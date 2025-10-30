ETV Bharat / state

ప్రకాశం బ్యారేజీకి కొనసాగుతున్న వరద - మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ

ఎగువ నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద నీరు - బ్యారేజీకి 3.97 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం - అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న మంత్రి నిమ్మల

Minister Nimmala Inspects Flood Situation at Prakasam Barrage
Minister Nimmala Inspects Flood Situation at Prakasam Barrage (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 3:20 PM IST

3 Min Read
Minister Nimmala Inspects Flood Situation at Prakasam Barrage : ఎగువన కురిసిన భారీ వర్షాలకు కృష్ణా, ఉపనదులకు భారీ వరద వస్తోందని అధికారులంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని జల వనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆదేశించారు. విజయవాడలోని ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణా నది వరదను ఇరిగేషన్ అధికారులతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు. అనంతరం మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడారు.

గురువారం సాయంత్రం ప్రకాశం బ్యారేజికి 6 నుంచి 6.5 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద వచ్చే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు. ఈక్రమంలో దిగువ ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కృష్ణా డెల్టా పరిధిలో అధికారులంతా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తూ మందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

కృష్ణా, ఉపనదులకు ఎగువ నుంచి భారీ వరద వస్తోంది - అప్రమత్తంగా ఉండాలి : మంత్రి నిమ్మల (ETV)

ఆ జిల్లాల్లో అధిక వర్షాలు : ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో వాగులు పొంగుతుండటంతో ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. గుండ్లకమ్మ నుంచి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో అధిక వర్షాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అధికారులు వాగులు, కాలువ గట్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం అధికారులు ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. దీంతో కృష్ణా నదీ తీర ప్రాంత ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.

"ఎగువ నుంచి భారీ వరద వస్తుండటంతో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద వస్తే దిగువ ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తాం. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తూ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలి. ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో వాగుల ఉద్ధృతి దృష్ట్యా కలెక్టర్లు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాల్లో వాగుల ఉద్ధృతి దృష్ట్యా కలెక్టర్లు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అనకాపల్లి, అల్లూరి జిల్లాల్లో వాగుల ఉద్ధృతి దృష్ట్యా కలెక్టర్లు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

గుండ్లకమ్మ నుంచి వరద నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నాం. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. వరద పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నాం. ఏలేరు రిజర్వాయర్‌కు వరద తగ్గుముఖం పట్టింది. రిజర్వాయర్‌కు 30 వేల క్యూసెక్కులు చేరినా ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు. రేపటికి వరద తగ్గుముఖం పడుతుందని అంచనా వేస్తున్నాం. తెలంగాణలో భారీ వర్షాల వల్ల వరద ప్రభావం పెరుగుతోంది." - నిమ్మల రామానాయుడు , జలవనరుల శాఖ మంత్రి

కృష్ణా ఉప నదుల్లో భారీగా వరద ప్రవాహం: మరోవైపు కృష్ణా నది ఉప నదుల్లో భారీగా వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. ఎగువ ప్రాంతంలో వర్షాలకు కృష్ణా నది ఉప నదుల్లోకి వరద చేరుతోంది. ప్రకాశం బ్యారేజీకి 3.97 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం వస్తోంది. దీంతో బ్యారేజీలోని 69 గేట్లను 8 అడుగుల మేర ఎత్తి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రకాశం బ్యారేజీకి ఇన్‌ఫ్లో నేడు 6 లక్షల క్యూసెక్కులు దాటే అవకాశం ఉంది.

వరద వేగంగా పెరుగుతున్న దృష్ట్యా అప్రమత్తమైన జలవనరుల శాఖ సంబంధిత అన్ని విభాగాలు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అవసరమైన భద్రతా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అభ్యర్థించింది. ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తుండటంతో, కొల్లూరు, భట్టిప్రోలు మండలాల్లోని లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తం అయ్యారు.

గుంటూరు జిల్లా కాకుమాను మండలం కొండపాటూరు వద్ద నల్లమడ వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. కట్టలు ఎత్తు తక్కువగా ఉన్నచోట పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో కొండపాటూరులో వరద నీరు పొలాలను ముంచెత్తింది. అదే విధంగా అప్పాపురం గ్రామాన్ని వరద నీరు చుట్టుముట్టింది. వరద పెరిగితే కట్టలు తెగే ప్రమాదం ఉందని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

