట్టాం: మంత్రి నిమ్మల
వేదాద్రి-కంచల ఎత్తిపోతల పథకం మరమ్మతు పనులకు నిమ్మల శంకుస్థాపన - 2014-19 మధ్య రూ.5.36 కోట్లు ఖర్చు చేసి సాగునీరందించాం - వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయలేదన్న నిమ్మల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 7:50 PM IST
Nimmala Ramanaidu on Vedadri Lift Scheme : ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం వేదాద్రి గ్రామం వద్ద కృష్ణానదిపై వేదాద్రి-కంచల ఎత్తిపోతల పథకం మరమ్మతులకు జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు శంకుస్థాపన చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఇరిగేషన్ రంగాన్ని పట్టించుకోలేదని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాకే గాడినపెట్టామని నిమ్మల పేర్కొన్నారు. 2014-2019 మధ్య రూ.5.36 కోట్లు ఖర్చు చేసి సాగునీరందించామని చెప్పారు.
వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్లో రూపాయి నిధులు కూడా కేటాయించకపోవడం వల్లే ఈ పథకం పూర్తిగా మూలకు చేరిందని నిమ్మల రామానాయుడు మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం మరమ్మతులకు రూ.15 కోట్లు మంజూరు చేసిందన్నారు. 2027 ఖరీఫ్ సీజన్ నాటికి పనులు పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో 1,023 లిఫ్ట్ స్కీంలు ఉంటే కేవలం 166 మాత్రమే పని చేస్తున్నాయని నిమ్మల రామానాయుడు వెల్లడించారు.
Nimmala Fires on YS Jagan : రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి చంద్రబాబు కృషి చేస్తుంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని నిమ్మల రామానాయుడు మండిపడ్డారు. అన్నదాతలపై కూడా అదే విధంగా ప్రవరిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 2019 ఎన్నికల ముందు తాడేపల్లిలో ఇల్లు కట్టుకున్నానని, అమరావతి రాజధాని అని జగన్ చెప్పారని గుర్తు చేశారు. అంగుళం కూడా రాజధాని నుంచి నుంచి మార్చమని అన్నారు. కానీ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే అమరావతి కాదని మూడు రాజధానుల పేరుతో మూడు ముక్కలాట ఆడారని నిమ్మల రామానాయుడు విమర్శించారు..
"మూడు రాజధానుల్లో ఎక్కడ ఒక్క ఇటుక కూడా పెట్టలేదు. అందుకే గత ఎన్నికల్లో 11 సీట్లు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మావిగన్ అంటున్నారు. జగన్ చేతిలో రాయి పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలా మారింది. ఆయన మాటల్లోనూ, పనితీరులోనూ ఏమాత్రం విశ్వసనీయత లేదు. జగన్కు పార్టీ నడిపే అర్హతతో పాటు కనీసం రాజకీయాల్లో ఉండే అర్హత లేదు." - నిమ్మల రామానాయుడు, జలవనరుల శాఖ మంత్రి
రాజధాని వల్ల రాష్ట్రానికి ఆదాయం సమకూరుతుందని నిమ్మల రామానాయుడు వివరించారు. అమరావతి అభివృద్ధి చెందితే ఏడాదికి లక్ష కోట్లు ప్రభుత్వానికి వస్తుందన్నారు. ఈ ఆదాయంతో ఏపీని అభివృద్ధి చేయవచ్చని చెప్పారు. తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రల్లో అత్యధిక ఆదాయం ఆయా రాష్ట్రాల రాజధాని నుంచే వస్తుందని నిమ్మల రామానాయుడు గుర్తు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని), ప్రభుత్వ విప్ తంగిరాల సౌమ్య, జగ్గయ్యపేట ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం రాజగోపాల్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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